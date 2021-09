Accenture: Χάνουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα οι εταιρείες που καταφεύγουν στο cloud για μείωση του κόστους

Νέα μελέτη της Accenture εντοπίζει μια ξεχωριστή ομάδα επιχειρήσεων που αντιμετωπίζει το cloud ως ένα νέο λειτουργικό μοντέλο για τη διαρκή επανεφεύρεσή τους.

Οι επιχειρήσεις αυτές αξιοποιούν τις καινοτόμες δυνατότητες σε όλο το φάσμα του cloud -public, private και edge- και αποκομίζουν μεγαλύτερη επιχειρηματική αξία, πέρα απλά ​​από την εξοικονόμηση κόστους.

Βασισμένη σε παγκόσμια έρευνα 4.000 υψηλόβαθμων στελεχών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, η μελέτη με τίτλο "Ever-ready for Every Opportunity: How to Unleash Competitiveness on the Cloud Continuum", εξηγεί γιατί η μετάβαση στο cloud ως μια απλή μεταφορά υπολογιστικής ισχύος -στη λογική ενός οικονομικότερου και αποδοτικότερου κέντρου δεδομένων- είναι περιοριστική.

Στην πράξη, η μυωπική εστίαση στην εξοικονόμηση κόστους μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τους οργανισμούς σε σύγκριση με εκείνους που υιοθετούν μια ολιστική στρατηγική προσέγγιση.

Η μελέτη αποκαλύπτει επίσης ότι ενώ οι επιχειρήσεις σκοπεύουν να μεταφέρουν περισσότερα από τα 2/3 του όγκου εργασίας τους στο cloud -κατά μέσο όρο τα επόμενα 3 έως 5 χρόνια, μόνο οι μισές θα χρησιμοποιούν τις πλήρεις δυνατότητες του cloud στις διάφορες μορφές του για να μετασχηματίσουν τις καθημερινές επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και να εκσυγχρονίσουν εφαρμογές για την κάλυψη των επιχειρηματικών τους αναγκών.

Η Accenture αποκαλεί τις επιχειρήσεις που πρωτοστατούν στο cloud ως "Continuum Competitors".

Αυτές οι επιχειρήσεις -περίπου 12-15% του δείγματος, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή- ξεχωρίζουν καθώς επεκτείνουν την εμπειρία που απέκτησαν στο public cloud σε επίπεδο private και edge cloud για να μετασχηματίσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Ως αποτέλεσμα, επιτυγχάνουν σημαντικά οφέλη από τη διαρκή δέσμευσή τους στο cloud και ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι "Continuum Competitors" είναι επίσης πολύ καλύτερα τοποθετημένοι και προετοιμασμένοι για μελλοντικούς κινδύνους.

"Η μελλοντική ανταγωνιστικότητα μιας εταιρείας εξαρτάται από την επιλογή του κατάλληλου τύπου cloud για τις κατάλληλες εφαρμογές και cloud-based υπηρεσίες, όπως τεχνητή νοημοσύνη, edge computing, επαυξημένη πραγματικότητα και άλλα, απ’ όλο το φάσμα και την εφαρμογή των απαιτούμενων προηγμένων πρακτικών για την αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών", δήλωσε ο Κώστας Καμποσιώρας, Technology Lead της Accenture στην Ελλάδα.

"Αξιοποιώντας cloud first στρατηγικές, οι εταιρείες μπορούν να οικοδομήσουν καλύτερες εμπειρίες για τους πελάτες τους, εξυπνότερες επιχειρηματικές διαδικασίες και πιο βιώσιμα προϊόντα" σημείωσε η Κατερίνα Δράκου, Cloud First Lead της Accenture στην Ελλάδα.

Σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις που επιλέγουν απλά το cloud για εξοικονόμηση κόστους και αποτελεσματικότητα, οι "Continuum Competitors":

- είναι δύο έως τρεις φορές πιο πιθανό να καινοτομήσουν, να αυτοματοποιήσουν και να επανασχεδιάσουν τις διαδικασίες και τις δραστηριότητές τους

- επιτυγχάνουν μεγαλύτερη μείωση κόστους -μεταξύ 1,2x στη Βόρεια Αμερική και 2,7x στην Ευρώπη- σε σχέση με τις επιχειρήσεις που εστιάζουν κυρίως στη μεταφορά δεδομένων (data migration)

- στοχεύουν στην επίτευξη περισσότερων επιχειρησιακών και οικονομικών στόχων, όπως αύξηση πελατών και ταχύτερη μετάβαση στην αγορά ("go to market") από τους ανταγωνιστές τους

- είναι έως και τρεις φορές πιο πιθανό να αξιοποιήσουν το cloud για τουλάχιστον δύο στόχους βιωσιμότητας, όπως η χρήση πράσινων πηγών ενέργειας, ο σχεδιασμός για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και η χρήση διακομιστών πιο αποδοτικά για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Μελετώντας τη χρήση του Cloud από τους "Continuum Competitors", η Accenture εντόπισε τέσσερις επιτυχημένες προσεγγίσεις που ισχύουν σε κάθε οργανισμό:

Όραμα και στοχοπροσήλωση. Μια επιχείρηση πρέπει πρώτα να αναπτύξει ένα όραμα και μια στρατηγική που να δηλώνει με σαφήνεια τις βασικές αξίες και τις μελλοντικές φιλοδοξίες της, να προσδιορίζει τα ευάλωτα ανταγωνιστικά σημεία και να ταξινομεί τις δυνατότητες σε σχέση με το πού βρίσκεται η εταιρεία σήμερα και το πού θέλει να πάει. Οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει όμως να λαμβάνουν υπόψη τη συνεχή εξέλιξη των δυνατοτήτων του cloud σε όλο το φάσμα.

Καθιέρωση πρακτικών cloud για υποστήριξη και ανάπτυξη τεχνολογιών. Οι επιχειρήσεις πρέπει να συνδυάσουν την υιοθέτηση της τεχνολογίας με πρακτικές που επιβάλλουν πειθαρχία και βοηθούν στην αλλαγή μη τεχνολογικών περιοχών σύμφωνα με το ρυθμό των τεχνολογικών εξελίξεων.

Η ευελιξία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των "Continuum Competitors" και αντανακλάται σε περιοχές όπως οι cloud-first εφαρμογές, ο μετασχηματισμός του ανθρώπινου δυναμικού και ο πειραματισμός με νέες τεχνολογίες.

Επιτάχυνση της καινοτομίας για την παροχή εξαιρετικών εμπειριών. Οι "Continuum Competitors" δίνουν έμφαση σε έναν τομέα: την εμπειρία. Χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού και cloud τεχνολογιών -όπως το edge computing- για να επανασχεδιάσουν τις εμπειρίες που προσφέρουν και να τις φέρουν πιο κοντά στα σημεία διάδρασης με τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους υπαλλήλους τους.

Διαρκή στρατηγική δέσμευση. Η ηγεσία πρέπει να καθορίσει επιχειρηματικούς στόχους, να θέσει θεμιτά επίπεδα κινδύνου και να προωθήσει μια κουλτούρα ευελιξίας και ανάπτυξης.

Οι επιχειρήσεις πρέπει επίσης να αναγνωρίσουν τη συλλογική συμμετοχή των υπαλλήλων στην πρόκληση: όλοι οι εργαζόμενοι, σε όλο το εύρος της επιχείρησης, πρέπει να ενημερώνονται για τις συνεχώς βελτιωμένες δυνατότητες και τις βέλτιστες πρακτικές του cloud.

Η μελέτη "Ever-ready for Every Opportunity: How to Unleash Competitiveness on the Cloud Continuum" της Accenture πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου οι επιχειρήσεις έχουν αναγκαστεί λόγω της πανδημίας να παρέχουν στους πελάτες τους μοναδικές εμπειρίες και να τους εξυπηρετούν με νέους και εικονικούς τρόπους.

Προηγούμενη μελέτη της Accenture διαπίστωσε ότι εταιρείες που ενίσχυσαν την τεχνολογική τους καινοτομία κατά τη διάρκεια της πανδημίας αυξάνουν τα έσοδά τους πέντε φορές γρηγορότερα.