Phoenix Vega Mezz: Στο 18,62% το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του Paulson - Με 5,968% η Helikon

Η Phoenix Vega Mezz ανακοινώνει ότι κατά την 12η Αυγούστου, ημέρα έναρξης διαπραγμάτευσης στην ΕΝ.Α. Plus, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο John A. Paulson ανέρχεται σε 18,62%, ενώ η "Helikon Investments Limited" κατέχει το 5,968%.

Ειδικότερα, η Phoenix Vega Mezz ανακοινώνει, κατόπιν της από 16.08.2021 ληφθείσας σχετικής γνωστοποίησης του John A. Paulson, ότι ο τελευταίος κατέχει έμμεσα από την 12.08.2021 (ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρείας στη γενική κατηγορία της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α. PLUS) μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρείας "Paulson & Co. Inc." 232.758.919 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της εταιρείας (ήτοι ποσοστό 18,62% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας).

Επίσης, γνωστοποιεί ότι κατόπιν της από 16.08.2021 ληφθείσας σχετικής γνωστοποίησης, ότι την 12.08.2021 (ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρείας στη γενική κατηγορία της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α. PLUS), το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει έμμεσα η εταιρεία "Helikon Investments Limited" ανέρχεται σε 74.622.316 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της εταιρείας (ήτοι ποσοστό 5,968% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας).