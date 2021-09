Δυναμικό άνοιγμα στην αγορά των μικρότερων πλοίων αλλά και θαλαμηγών πραγματοποιεί η ERMA FIRST

Η αμιγώς ελληνικών συμφερόντων εταιρεία, ERMA FIRST, παρουσιάζει το μικρότερο και ευκολότερο σε εγκατάσταση σύστημα επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος. H ERMA FIRST, μια από τις κορυφαίες εταιρείες στον κόσμο στην κατασκευή συστημάτων επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος για πλοία μεγάλης χωρητικότητας, εξαγόρασε την εταιρεία oneTANK LLC, ιδρυθείσα στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Η oneTANK, θυγατρική μέχρι πρότινος της αμερικάνικης εταιρείας Glosten, έχει αναπτύξει ένα πρωτοποριακό, χαμηλού κόστους πατενταρισμένο σύστημα από το U.S. Geological Survey (USGS), το οποίο φέρει πιστοποίηση από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) και την Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών (USCG) και θεωρείται το πιο μικρό σύστημα επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος, και ταυτόχρονα εξαιρετικά εύκολο στην εγκατάστασή του στα πλοία, ενώ παράλληλα μπορεί να λειτουργήσει και σε πλοία της ποντοπόρου ναυτιλίας. Αποτελεί ιδανική λύση για workboats, tugboats, semi-submersibles, αλιευτικά σκάφη (fishing boats), superyachts, heavy lift vessels αλλά και για afterpeak tanks σε μεγαλύτερα πλοία. Επί του παρόντος, το σύστημα της εταιρείας εγκαθίσταται σε πλοία του στόλου της Overseas Shipholding Group (OSG) και στον βυθοκόρο (dredger vessel) MV Charlock στην Ολλανδία.

Η ERMA FIRST έχει σημειώσει εξαιρετικά σημαντική επιτυχία με τα συστήματα ηλεκτρο-χλωρίωσης για μεγάλα σκάφη και πλοία και τώρα επεκτείνει την γκάμα προϊόντων της παρέχοντας συστήματα για μικρά και μεσαία σκάφη, προσφέροντας πλέον ένα ολοκληρωμένο πακέτο λύσεων για οπουδήποτε σκάφος ή πλοίο. Η συγκεκριμένη επένδυση είναι η τρίτη που πραγματοποιεί η εταιρεία μέσα σε διάστημα δύο ετών. Προηγήθηκε τον Μάϊο του 2021 η απόκτηση της γερμανικής εταιρείας RWO GmbH, η οποία παρέχει συστήματα επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων/λυμάτων για πλοία, λιμάνια και υπεράκτιες εγκαταστάσεις και αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στην αγορά για συστήματα διαχωρισμού νερού και ελαιοειδών, και τον Οκτώβριο του 2019 η εξαγορά της METIS S.A., πρωτοπόρου ελληνικής εταιρείας ανάλυσης δεδομένων που έχει αναπτύξει συστήματα για την ανάλυση απόδοσης σε πραγματικό χρόνο (real-time performance analysis) με εφαρμογή στο χώρο της ναυτιλίας. Οι κινήσεις αυτές τοποθετούν την ERMA FIRST ως μία κορυφαία παγκοσμίως, εταιρεία παροχής συστημάτων προστασίας του περιβάλλοντος.



Ο Κωνσταντίνος Σταμπεδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της ERMA FIRST, δήλωσε:



"Πρόκειται για μία πρωτοποριακή και ταυτόχρονα απλή τεχνολογία επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος στα πλαίσια του μοτίβου μας ‘The excellence of simplicity’. Είναι ένα αρκετά μικρού μεγέθους σύστημα, εύκολο στη χρήση και πλήρως αυτοματοποιημένο. Προσφέρει μία επιπρόσθετη λύση εύκολης εγκατάστασης για μικρές δεξαμενές έρματος σε μεγάλα πλοία καθώς επίσης και μία αυτόνομη λύση για μικρά σκάφη, όπως σκάφη αναψυχής, ρυμουλκά και υπεράκτια σκάφη στήριξης. Προκειμένου να κερδίσουμε τη μάχη ενάντια στα επεμβατικά θαλάσσια είδη και να προστατέψουμε αποτελεσματικά τα ευάλωτα θαλάσσια οικοσυστήματά μας, θα πρέπει να επεξεργαζόμαστε το θαλάσσιο έρμα και από τα μικρότερα σκάφη τα οποία εμπορεύονται διεθνώς, φυσικά με τρόπο ο οποίος να είναι πρακτικός και οικονομικά βιώσιμος. Πιστεύουμε ότι διαθέτουμε αυτή τη λύση στη μορφή του oneTΑΝΚ, ενός προϊόντος εξαιρετικά απλουστευμένου στη χρήση και λειτουργία."



Ο Κέβιν Ρέινολντς (Kevin Reynolds), ιδρυτής της oneTΑΝΚ, δήλωσε:



"Στην ERMA FIRST έχουμε βρει τον ιδανικό συνεργάτη για να οδηγήσουμε την καινοτομία μας στο επόμενο επίπεδο. Τα τελευταία 10 χρόνια είναι ιδιαιτέρως επιτυχημένοι στην παρουσίαση και εξέλιξη του δικού τους συστήματος ηλεκτρο-χλωρίωσης στον παγκόσμιο εμπορικό στόλο. Είναι αφοσιωμένοι στην έρευνα και ανάπτυξη και διαθέτουν τους οικονομικούς πόρους που απαιτούνται ώστε να προωθήσουν αυτό το προϊόν διεθνώς. Είμαστε ιδιαιτέρως ενθουσιασμένοι με την προοπτική να δούμε το προϊόν μας να κυκλοφορεί σε όλον τον κόσμο μέσω του δικτύου της ERMA FIRST."



Το oneTΑΝΚ επεξεργάζεται το θαλάσσιο έρμα μέσα στη δεξαμενή έρματος του σκάφους και δεν έχει φίλτρα, υπεριώδεις λαμπτήρες ή ηλεκτρολυτικές γεννήτριες χλωρίου. Το αποτύπωμά του (εμβαδό) είναι σχεδόν 600x600 χιλιοστά, έχει δηλαδή το μισό μέγεθος του πλησιέστερου ανταγωνιστή του. Η κατανάλωση ενέργειας είναι μικρότερη από αυτή ενός οικιακού πλυντηρίου. Με χαμηλό κόστος λειτουργίας και σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανονισμούς, το oneTΑΝΚ παρέχει μία λύση διαχείρισης θαλάσσιου έρματος, η οποία είναι αποτελεσματική σε όλες τις ποιότητες και αλμυρότητες νερού.

Είναι κατάλληλο για εγκατάσταση στις aftpeak δεξαμενές μεγαλύτερων σκαφών, όπως επίσης και σε μία σειρά από μικρά πλοία με μία δεξαμενή έρματος, αφαιρώντας την ανάγκη για μεγαλύτερα και πιο ακριβά συστήματα επεξεργασίας. Το σύστημα είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να μπορεί να εγκατασταθεί χωρίς να χρειάζεται κάποιος μηχανικός και η εγκατάσταση μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε λίγες ώρες.

Το σύστημα χρησιμοποιεί 8,25% ή και 12,5% υποχλωριώδες νάτριο (χλωρίνη) και 30% διάλυμα θειοθειικού νατρίου - άμεσα διαθέσιμα χημικά τα οποία μπορούν να αγοραστούν από προμηθευτές σε όλον τον κόσμο. Περίπου ένα λίτρο χημικού διαλύματος απαιτείται για την επεξεργασία 9.000 λίτρων θαλάσσιου έρματος.



Η επεξεργασία του θαλάσσιου έρματος γίνεται αυτόματα μέσω της εφαρμογής και της ανάμειξης των χημικών απευθείας στη δεξαμενή, επιτρέποντας στο πλοίο να πραγματοποιεί την επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό σε πολυσύχναστα λιμάνια, αποφεύγοντας οποιαδήποτε καθυστέρηση και εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο για το ίδιο το πλοίο. Το oneTΑΝΚ μπορεί να επεξεργαστεί 4.000 κυβικά μέτρα θαλάσσιου έρματος σε λιγότερο από 30 ώρες.

Η επεξεργασία του θαλάσσιου έρματος εκτελείται αυτόματα με την ανάμειξη των χύδην χημικών εντός της δεξαμενής, δίνοντας στο πλήρωμα ευελιξία χρόνου για άλλες αναγκαίες εργασίες, ειδικά κατά τη διάρκεια του υψηλού φόρτου εργασιών στο λιμάνι.

Ο Τζέιμς Μίτσελ (James Mitchell), Διευθυντής Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Αδειοδότησης στο Πρόγραμμα Μεταφοράς Τεχνολογίας των ΗΠΑ για τη Γεωλογική Έρευνα (USGS), δήλωσε:

"Τα ομοσπονδιακά εργαστήρια όπως το USGS ενθαρρύνονται να διαθέσουν τις εφευρέσεις στον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να ωφεληθεί η εθνική οικονομία και ταυτοχρόνως τα τεχνολογικά προϊόντα να είναι διαθέσιμα στις παγκόσμιες αγορές. Το πρόγραμμα μεταφοράς τεχνολογίας στο USGS έχει σχεδιαστεί για να αξιοποιεί τις ερευνητικές δυνατότητες των επιστημόνων του USGS με τις εμπορικές δυνατότητες ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα. Η USGS είναι υπερήφανη που συμβάλλει στον περιορισμό της εξάπλωσης των επικίνδυνων θαλάσσιων μικροοργανισμών με την εμπορευματοποίηση των πατενταρισμένων τεχνολογιών της".