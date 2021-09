Epsilon Net: Βλέπει νέες εξαγορές εν μέσω του κύματος ψηφιοποίησης

Του Κώστα Κετσιετζή

Στην επέκταση του μεριδίου αγοράς που ελέγχει στο επιχειρηματικό λογισμικό αλλά και των λύσεων που προσφέρει στοχεύει η Epsilon Net, σχεδιάζοντας να συνεχίσει το μπαράζ εξαγορών που έχει ξεκινήσει τους τελευταίους 10 μήνες.

"Θα συνεχίσουμε την πολιτική των συνεργασιών και της δημιουργίας συνεργειών στο πλαίσιο της στρατηγικής μας να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού στην ελληνική αγορά, στη λογική του all in one solution ιδίως για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις”, σημειώνει στο Capital.gr, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γιάννης Μίχος.

Η εταιρεία επικεντρώνονται στην διείσδυση στην αγορά των μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, όσον αφορά την απόκτηση επιχειρηματικού λογισμικού, τη περαιτέρω διείσδυση των εφαρμογών λογισμικού μισθοδοσίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (Payroll & HRM Systems) στις επιχειρήσεις και την περαιτέρω διείσδυση στην αγορά των λογιστικών γραφείων με νέα προγράμματα και εξειδικευμένες υπηρεσίες καθώς και νέες τεχνολογικά λύσεις όπως η λύση Digital Accounting, ενώ παράλληλα αναπτύσσει στρατηγικές για την ανάπτυξή της και την επένδυσή της στον τομέα της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας (FinTech).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθες, ο όμιλος πληροφορικής υπερδιπλασίασε τον κύκλο εργασιών του το πρώτο εξάμηνο του έτους σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων, (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 238,5% στα 6,19 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 330% και διαμορφώθηκαν στα 4,3 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου Epsilon Net διαμορφώθηκαν σε 29,3 εκατ. ευρώ, από 15,2 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 93%, Ο βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος δανεισμό διαμορφώνεται στα 5,6 εκατ. ευρώ και περίπου 10 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται σε 18,9 εκατ. ευρώ.

H αύξηση των αποτελεσμάτων αποδίδεται στην διεύρυνση της πελατειακής βάσης και την παροχή νέων λύσεων που έφερε η οργανική ανάπτυξη αλλά και η εξαγορά εταιρειών που ολοκληρώθηκε το προηγούμενο διάστημα όπως η Singular Logic (μαζί με τη Space), η Data Communication και η Technolife.

Ώθηση από Mydata και Ταμείο Ανάκαμψης

Η διοίκηση της Epsilon Net βλέπει σημαντικές ευκαιρίες από την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με το MyData της ΑΑΔΕ, αλλά και από τις επιπλέον χρηματοδοτήσεις που θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ 2021-2027 για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Μάλιστα, όπως σημειώνεται στην οικονομική έκθεση των αποτελεσμάτων εξαμήνου, έχει προετοιμάσει σε στρατηγικό επίπεδο συνεργασίες τόσο με χρηματοοικονομικούς φορείς όσο και με πολυεθνικούς παρόχους τεχνολογίας "για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίηση της επιχειρηματικής ευκαιρίας που δημιουργούν οι παγκοσμίως νέες συνθήκες σε σχέση με την τεχνολογική εξέλιξη”.

