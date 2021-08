Αποζημίωση ζητούν οι Μαλδίβες μετά την προσάραξη πλοίου της Navios

Του Γιώργου Γεωργίου

Με αποζημίωση ύψους 6,5 εκατ. δολαρίων φαίνεται πως βρίσκεται αντιμέτωπη η Navios Maritime Partners, συμφερόντων της Αγγελικής Φράγκου, μετά την προσάραξη πλοίου της πριν από μερικές ημέρες, στις Μαλδίβες.

Το bulk carrier, τύπου supramax, "Navios Amaryllis" (χωρητικότητας 58.735 dwt και κατασκευής 2009) ανελκύστηκε χθες από τον ύφαλο, στον οποίο είχε προσαράξει στις 19 Αυγούστου, σύμφωνα με την αρμόδια αρχή της νησιωτικής χώρας (Maldives National Defence Force).

Η Αρχή Μεταφορών και η Υπηρεσία Προστασία Περιβάλλοντος των Μαλδιβών σημείωσαν ότι το πλοίο θα αποχωρήσει από τη χώρα, μόνο όταν επιτευχθεί συμφωνία με τον ιδιοκτήτη για την καταβολή του προστίμου, επικαλούμενες ζημιές στον ύφαλο. Σημειώνεται ότι δεν έχει καταγραφεί μέχρι τώρα μόλυνση του θαλάσσιου χώρου.

Το πλοίο ταξίδευε από την Ινδία με προορισμό τη Νότια Αφρική, όταν χτύπησε στον ύφαλο, λόγω δυσλειτουργίας του κινητήρα. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών του νησιού, Hamad Abdul Ghanee είπε ότι το πλοίο προσάραξε λόγω αμέλειας του καπετάνιου, διότι δεν ανέφερε το πρόβλημα.

Σύμφωνα με το υπουργείο, μία μονάδα της μηχανής σταμάτησε να λειτουργεί λόγω υψηλής θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα να χαθεί ο έλεγχος.

Το Capital.gr επικοινώνησε με τον όμιλο Navios για ένα σχόλιο, αλλά δεν έχει λάβει ακόμη κάποια απάντηση.

Mv "Navios Amaryllis” grounded at K. Rasfari reef on 19th Aug 2021, has been refloated from the reef today at 1408hrs. pic.twitter.com/NIc5VcRlSD