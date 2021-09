Dell Technologies: Αβεβαιότητα δηλώνουν οι περισσότερες επιχειρήσεις μετά από μία επίθεση Ransomware

Τον ηγετικό της ρόλο στην προστασία δεδομένων και το ευρύ portfolio λύσεων cyber resiliency με νέο λογισμικό και υπηρεσίες επεκτείνει η Dell Technologies. Την ίδια ώρα σύμφωνα με νέα έκθεσή της η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δηλώνουν αβεβαιότητα για το κατά πόσο θα μπορέσουν να ανακάμψουν μετά από μία επίθεση Ransomware.



Συγκεκριμένα τα ευρήματα του δείκτη Dell Technologies (NYSE:DELL) 2021 Global Data Protection Index (GDPI) αποκαλύπτουν ότι οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις με την προστασία των δεδομένων που οφείλονται στη συνεχή απειλή του ransomware και στη χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών όπως είναι οι εγγενείς εφαρμογές στο cloud, τα Kubernetes containers και η τεχνητή νοημοσύνη.



Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα της IDC, περισσότεροι από το ένα τρίτο των οργανισμών παγκοσμίως έχουν αντιμετωπίσει επίθεση ή παραβίαση ransomware που εμπόδισε την πρόσβαση σε συστήματα ή δεδομένα τους προηγούμενους 12 μήνεςi. Για να αντιμετωπιστούν αυτά τα αυξανόμενα - και φαινομενικά αναπόφευκτα - ζητήματα, η Dell Technologies εισάγει νέο λογισμικό και υπηρεσίες για να επιταχύνει τη διαθεσιμότητα δεδομένων από VM backup, να απλοποιήσει την εικονική διαχείριση μεγάλων σετ δεδομένων και να διατηρήσει την αδιάλειπτη λειτουργία της επιχείρησης, ενώ μειώνει την εξάρτηση από τις καθημερινές διαδικασίες ανάκτησης από τον κυβερνοχώρο.



"Ενώ οι επιθέσεις ransomware μπορεί να είναι καταστροφικές για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις, η αποδοχή της ήττας ως προαποφασισμένου αποτελέσματος δεν μπορεί να είναι η απάντηση", δήλωσε ο Jeff Boudreau, πρόεδρος και γενικός διευθυντής, Infrastructure Solutions Group, Dell Technologies. "Κατανοούμε ότι αυτά που διακυβεύονται δεν ήταν ποτέ σημαντικότερα και το έργο της προστασίας δεδομένων δεν ήταν ποτέ πιο πολύπλοκο. Ως ο κορυφαίος πάροχος υλικού και λογισμικού προστασίας δεδομένων, το portfolio μας αντιμετωπίζει αυτήν την αυξανόμενη πρόκληση βοηθώντας τους πελάτες να υιοθετήσουν μια ολιστική στρατηγική για την κυβερνοασφάλεια και την προστασία των δεδομένων προκειμένου να αναγνωρίσουν, προστατεύσουν, εντοπίσουν, αντιδράσουν και ανακάμψουν από ransomware και άλλες κυβερνοεπιθέσεις.”



Τα νέα ευρήματα του GDPI αποκαλύπτουν αυξημένη πολυπλοκότητα γύρω από την προστασία των δεδομένων

Η έρευνα 2021 Dell Technologies GDPI σε 1.000 παγκοσμίως ΙΤ decision makers δείχνει ότι οι οργανισμοί βρίσκονται αντιμέτωποι με τη συνεχή αύξηση των δεδομένων και την αυξημένη πολυπλοκότητα προστασίας δεδομένων. Η μελέτη έδειξε ότι οι οργανισμοί διαχειρίζονται πάνω από 10 φορές τον όγκο δεδομένων που είχαν πριν από πέντε χρόνια - από 1,45 petabytes το 2016 σε 14,6 petabytes το 2021. Επιπλέον, το 82% των ερωτηθέντων ανησυχούν ότι οι υπάρχουσες λύσεις προστασίας δεδομένων του οργανισμού τους δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε όλες τις μελλοντικές επιχειρηματικές προκλήσεις. Αυτές οι ανησυχίες είναι βάσιμες, με περισσότερο από το 30% να αναφέρει απώλεια δεδομένων τον τελευταίο χρόνο και σχεδόν τους μισούς (45%) να αντιμετωπίζουν μη προγραμματισμένο χρόνο διακοπής λειτουργίας του συστήματος.



Τα ευρήματα του GDPI περιλαμβάνουν:

Το 62% ανησυχεί για τα υπάρχοντα μέτρα προστασίας των δεδομένων που μπορεί να μην είναι επαρκή για την αντιμετώπιση απειλών κακόβουλου λογισμικού και ransomware, ενώ το 74% συμφωνεί ότι έχει αυξημένη έκθεση σε απώλεια δεδομένων από απειλές στον κυβερνοχώρο με την αύξηση των εργαζομένων που εργάζονται από το σπίτι.

Πάνω από τα δύο τρίτα (67%) δεν πιστεύουν ότι μπορούν να ανακτηθούν όλα τα κρίσιμα επιχειρηματικά δεδομένα τους σε περίπτωση καταστροφικής κυβερνοεπίθεσης ή απώλειας δεδομένων.

Το 63 % πιστεύει ότι οι αναδυόμενες τεχνολογίες-όπως οι εγγενείς στο cloud εφαρμογές, τα Kubernetes containers, η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση (machine learning) ενέχουν κινδύνους για την προστασία των δεδομένων και η έλλειψη λύσεων προστασίας δεδομένων για νεότερες τεχνολογίες ήταν μεταξύ των τριών πρώτων προκλήσεων για τους οργανισμούς σχετικά με την προστασία των δεδομένων.

Κατά μέσο όρο, το κόστος απώλειας δεδομένων τους τελευταίους 12 μήνες εμφανίζεται σχεδόν κατά τέσσερις φορές υψηλότερο για οργανισμούς που χρησιμοποιούν πολλούς προμηθευτές προστασίας δεδομένων σε σύγκριση με αυτούς που χρησιμοποιούν τις λύσεις ενός προμηθευτή.





Προσφέροντας ολοκληρωμένη προστασία δεδομένων και αξιόπιστη ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο

Η Dell Technologies απευθύνεται στο διαρκώς εξελισσόμενο τοπίο του IT με λύσεις που βοηθούν τους οργανισμούς να προστατεύσουν τον παραδοσιακό και σύγχρονο φόρτο εργασίας με μια μοναδική προσέγγιση. Ως ηγέτης στην προστασία δεδομένων σε περιβάλλον multi-cloud, η Dell προστατεύει περί τα επτά exabytes δεδομένων σε όλους τους μεγάλους δημόσιους παρόχους cloudii. Μέσω της συνεχούς καινοτομίας, της ευέλικτης σχεδίασης και της υψηλής ολοκλήρωσης με περιβάλλοντα VMware και άλλους ηγέτες του κλάδου, η Dell εξακολουθεί να είναι ο κορυφαίος πάροχος συσκευών και λογισμικού προστασίας δεδομένων παγκοσμίωςiii. Η Dell προσφέρει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα portfolio του κλάδου για ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο σε περιβάλλοντα edge, στα εταιρικά datacenter και περιβάλλοντα multi-cloud, που παρέχονται με λύσεις όπως το Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery και το Dell EMC PowerScale με το Superna Eyeglass Ransomware Defender.



Το νέο λογισμικό και οι υπηρεσίες managed περιλαμβάνουν:



To Dell EMC PowerProtect Data Manager προσθέτει τα Transparent Snapshots για να δώσουν στους οργανισμούς ένα νέο και μοναδικό τρόπο βοήθειας στην προστασία των εικονικών μηχανών VMware (VMs) σε μεγάλη κλίμακα. Απλοποιώντας και αυτοματοποιώντας τα αντίγραφα ασφαλείας σε επίπεδο VM image και απαιτώντας λιγότερη χρήση των πόρων των υποδομών, τα Transparent Snapshots παρέχουν έως και πέντε φορές ταχύτερα αντίγραφα ασφαλείας και έως και πέντε φορές μείωση του VM latencyiv, βοηθώντας τους οργανισμούς να διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα των δεδομένων VM αποτελεσματικά και αποδοτικά.

Οι συσκευές Dell EMC PowerProtect με Smart Scale βοηθούν τους οργανισμούς να διαχειρίζονται πολλαπλές συσκευές προστασίας δεδομένων σε κλίμακα exabyte, επιτρέποντας στους εργαζόμενους στο IT να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις ανάγκες σε χώρο συμβαδίζοντας με την αύξηση των δεδομένων. Με το Smart Scale, οι πελάτες μπορούν να διαμορφώσουν πολλαπλές συσκευές ως ένα ενιαίο σύνολο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να βλέπουν και να διαχειρίζονται μεγάλα σετ δεδομένων σε μία οντότητα - έως 32 συσκευές PowerProtect και περισσότερα από τρία exabytes χωρητικότητας. Οι οργανισμοί μπορούν να μεγιστοποιήσουν τους πόρους και να εξοικονομήσουν κόστος με προληπτική παρακολούθηση και απλοποιημένη διαχείριση εφεδρικών δεδομένων.

Οι υπηρεσίες Dell Technologies Managed Services for Cyber Recovery Solution βοηθούν τους οργανισμούς να διεκπεραιώνουν με συνέπεια λειτουργίες και να μειώσουν τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων, αναθέτοντας στους ειδικούς της Dell να διαχειρίζονται καθημερινές εργασίες ανάκτησης κρίσιμων δεδομένων ασφαλείας στον κυβερνοχώρο και να υποστηρίζουν άλλες δραστηριότητες ανάκτησης δεδομένων. Αυτές οι διαχειρίσιμες (managed) υπηρεσίες βασίζονται στο portfolio της Dell για συμβουλευτικές υπηρεσίες ανάκτησης, ανάπτυξης και υποστήριξης στον κυβερνοχώρο, βοηθώντας τους πελάτες να προστατεύουν και να διαχειρίζονται αυτές τις κρίσιμες δυνατότητες.



"Τα Transparent Snapshots του PowerProtect Data Manager απλοποιούν τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των εικονικών μηχανών μας χρησιμοποιώντας λιγότερους πόρους των υποδομών και χωρίς επιπτώσεις στο παραγωγικό μας περιβάλλον. Καταργώντας την ανάγκη ανάπτυξης ή διαχείρισης servers για τη μεταφορά δεδομένων, οι εικονικές μηχανές μας μπορούν να αποθηκεύονται σε backup γρηγορότερα, εξοικονομώντας χρόνο ", δήλωσε ο Drew Hills, αναλυτής υποδομής, IT Systems, Information Technology, USC Australia.



"Είμαστε χαρούμενοι που η Dell Technologies προσφέρει την καινοτομία των Transparent Snapshots στο PowerProtect Data Manager για να βοηθήσει τους πελάτες μας να απλοποιήσουν και να επιταχύνουν την προστασία δεδομένων", δήλωσε ο Lee Caswell, αντιπρόεδρος, marketing, Cloud Platform Business Unit, VMware.



"Καθώς το ransomware και άλλες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο συνεχίζουν να εξελίσσονται, το ίδιο συμβαίνει και με την ανάγκη να ξεπεράσουμε αυτές τις απειλές με καινοτομία", δήλωσε ο Phil Goodwin, αντιπρόεδρος έρευνας, IDC. "Οι νέες εξελίξεις της Dell Technologies στο λογισμικό και τις υπηρεσίες έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους οργανισμούς να αυξήσουν την ικανότητά τους να ανακτούν κρίσιμα επιχειρηματικά δεδομένα από μια κυβερνοεπίθεση με τη μικρότερη δυνατή αναστάτωση."



Διαθεσιμότητα

-Το Dell EMC PowerProtect Data Manager με Transparent Snapshots θα είναι διαθέσιμο παγκοσμίως αυτό το τρίμηνο χωρίς επιπλέον κόστος για τους πελάτες με συμβόλαια συντήρησης σε ισχύ.

-Οι συσκευές Dell EMC PowerProtect με Smart Scale είναι σήμερα σε κατάσταση preview technology και αναμένεται να είναι παγκοσμίως διαθέσιμες το πρώτο εξάμηνο του 2022

-Οι υπηρεσίες Dell Technologies Managed Services for Cyber Recovery Solutions είναι διαθέσιμες σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο.



Σχετικά με τον δείκτη 2021 Dell Technologies Global Data Protection Index

Ήδη στην πέμπτη έκδοση του δείκτη, η Dell Technologies ανέθεσε στην Vanson Bourne την δημιουργία του δείκτη 2021 Global Data Protection Index. Μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου 2021, 1.000 ΙΤ decision makers σε 15 χώρες και 14 κλάδους σε οργανισμούς με περισσότερους από 250 υπαλλήλους ρωτήθηκαν σχετικά με στόχο να γίνει καλύτερα κατανοητό το περιβάλλον προστασίας δεδομένων.