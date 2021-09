Διπλή διεθνής διάκριση για την EY στα βραβεία Microsoft Global Partner of the Year Awards 2021

Ο παγκόσμιος οργανισμός της EY απέσπασε διπλή διεθνή διάκριση στα βραβεία Microsoft Global Partner of the Year Awards 2021, με τη Microsoft να αναγνωρίζει την EY ως Παγκόσμιο Συνεργάτη της Χρονιάς στις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Global Advisory Services Partner of the Year) και ως Παγκόσμιο Συνεργάτη της Χρονιάς στις Εφαρμογές και Λύσεις που βασίζονται στις τεχνολογίες Power Apps και Power Automate (Global Power Apps and Power Automate Partner of the Year).

Ο θεσμός των Microsoft Global Partner of the Year Awards αναγνωρίζει και επιβραβεύει τους συνεργάτες της Microsoft που έχουν αναπτύξει και υλοποιήσει εξαιρετικές λύσεις, που βασίζονται στην τεχνολογία της. Τα βραβεία καλύπτουν ένα εύρος κατηγοριών και τομέων, ενώ οι οργανισμοί που διακρίνονται, επιλέγονται μέσα από ένα σύνολο περισσότερων από 4.400 υποψηφιοτήτων, από περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η EY βραβεύτηκε ως Παγκόσμιος Συνεργάτης της Χρονιάς στις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, από τη Microsoft. Η διάκριση αυτή, αντικατοπτρίζει τις υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρουν οι ομάδες της EY παγκοσμίως, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες της Microsoft, για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Με τη σύσταση του EY Microsoft Services Group, ο παγκόσμιος οργανισμός της EY επενδύει στις δυνατότητες, στα κεφάλαια και στις λύσεις της Microsoft, με μία εστίαση στις εξειδικευμένες ανάγκες των επιχειρήσεων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, υποστηρίζοντας, έτσι, την παραγωγή εξαιρετικών αποτελεσμάτων.

Το βραβείο του Παγκόσμιου Συνεργάτη της Χρονιάς στις Εφαρμογές και Λύσεις που βασίζονται στις τεχνολογίες Power Apps και Power Automate, αναγνωρίζει την αριστεία της EY στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων αξιοποιώντας τις τεχνολογίες αυτές, για να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις και το κοινωνικό σύνολο στη διαχείριση των διάφορων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν. Συγκεκριμένα, μέσα από το EY PowerApps Center of Excellence (CoE), και ανταποκρινόμενες στην πανδημία του COVID-19, οι ομάδες της EY ανά τον κόσμο ανέπτυξαν σειρά λύσεων και εφαρμογών, για να βοηθήσουν τις κυβερνήσεις και τους πολίτες να συνδεθούν εν μέσω κρίσης.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι η EY είχε πρόσφατα διακριθεί από την IDC Marketscape, ως παγκόσμια ηγέτιδα στις υπηρεσίες υλοποίησης τεχνολογιών Microsoft.

Σχολιάζοντας τις νέες διεθνείς διακρίσεις της EY στα βραβεία Microsoft Partner of the Year Awards 2021, ο κος Γιώργος Αποστολάκης, Εταίρος στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος και υπεύθυνος για τη σχέση της EY με τη Microsoft στην περιοχή της Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA), δήλωσε: "Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη διπλή αυτή διεθνή βράβευση από τη Microsoft, και ιδιαίτερα για την αναγνώριση της EY ως Παγκόσμιου Συνεργάτη της Χρονιάς στις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, για δεύτερη συνεχή χρονιά. Η αναγνώριση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει ότι οι ομάδες της ΕΥ, σε ολόκληρο τον κόσμο, συνδυάζουν την άριστη γνώση και κατανόηση της αγοράς με την τεχνογνωσία της Microsoft, για να προσφέρουν καινοτόμες λύσεις που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας, στο ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεών τους".

Επιπρόσθετα, ο κος Παναγιώτης Παπαγιαννακόπουλος, Εταίρος στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος και υπεύθυνος για τη σχέση της EY με τη Microsoft Ελλάδος, ανέφερε: "Η διπλή διεθνής βράβευση της EY από την Microsoft, ως κορυφαίου συνεργάτη, έρχεται να επιβεβαιώσει την αναγνώριση που απολαμβάνει ο οργανισμός μας από τις επιχειρήσεις, τόσο στην Ελλάδα, όσο και παγκοσμίως, ως κορυφαίος πάροχος συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα τεχνολογίας και ψηφιακού μετασχηματισμού. Στην ΕΥ Ελλάδος, δεσμευόμαστε να εμβαθύνουμε διαρκώς την τεχνογνωσία μας και να στηρίζουμε την ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων, παρέχοντας καινοτόμες, ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις προστιθέμενης αξίας, μέσα από τις συνεργασίες μας με πρωτοπόρους οργανισμούς, όπως η Microsoft".