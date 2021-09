Ένεση ρευστότητας στα πολυκαταστήματα NOTOS

Της Αλεξάνδρας Γκίτση

Σε κινήσεις που στόχο έχουν την εξυγίανσής της προχωρά η NOTOS που αναπτύσσει το δίκτυο των ομώνυμων πολυκαταστημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό οι μέτοχοι της καλούνται την 1η Οκτωβρίου να εγκρίνουν την έκδοση κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψους 4 εκατ. ευρώ 5ετούς διάρκειας και την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης ύψους 607.500 ευρώ 5ετούς διάρκειας.

Επίσης οι μέτοχοι της καλούνται να εγκρίνουν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 3 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών και με έκδοση νέων μετοχών.

Η γενική συνέλευση έρχεται σε συνέχεια της έγκρισης που έδωσαν οι πιστώτριες τράπεζες της Notos Com τον περασμένο Ιούλιο στην πρόταση της Optima Bank για τη νέα απόπειρα εξυγίανσης του ομίλου.

Η συμφωνία προβλέπει την αγορά της απαίτησης ύψους 7 εκατ. ευρώ, που διατηρεί η M&G έναντι της Notos Com, τη χορήγηση κεφαλαίου κίνησης και την κεφαλαιοποίηση του μεγαλύτερου μέρος των απαιτήσεων από πλευράς τραπεζών.

Αναφορικά με τη συμμετοχή ή μη του Σάμι Φάις στην επόμενη ημέρα της Notos Com, ο ίδιος έχει δηλώσει στο capital.gr πως το ενδιαφέρον του περιορίζεται στη συμμετοχή που κατέχει η Notos Com στο One Salonica. Πηγές της αγοράς υποστηρίζουν ότι η εμπλοκή του θα είναι μεγαλύτερη.

Η ιστορία με την αναδιάρθρωση της Notos Com "κρατάει” αρκετά χρόνια. To πρώτο deal είχε γίνει στα τέλη Ιουλίου του 2018, όταν η Pillarstone και οι πιστώτριες τράπεζες είχαν συμφωνήσει τους όρους της αναδιάρθρωσης της ελληνικής αλυσίδας.

Όμως εκείνο το πρώτο deal κατέρρευσε σε χρόνο dt όταν η Pillarstone αποφάσισε να αποχωρήσει. Στο προσκήνιο τότε είχε εμφανισθεί το βρετανικό fund M&G. Όμως τα πρώτα σύννεφα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ M&G και Τραπεζών είχαν από τις αρχές του 2020, δηλαδή λίγες μόλις εβδομάδες μετά την κατάθεση της μη δεσμευτικής πρότασης.

Σημείο τριβής ήταν το ύψος του "κουρέματος” που ζητούσε η M&G για τα δάνεια που βάρυναν την ελληνική εταιρεία. Το βρετανικό fund είχε προτείνει στις τράπεζες, να αγοράσει δάνεια ύψους 130 εκατ. ευρώ της Notos Com προς 20 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12 εκατ. ευρώ λιγότερα από το ποσό που είχε συμφωνήσει τον Ιούλιο του 2018 να τα αγοράσει η Pillarstone.

Τώρα επιχειρείται η τρίτη προσπάθεια εξυγίανσης της εταιρείας, με τον σημερινό βασικό μέτοχο κ. Μ. Παπαέλληνα να παραμένει στο σχήμα εισφέροντας νέα κεφάλαια.

Μέχρι στιγμής πάντως παραμένει άγνωστο τι ακριβώς προβλέπει η συμφωνία Optima - Τραπεζών και ποιο είναι το επιχειρηματικό σχέδιο για την επόμενη ημέρα της εταιρείας που εκτός από τα πολυκαταστήματα τα οποία έχουν μειωθεί σε αριθμό τα τελευταία χρόνια, έχει σημαντική παρουσία στην αγορά χονδρικής ενδυμάτων και καλλυντικών.

Η εταιρεία αντιπροσωπεύει στην ελληνική αγορά γνωστούς οίκους όπως LACOSTE, GANT, TRUSSARDI JEANS, AZZARO, CHANEL, CLARINS, GIVENCHY, GUERLAIN, HERMES, ISSEY MIYAKE, Faber Castell, SHISEIDO, DOLCE & GABBANA κ.ά.

Το 2019 (τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός) το σύνολο των υποχρεώσεων της Notos Com είχαν ξεπεράσει τα 288,486 εκατ. ευρώ από 240,352 εκατ. ευρώ το 2018.

Οι πωλήσεις της το 2019 είχαν ανέλθει στα 126,701 εκατ. ευρώ από 122,043 εκατ. ευρώ, οι ζημιές μετά από φόρους είχαν περιορθεί στα 9,292 εκατ. ευρώ από ζημιές 11,462 εκατ. ευρώ, ενώ ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της είχε αυξηθεί στα 1.575 άτομα από 1.408 άτομα που ήταν το 2018.