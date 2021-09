Νέες σειρές προϊόντων από τη Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ ειδικά σχεδιασμένες για την αγορά των ΗΠΑ

Νέες σειρές προϊόντων ειδικά σχεδιασμένες για την απαιτητική αγορά των ΗΠΑ κυκλοφόρησε η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ. Πρόκειται για τις σειρές Kiddo Pasta by HELIOS και τα Greek Pasta HELIOS, Loi Approved, που παρουσιάστηκαν στους 180 πωλητών του διανομέα της ετιαρείας στη Νέα Υόρκη.

Ειδικότερα, σε παρουσίαση-εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 25 Αυγούστου, στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία με την πρέσβειρα της Ελληνικής γαστρονομίας, σεφ Μαρία Λόη και τη Lamda pasta LLC που διακινεί τα προϊόντα, έγιναν γευστικές δοκιμές από τους 180 πωλητές και δόθηκαν ως δώρο δείγματα από τα προϊόντα της σειράς Kiddo Pasta by HELIOS και Greek Pasta HELIOS, Loi Approved.

Τα βιολογικά Kiddo Pasta by HELIOS, Loi Approved είναι η νέα, μοναδική σειρά που κυκλοφορεί η ΗΛΙΟΣ, σε ευφάνταστα σχήματα που εντυπωσιάζουν τα παιδιά και δίνουν εκπαιδευτικό και διασκεδαστικό χαρακτήρα σε κάθε γεύμα. Τα Kiddo Pasta by HELIOS είναι ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά κάθε ηλικίας, αλλά και για όλη την οικογένεια προσφέροντας ένα νόστιμο πιάτο με θρεπτική αξία. Η μοναδική ποιότητα της σειράς Kiddo Pasta by HELIOS επιβεβαιώνεται από τις πιστοποιήσεις Non-GMO, USDA Organic, Κosher και Halal ενώ έχει αναγνωριστεί με Purity Award από το Clean Label Project™, ως προς την καθαρότητά της από χημικές ουσίες.

Επιπλέον, η σειρά HELIOS Greek Pasta, Loi Approved συνδυάζει την νοστιμιά και την υψηλή ποιότητα που συνοδεύει τη Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ εδώ και 90 χρόνια και ταυτόχρονα καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες του Αμερικανού καταναλωτή. Η σειρά περιλαμβάνει 3 διαφορετικά είδη ζυμαρικών, το Kofto, το Ostrako και τα Kordonia, καθένα από τα οποία προσφέρεται για παραδοσιακές και μοντέρνες συνταγές, με κρέας, θαλασσινά και σάλτσες. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η σειρά HELIOS Greek Pasta, Loi Approved έχει λάβει πιστοποίηση Non-GMO, Κosher και Halal, που προσδίδουν προστιθέμενη αξία στο προϊόν.

Η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ, που διαχρονικά καινοτομεί, εγκαινιάζει μια νέα εποχή στην αγορά των ΗΠΑ με το λανσάρισμα των ειδικά σχεδιασμένων σειρών και επιτυγχάνει συνεχή διεύρυνση των συνεργασιών της και ισχυρή παρουσία στα mainstream grocery chains & κανάλια Horeca - foodservice στις ΗΠΑ, με την τοποθέτηση των προϊόντων της σε ακόμη περισσότερα καίριας σημασίας σημεία και καταστήματα στις Βορειοανατολικές Πολιτείες.