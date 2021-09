Ανοιχτές για δύο εβδομάδες ακόμη οι αιτήσεις για το Start at Upstream

θΤο χάσμα των δεξιοτήτων ανάμεσα στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση και την αγορά εργασίας, ειδικά στον τομέα των νέων τεχνολογιών στη χώρα μας, έρχεται να γεφυρώσει το Start at Upstream, το πρόγραμμα έμμισθης πρακτικής άσκησης για μηχανικούς λογισμικού της κορυφαίας ελληνικής εταιρείας τεχνολογίας.



Tο χάσμα δεξιοτήτων, το λεγόμενο "skills gap", αφορά στις δυσκολίες που συναντούν παγκοσμίως εταιρείες και οργανισμοί στην ανεύρεση εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης, έτοιμων να καλύψουν τα προαπαιτούμενα των ανοιχτών θέσεων εργασίας σε τομείς πληροφορικής. Ενδεικτικό είναι ότι διεθνώς, σε κάθε μηχανικό λογισμικού, αντιστοιχούν 5 ανοιχτές θέσεις εργασίας για να επιλέξει, με το 60% των εργοδοτών στην Ελλάδα να δηλώνει πως αντιμετωπίζει γενικά πρόβλημα στην κάλυψη των κενών θέσεων με τους κατάλληλους υποψηφίους.



"Σχεδιάσαμε το Start at Upstream ως γέφυρα που συνδέει απευθείας το πανεπιστήμιο με την αγορά εργασίας, δίνοντας σε νέα παιδιά που ψάχνουν την πρώτη τους δουλειά στην πληροφορική τις γνώσεις και δεξιότητες που είναι αυτή τη στιγμή σε ζήτηση και είναι σχετικές με το αντικείμενο της εταιρείας, το mobile marketing automation. Το ελληνικό τεχνολογικό οικοσύστημα μεγαλώνει και χρειάζεται καταρτισμένο δυναμικό για να ευδοκιμήσει, ανταγωνιζόμενο, ίσως άνισα, σε μια διεθνή πλέον αγορά εργασίας όπου ο καθένας μπορεί να δουλέψει από οπουδήποτε, ενώ ο προγραμματισμός και η πληροφορική καταγράφουν υψηλή ζήτηση", εξηγεί ο CEO της Upstream, Δημήτρης Μανιάτης.



Οι αιτήσεις για το δεύτερο κύκλο του Start at Upstream, του προγράμματος 12μηνης έμμισθης πρακτικής άσκησης για δέκα μηχανικούς λογισμικού που σχεδίασε η ελληνική εταιρεία τεχνολογίας, κλείνουν σε δυο εβδομάδες, με προθεσμία υποβολής την 17η Οκτωβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το σύνδεσμο www.startatupstream.com



Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο μήνες εντατικής εκπαίδευσης σε θεματικές προγραμματισμού, που συνήθως απουσιάζουν από τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, ενώ στη συνέχεια οι απόφοιτοι εντάσσονται στις ομάδες μηχανικών του κέντρου έρευνας και ανάπτυξης της Upstream στην Αθήνα, συμβάλλοντας έμπρακτα στην υλοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών της. "Πρόκειται για ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο από έμπειρους και εν ενεργεία μηχανικούς λογισμικού για μηχανικούς λογισμικού, το μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα. Εκτός της υψηλά αμοιβόμενης 12μηνης συνδυαστικής εκπαίδευσης κι εργασίας, οι απόφοιτοι μαθητεύουν σε δεξιότητες που η αγορά αναζητά, υπό την καθοδήγηση των μηχανικών μας μέσα από το θεσμό του εξατοκιμευμένου mentoring", αναφέρει η Ναταλία Μίλα, Chief Technology Officer της Upstream. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν την καριέρα τους στην Upstream, έχοντας ήδη εμπλουτίσει το βιογραφικό τους σε μια από τις πιο γνωστές εταιρείες τεχνολογίας στη χώρα.



"Είναι μονόδρομος οι εταιρείες να "χτίζουν” τους επαγγελματίες που χρειάζονται, γιατί δεν πρόκειται να τους βρουν έτοιμους στην αγορά. Για την ανάπτυξη του ευρύτερου οικοσυστήματος καινοτομίας, τεχνολογίας και start-up της χώρας είναι απαραίτητο να μοιραζόμαστε τεχνογνωσία, να στηρίζουμε τη νέα γενιά και να επενδύουμε στη δια βίου μάθηση", προσέθεσε ο Δημήτρης Μανιάτης.