Γεωργία Καρτσάνη: "Το School of Leadership αποτελεί κομβική εξέλιξη στην ιστορία του CEO Clubs Greece"

Με στόχο την αέναη αναβάθμιση της ζωής των μελών του και την ενημέρωσή του στα θέματα της πρακτικής του leadership, το CEO Clubs Greece ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες την επίσημη έναρξη του School of Leadership Practice.

Η Γεωργία Καρτσάνη, ιδρυτής και πρόεδρος του CEO Clubs Greece, εξηγεί στο Capital.gr τους στόχους του club μέσω αυτής της νέας πρωτοβουλίας, τα οφέλη που θα έχει προς τα μέλη του, αλλά και τα επόμενα βήματα του School of Leadership Practice.

Κα Καρτσάνη, το CEO Clubs Greece ανακοίνωσε πρόσφατα την επίσημη έναρξη του School of Leadership Practice. Μιλήστε μας για αυτή τη νέα πρωτοβουλία σας.

Το School of Leadership Practice είναι μία μοναδική εκπαιδευτική πλατφόρμα που θα δημιουργεί και θα φιλοξενεί σειρά προγραμμάτων ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Ελλήνων CEOs. Τα προγράμματα αυτά προσφέρονται με πιστοποίηση, απευθύνονται αποκλειστικά στα μέλη του CEO Clubs Greece και βασίζονται σε ένα υβριδικό σχήμα που συνδυάζει τόσο την ακαδημαϊκή γνώση και έρευνα όσο και την πρακτική εξέταση κάθε θεματικής, ιδιαίτερα μέσα από παρουσιάσεις κορυφαίων Ελλήνων CEOs που θα λειτουργούν ως visiting practitioners και θα μοιράζονται την εξειδικευμένη εμπειρία τους.

Το project αυτό αποτελεί κομβική εξέλιξη στην ιστορία του CEO Clubs, και έναν από τους κεντρικούς πυλώνες του νέου στρατηγικού αφηγήματος που παρουσιάσαμε τον Μάρτιο του 2021. Με κάνει, δε, ιδιαίτερα υπερήφανη καθώς, για άλλη μία φορά, το Club αποδεικνύει ότι αφουγκράζεται τις ανάγκες των μελών του και στέκεται δημιουργικά δίπλα τους, προσφέροντάς τους ευκαιρίες που, μέχρι πρότινος, ήταν διαθέσιμες μόνο στο εξωτερικό ή διαδικτυακά.

Ποιες είναι οι ανάγκες αυτές τις οποίες το School of Leadership Practice έρχεται να καλύψει;

Η δεκαετία που διανύουμε προδιαγραφόταν ήδη ως μία περίοδος ανάπτυξης σε συνέχεια της ύφεσης και στασιμότητας που χαρακτήρισε την Ελληνική οικονομία από το 2010 και μετά. Με την καταλυτική συμβολή της πανδημίας, οι αναμενόμενες αλλαγές προβλέπονται πλέον ραγδαίες και ρηξικέλευθες, οδηγώντας σε ατομικές, επιχειρηματικές, πολιτικές, και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που μέχρι πριν λίγους μήνες θα τις θεωρούσαμε έως και φουτουριστικές. Οι Έλληνες CEOs – όπως και τα απανταχού ηγετικά στελέχη – χρειάζονται την ανάλογη υποστήριξη για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και να ηγηθούν της νέας εποχής. Η υποστήριξη αυτή δεν μπορεί πλέον να είναι κυρίως θεωρητική, καθώς οι εξελίξεις βαδίζουν ταχύτερα από τη βιβλιογραφία και τις εκάστοτε έρευνες. Ούτε έχει την πολυτέλεια να αψηφά τις ιδιαιτερότητες της τοπικής αγοράς, δίνοντας βαρύτητα σε διεθνή παραδείγματα, πιθανώς μη εφαρμόσιμα στα δεδομένα μίας χώρας. Το CEO Clubs προέβλεψε εγκαίρως το κενό και δημιούργησε το School of Leadership Practice το οποίο επιδιώκει να σταθεί δίπλα στους Έλληνες CEOs, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να ακονίζουν διαρκώς τις ηγετικές τους ικανότητες μέσα από δια βίου μάθηση (life-long learning) που συνδυάζει απόψεις, πρακτικές, και αναλύσεις από την διεθνή και τοπική πραγματικότητα.

Σε τι διαφέρουν τα προγράμματα του School of Leadership Practice από άλλες εναλλακτικές διαθέσιμες στους Έλληνες CEOs;

Αντίθετα με ό,τι θα περίμενε κανείς, δεν υπάρχουν στην Ελλάδα αντίστοιχες εκπαιδευτικές πλατφόρμες κατάλληλες για τις ανάγκες των CEOs και των μεγαλύτερων επιχειρηματιών της χώρας. Μέχρι πρόσφατα, οι CEOs που επιθυμούσαν να διευρύνουν τον γνωστικό τους ορίζοντα και να βελτιώσουν τις ικανότητές τους μπορούσαν να βρουν προγράμματα ανάλογα του επιπέδου τους μόνο στο εξωτερικό ή διαδικτυακά. Στο CEO Clubs πιστεύουμε στη δια ζώσης επικοινωνία και μάθηση, παρά τα εμφανή τεχνικά προτερήματα του διαδικτύου. Η εμπειρία μας δείχνει ότι η τέχνη της ηγεσίας βελτιώνεται και εξασκείται καλύτερα μέσω της διαπροσωπικής επαφής και τις άτυπες συζητήσεις, ανταλλαγές απόψεων, ή μελέτη της γλώσσας του σώματος που αυτή συνεπάγεται. Έτσι, το School of Leadership Practice δημιουργήθηκε εστιάζοντας ιδιαίτερα στις ανάγκες των CEOs της χώρας μας, με προγράμματα που απευθύνονται σε πολύ μικρά γκρουπ (μέχρι 16 άτομα), επιτρέποντας έτσι την βέλτιστη διερεύνηση και επεξεργασία των προβλημάτων που πηγάζουν από τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής και ευρύτερα τοπικής πραγματικότητας.

Στις αρχές Οκτωβρίου το School of Leadership Practice εγκαινιάζει τη λειτουργία του προσφέροντας το πρώτο του πρόγραμμα. Ποια είναι η θεματική του και τί μπορούν να περιμένουν οι συμμετέχοντες από αυτό;

Το πρώτο μας πρόγραμμα εστιάζει στο Board Practice and Directorship και αποτελεί το πλέον κατάλληλο παράδειγμα του οράματος και της λειτουργίας του School of Leadership Practice. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 2,5 ημέρες, περιλαμβάνει πιστοποίηση, και απευθύνεται στους CEOs που επιθυμούν: (α) να δυναμώσουν τη γνώση τους σχετικά με αποτελεσματικές στρατηγικές λειτουργίας και διακυβέρνησης ενός Διοικητικού Συμβουλίου, (β) να μεγιστοποιήσουν την ικανότητα του Διοικητικού τους Συμβουλίου στην εκτέλεση των μελλοντικών στρατηγικών του οργανισμού, και (γ) να υπηρετήσουν επιτυχώς στο μέλλον ως μέλη ενός Διοικητικού Συμβουλίου.

Κεντρικός εισηγητής και διευθυντής του προγράμματος είναι ο Andrew Kakabadsse: κορυφαίος επιστήμονας στον συγκεκριμένο χώρο, καθηγητής διακυβέρνησης και ηγεσίας στο Henley Business School, Πρόεδρος του Heney Directors’ Forum, και επίτιμος καθηγητής στο Cranfield University. Ο Kakabadse θα καλύψει, κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο ημερών, το ακαδημαϊκό και θεωρητικό σκέλος του προγράμματος, στηριζόμενος, ανάμεσα στα άλλα, στα αποτελέσματα της εκτεταμένης έρευνας που πραγματοποιεί τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως και που μέχρι στιγμής περιλαμβάνει αναλύσεις πρακτικών από 12.500 επιχειρήσεις και 5.000 Διοικητικά Συμβούλια σε 43 χώρες. Οι εφαρμογές της θεωρίας στην τοπική πραγματικότητα θα παρουσιαστούν την τρίτη μέρα από δύο από τους πιο διακεκριμένους προέδρους στην Ελληνική αγορά: τον κ. Μ. Οικονομάκη, Πρόεδρο του Ομίλου Π. Πετρόπουλου, και τον κ. Γ. Στάσση, Πρόεδρο και CEO της ΔΕΗ, οι οποίοι θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους και ένα εύρος πιθανών λύσεων σε προβλήματα που άπτονται των οικονομικών και επιχειρηματικών ιδιαιτεροτήτων στη χώρα μας.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα του School of Leadership Practice μετά την ολοκλήρωση του πρώτου του προγράμματος;

Όπως προανέφερα, το School of Leadership Practice αναμένεται να αποτελέσει τη ναυαρχίδα του CEO Clubs Greece για την επόμενη δεκαετία, καθώς είναι άμεσα συνυφασμένο με το όραμά μας να εξελιχθούμε σε ένα "Σπίτι" συλλογικής σοφίας, αειφόρου ανάπτυξης και μελλοντικής σκέψης, εξασφαλίζοντας την βελτίωση της ζωής των μελών μας και αφήνοντας τη "σφραγίδα" μας στην ανάπτυξη ηγεσίας της νέας εποχής. Προγραμματίζουμε ήδη σειρά νέων προγραμμάτων τα οποία θα ανακοινωθούν λίαν συντόμως, ενώ πολλά θα επαναλαμβάνονται, δεδομένου του μικρού αριθμού συμμετεχόντων. Με τον τρόπο αυτό, θα προσφέρουμε την ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερα από τα μέλη μας να επωφεληθούν από την συμπυκνωμένη γνώση και εμπειρία που περιλαμβάνεται στα προγράμματα του School of Leadership Practice. Στην πορεία, θα συνεργαζόμαστε με διακεκριμένους ακαδημαϊκούς, ομιλητές, και ιδρύματα παγκοσμίου εμβέλειας, πάντα δίνοντας, μέσω της παρουσίας των Ελλήνων visiting practitioners, ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρακτική εφαρμογή της θεωρίας πάνω στις ιδιαιτερότητες του τόπου μας. Οι Έλληνες CEOs χρειάζονται έναν σύμμαχο στην ανάγκη τους για διαρκή εκπαίδευση. Όραμά μας είναι το School of Leadership Practice να αναδειχθεί επάξια σε έναν τέτοιο σύμμαχο.