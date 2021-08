H Σαντορίνη υποδέχεται το πρώτο Hilton ξενοδοχείο με το Sea Breeze

Η Hilton (NYSE: HLT) ανακοίνωσε σήμερα την υπογραφή της franchise συνεργασίας με την εταιρία Alexandros Ltd για τη δημιουργία του Sea Breeze Santorini Beach Resort, Curio Collection by Hilton. Με ημερομηνία εκκίνησης την άνοιξη του 2022, το ξενοδοχείο των 37 δωματίων με ιδιωτική παραλία θα αποτελεί την πρώτη εμφάνιση της Hilton στο γοητευτικό όσο και κοσμοπολίτικο ελληνικό νησί.

Ο Patrick Fitzgibbon, senior vice president, development της Hilton σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, δήλωσε σχετικά: "Έχοντας παρουσία πάνω από εξήντα χρόνια στην Ελλάδα και γεμάτοι ενέργεια από το πρόσφατο ξεκίνημά μας στην Κρήτη, είμαστε ενθουσιασμένοι που επεκτείνουμε τα σχέδιά μας στην Ελλάδα με το πρώτο ξενοδοχείο της Hilton στη Σαντορίνη. Ένα από τα πιο δημοφιλή νησιά της χώρας, η Σαντορίνη υποδέχεται περισσότερα από δύο εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο και είναι η ιδανική τοποθεσία για το δεύτερο Curio Collection by Hilton ξενοδοχείο μας στα ελληνικά νησιά. Αυτή η νέα προσθήκη αποτελεί ένα από τα περισσότερα από είκοσι Curio Collection ξενοδοχεία που κατασκευάζονται αυτήν τη στιγμή από άκρη σε άκρη στην Ευρώπη, διπλασιάζοντας την παρουσία της εταιρίας στην ήπειρο μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Με το άνοιγμα του ξενοδοχείου να αναμένεται την επόμενη χρονιά, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με μια εταιρία με βαθιά γνώση του νησιού, την εταιρεία Alexandros Ltd, για να παρουσιάσουμε αυτό το μοναδικό, εντυπωσιακό ξενοδοχείο μπροστά στη θάλασσα".

Ο Μιχάλης Καραμολέγκος, ιδιοκτήτης της Alexandros Ltd, δήλωσε: "Η πολύχρονη εμπειρία μας στο χώρο της φιλοξενίας στη Σαντορίνη, με τη διοργάνωση εκδρομών και μεταφορών σε ξενοδοχεία και βίλες, μας καθιστά ιδανικούς συνεργάτες για το λανσάρισμα του πρώτου ξενοδοχείου της οικογένειας Hilton στο νησί. Είμαστε ενθουσιασμένοι γι’ αυτήν τη συνεργασία και ανυπομονούμε να διευρύνουμε τη σχέση μας στο μέλλον. Σχεδιάζουμε να είμαστε έτοιμοι για τα εγκαίνια του ξενοδοχείου την επόμενη σεζόν και αδημονούμε να καλωσορίσουμε τους επισκέπτες σε έναν τόσο εντυπωσιακό χώρο".

Κάθε δωμάτιο σε αυτό το νέο οικοδόμημα, που χτίστηκε στο νότιο τμήμα του νησιού μπροστά σε μία ιδιωτική παραλία, διαθέτει τη δική του βεράντα, ενώ οι φιλοξενούμενοι θα μπορούν να απολαμβάνουν μία βουτιά στο ιδιωτικό τζακούζι ή την πισίνα τους. Η εκλεπτυσμένη διακόσμηση των δωματίων αντλεί έμπνευση από το μοναδικό μπλε της Σαντορίνης και την αρχιτεκτονική που αποθεώνει το λευκό, ενώ ενσωματώνει και την άγρια φυσική ομορφιά του νησιού με τοίχους από πέτρα και υφές από ξύλο. Οι καλεσμένοι θα έχουν τη δυνατότητα να διαλέξουν ανάμεσα στα δύο εστιατόρια του ξενοδοχείου για υψηλής ποιότητας φαγητό και στα ισάριθμα μπαρ για ένα σνακ ή ένα χαλαρό ποτό στην ιδιωτική παραλία του resort. Έχοντας στη διάθεσή τους δύο πισίνες, spa, εγκαταστάσεις για fitness δραστηριότητες και ξαπλώστρες στην παραλία, οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν την άσκηση, τη χαλάρωση και τη φροντίδα ομορφιάς ή την αναζωογονητική βουτιά στο νερό.

Στο νότιο άκρο ενός από τα πιο δημοφιλή νησιά της Ελλάδας, το Sea Breeze Santorini Beach Resort, Curio Collection, βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα μακριά με αυτοκίνητο από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Σαντορίνης. Οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν πολλά από αυτά, όπως την αρχιτεκτονική στα Φηρά, την κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα του ηφαιστειακού νησιού, ή την προϊστορική πόλη στο Ακρωτήρι, χωρίς να απομακρυνθούν πολύ από το ξενοδοχείο. Λιγότερο από δύο χιλιόμετρα μακριά βρίσκεται η Βλιχάδα, μία πολυσύχναστη προκυμαία με ταβέρνες που ειδικεύονται στα θαλασσινά και αξιοθέατα όπως το Arts Factory της Σαντορίνης και μια γειτονική παραλία με μαύρα βότσαλα, ενώ οι φιλοξενούμενοι του ξενοδοχείου μπορούν να εξερευνήσουν τη Σαντορίνη με θέα τους ηφαιστειακούς βράχους και να επισκεφθούν γραφικές παραλίες όπως την περίφημη Κόκκινη Παραλία και τη διάσημη παραλία της Περίσσας με τη χαρακτηριστική μαύρη άμμο.

Η Curio Collection by Hilton είναι ένα brand παγκόσμιου βεληνεκούς με περισσότερα από 100 μοναδικά ξενοδοχεία και resort που προσφέρουν μία ασύγκριτη ευκαιρία να βιώσει κανείς τη μαγεία προορισμών απίστευτης ομορφιάς. Πρόσφατα, η Hilton δεσμεύτηκε για τη δημιουργία ενός ολοένα και μεγαλύτερου αριθμού ξενοδοχείων Curio Collection by Hilton, με 66 από αυτά να βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή. Το Sea Breeze Santorini Beach Resort θα είναι το επόμενο Ελληνικό Curio hotel, μετά το άνοιγμα του The Royal Senses Resort & Spa Crete, Curio Collection by Hilton τον Ιούνιο.

Το Sea Breeze Santorini Beach Resort, Curio Collection by Hilton θα προστεθεί στο βραβευμένο πρόγραμμα επιβράβευσης τακτικών επισκεπτών Hilton Honors, που θα επιτρέπει στα περισσότερα από 118 εκατομμύρια μέλη του που κάνουν κράτηση απευθείας στη Hilton να κερδίσουν πόντους από τη διαμονή τους και τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες των ξενοδοχείων, αλλά και άμεσα οφέλη όπως check-in χωρίς επαφή, επιλογή δωματίου, ψηφιακό κλειδί και συνδεδεμένο δωμάτιο.

Το Sea Breeze Santorini Beach Resort, Curio Collection by Hilton βρίσκεται στον Εξωμύτη. Η Hilton διαθέτει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δύο ξενοδοχεία Curio Collection by Hilton και Hilton Hotels and Resorts.