Bourbon, το απόλυτο spot του speciality καφέ

Μονοποικιλιακοί καφέδες από την Κόστα Ρίκα, την Αιθιοπία, τη Γουατεµάλα και blend Ipanema coffee 100% Arabica, παρασκευασµένοι από έµπειρους baristas. Αυτόν τον µοναδικό συνδυασµό προσφέρουν στους λάτρεις του καφέ τα εξειδικευµένα καταστήµατα Bourbon Specialty Coffees. Και αν το όνοµα της αλυσίδας σάς παραπέµπει στο γνωστό ποτό, θα πρέπει, πριν µιλήσουµε για το new kid on the block στην αγορά του καφέ, να κάνουµε λίγα µαθήµατα ιστορίας και αγροτικής παραγωγής.

Το Bourbon, λοιπόν, είναι µία από τις τρεις βασικές ποικιλίες του καφέ arabica και χαρακτηρίζεται από την υψηλή ποιότητά του. Η ποικιλία παράχθηκε στο Réunion, το οποίο ήταν γνωστό ως Ι^le Bourbon –βρίσκεται στον Ινδικό Ωκεανό, στα ανοιχτά των ακτών της Αφρικής–, το 1708 από τους Γάλλους, οι οποίοι το µεταφύτεψαν στα τέλη του 1800 στη Βραζιλία και αργότερα σε όλη τη Λατινική Αµερική. Το φυτό αναπτύσσεται σε ύψη µεταξύ 1.100 και 2.000 µέτρων, δίνει 20%-30% υψηλότερη απόδοση από την Typica, την άλλη ποικιλία του καφέ arabica, και χαρακτηρίζεται είτε ως High Grown είτε ως Strictly High Grown (SHG). Οι κόκκοι καφέ Bourbon δίνουν ισορροπηµένους, ιδιαίτερους καφέδες.

Από αυτό και µόνο γίνεται αντιληπτό γιατί ο Σταµάτης Τσολάκης και ο Γιώργος Τσιµώτας, όταν στις αρχές του 2018 δηµιούργησαν την εταιρεία τους, αποφάσισαν να βαφτίσουν τα καταστήµατά τους Bourbon Specialty Coffees. Γιατί αυτήν τη µοναδικότητα αποπνέει όλο το concept των καταστηµάτων τους.

Το πρώτο κατάστηµα Bourbon Specialty Coffees άνοιξε τις πόρτες του το 2018 στην περιοχή του Ζωγράφου και άλλαξε, στην κυριολεξία, όλα όσα γνωρίζαµε για τους speciality coffees. Η επιτυχία αυτού του πρώτου καταστήµατος ώθησε στην ανάπτυξη του brand και στη δηµιουργία και δεύτερου σηµείου στο Παγκράτι, το 2019. Το ταξίδι της επιτυχίας συνεχίστηκε µε το τρίτο κατάστηµα στην Ηλιούπολη, τον Απρίλιο του 2020.

Σε πλήρη ανάπτυξη τα Bourbon Specialty Coffees

Σήµερα η αλυσίδα των Σταµάτη Τσολάκη και Γιώργου Τσιµώτα αριθµεί συνολικά 4 καταστήµατα, εκ των οποίων τα τρία είναι ιδιόκτητα και το ένα έχει αναπτυχθεί µε τη µέθοδο του franchise.

Όσο για τα καταστήµατα, είναι χτισµένα γύρω από τη φιλοσοφία της παραγωγής καφέ, ενώ προωθούν βιώσιµες πρακτικές. Κάτι που έχουν επιβραβεύσει οι καταναλωτές τους, αφού τα καταστήµατα Bourbon βρίσκονται πολύ υψηλά στις αξιολογήσεις των ηλεκτρονικών πλατφορµών παραγγελίας. Κάτι που συνδέεται µε την κουλτούρα των ιδιοκτητών της αλυσίδας, αφού βασικό τους µέληµα είναι να κρατούν την ποιότητα σε υψηλό επίπεδο, να φροντίζουν να εξυπηρετούν γρήγορα τους πελάτες, να προσφέρουν αυτό το εξαιρετικό προϊόν σε λογικές τιµές και να λειτουργούν µε διευρυµένο ωράριο από νωρίς το πρωί έως αργά και τα Σαββατοκύριακα. Επίσης, χωρίς ελάχιστη χρέωση, ό,τι ώρα και στιγµή οι πελάτες παραλαµβάνουν στο γραφείο ή το σπίτι τον κορυφαίας ποιότητα καφέ του Bourbon.

Ποια, όµως, είναι τα σχέδια των δύο φίλων που ένωσαν τις δυνάµεις τους το 2018; Όπως λένε στο "Forbes" ο Σταµάτης Τσολάκης και ο Γιώργος Τσιµώτας, η στρατηγική επέκτασης της αλυσίδας τους από εδώ και πέρα θα στηριχθεί στην ανάπτυξη µέσω του συστήµατος της δικαιόχρησης. Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκονται σε διαδικασία συζητήσεων για δηµιουργία νέων καταστηµάτων και εξάπλωση του δικτύου της αλυσίδας τους στην Αττική.

Ο συνεργάτης του Bourbon, όπως λένε στο "Forbes" ο Σταµάτης Τσολάκης και ο Γιώργος Τσιµώτας, δεν χρειάζεται να διαθέτει εµπειρία στην καφεστίαση, καθώς για την εκπαίδευσή του µεριµνά η οµάδα της διοίκησης. "Ερχόµενος στην οικογένεια του Bourbon, ο franchisee επωφελείται από τη γνώση και την εµπειρία του εξειδικευµένου management team και εντάσσεται σε ένα πλήρες πρόγραµµα εκπαίδευσης ώστε να διασφαλιστεί η ενσωµάτωση κρίσιµων στοιχείων για την επιτυχία του concept", συµπληρώνουν.

Η προσιτή πολυτέλεια

Άλλωστε, ούτε ο Σταµάτης είχε εµπειρία στην καφεστίαση. Για χρόνια ήταν πελάτης του Γιώργου, που δούλευε ως barista. Βέβαια, εκτός από φίλοι, και οι δύο είναι λάτρεις του καλού καφέ, οπότε ενώνοντας τις γνώσεις τους κατάφεραν να δηµιουργήσουν ένα ιδιαίτερο, µοναδικό concept, που κάνει τη διαφορά.

Ποιο είναι, όµως, το κόστος για να δηµιουργήσει κάποιος το δικό του κατάστηµα Bourbon και ποιος ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης; "Το κόστος της επένδυσης κυµαίνεται από 80.000 έως 95.000 ευρώ, ανάλογα και µε τα τετραγωνικά και τις ιδιαιτερότητες του χώρου", λένε οι ίδιοι, οι οποίοι σηµειώνουν πως ο µέσος χρόνος απόσβεσης της επένδυσης είναι 19-24 µήνες, ανάλογα µε το µοντέλο και το πακέτο που επιλέγει ο συνεργάτης.

"Παρέχουµε ένα µοντέλο επιχειρηµατικότητας διαχρονικό, µε κατάλογο και υπηρεσίες συνεχώς βελτιωµένες και ανταγωνιστικές στον δύσκολο κλάδο της εστίασης", τονίζουν οι δύο φίλοι, οι οποίοι εµφανίζονται αισιόδοξοι για το µέλλον του concept, καθώς εκτιµούν ότι ο Έλληνας καταναλωτής αναζητά πλέον ιδιαίτερες ποικιλίες καφέ και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. "Πρόκειται για µια προσιτή πολυτέλεια, που µας φτιάχνει την ηµέρα", συµπληρώνουν οι ίδιοι.