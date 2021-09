JA Greece: Tιμητικά βραβεία από το Elevate Greece στις start up Swim.me και FlowOn

Tιμητικά βραβεία στις "start up" Swim.me και FlowOn απονεμήθηκαν στα Εθνικά Βραβεία Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας 2021 του Elevate Greece το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης αρμόδιου για την Έρευνα και την Καινοτομία, Χρίστου Δήμα, οι ομάδες προσκλήθηκαν και έλαβαν τα τιμητικά βραβεία ως αναγνώριση της κατάκτησης του χρυσού και του ασημένιου "μεταλλίου" στους Πανευρωπαϊκούς Διαγωνισμούς Νεανικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Junior Achievement Europe Gen-E 2021.

Οι εθνικές επιτυχίες των δύο ομάδων, που είχαν κερδίσει το πρώτο βραβείο στους Πανελλαδικούς Διαγωνισμούς του Junior Achievement Greece, σημειώθηκαν τον περασμένο Ιούλιο. Η "start up" Swim.me κατέκτησε το πρώτο Πανευρωπαϊκό Βραβείο του Φοιτητικού Διαγωνισμού JA Europe Enterprise Challenge 2021 και η "start up" FlowOn το δεύτερο Πανευρωπαϊκό Bραβείο του Μαθητικού Διαγωνισμού JA Europe Company of the Year Competition 2021. Η Swim.me δημιούργησε το έξυπνο σκουφάκι πισίνας για άτομα με προβλήματα όρασης που δίνει αυτονομία στους κολυμβητές ενώ η FlowOn παρουσίασε την έξυπνη βρύση για εξωτερικούς χώρους που μειώνει τη σπατάλη νερού και τη μετάδοση μικροβίων.

Τα βραβεία στη φοιτητική ομάδα Swim.me και τη μαθητική ομάδα FlowOn απένειμαν στην εκδήλωση του Elevate Greece, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Αθανάσιος Κυριαζής και ο Γενικός Διευθυντής του JA Greece και Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του JA Europe, Αργύρης Τζικόπουλος. Κατά τη βράβευσή τους, οι ομάδες εισέπραξαν πολύ θερμό χειροκρότημα από το κοινό.

Η Ράνια Βλάχου, CEO της Swim.me, φοιτήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, δήλωσε παραλαμβάνοντας το τιμητικό βραβείο: "Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους όλης της ομάδας μας το Elevate Greece για αυτό το βραβείο αλλά και το Junior Achievement Greece γιατί χωρίς τους ανθρώπους του δε θα είχαμε φθάσει εδώ. Το βραβείο αυτό είναι ένα μεγάλο κίνητρο για να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά και να κάνουμε το όνειρο του Swim.me πραγματικότητα, που είναι να δώσουμε τη δυνατότητα, σε άτομα με μερική ή ολική τύφλωση, επαγγελματίες, ερασιτέχνες ή παιδιά, να χαίρονται το άθλημα της κολύμβησης με αυτονομία, ελευθερία και ασφάλεια". Ο Δαβίδ Μπεγκτζανιάν, CEO της FlowOn, απόφοιτος του Πειραματικού Λυκείου Πανεπιστημίου Μακεδονίας, δήλωσε: "Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Elevate Greece για τη μεγάλη τιμή να μας βραβεύσει για την επιτυχία μας. Τα όσα είπε ο κ. Δήμας για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα είναι πολύ ενθαρρυντικά και με τη δική μας μικρή εμπειρία ως μαθητές θα θέλαμε να τονίσουμε τη μεγάλη σημασία του εκπαιδευτικού συστήματος στις εξελίξεις. Αυτό που θέλουμε σίγουρα να δούμε, είναι ποιοτική επιχειρηματική εκπαίδευση στα σχολεία. Να συνεχιστούν οι προσπάθειες της Πολιτείας και του Junior Achievement Greece που το ευχαριστούμε θερμά για όλες τις ευκαιρίες που μας έδωσε φέτος. Ευχαριστούμε πολύ και το σχολείο μας και τους καθηγητές μας για την πολύτιμη στήριξη που μας προσέφεραν".

"Οι νέοι που συμμετέχουν σήμερα στα προγράμματα επιχειρηματικότητας του Junior Achievement Greece είναι οι αυριανοί πετυχημένοι startuppers που θα προωθήσουν το πνεύμα της υγιούς επιχειρηματικότητας στη χώρα μας", δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του JA Greece και Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του JA Europe, Αργύρης Τζικόπουλος. "Με την ευκαιρία αυτή δίνω για άλλη μια φορά θερμά συγχαρητήρια στις ομάδες Swim.me και FlowOn που ανέβασαν την Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης με τις έξυπνες ιδέες τους που εντυπωσίασαν με τη μεγάλη κοινωνική και περιβαλλοντική τους ευαισθησία. Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Χρίστο Δήμα και το επιτελείο του για την σπουδαία αυτή αναγνώριση των διακρίσεων που έφεραν τα παιδιά στη χώρα μας και είμαστε βέβαιοι πως οι επιτυχίες θα συνεχισθούν", κατέληξε ο κ. Τζικόπουλος.

Το JA Greece είναι βραχίονας του παγκόσμιου Junior Achievement που εκπαιδεύει στην επιχειρηματικότητα 12 εκατομμύρια μαθητές και φοιτητές κάθε χρόνο στις ΗΠΑ και σε άλλες 120 χώρες. Το JA Worldwide, με ιστορία 100 ετών, βρίσκεται στην 7η θέση των 200 Καλύτερων Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών με τη σημαντικότερη προσφορά, επιρροή, αποτελεσματικότητα και δικτύωση σε όλο τον κόσμο.