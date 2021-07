Αυξάνεται η χρήση δεδομένων από το κινητό στην Ελλάδα

Του Κώστα Κετσιετζή

Σημαντική αύξηση καταγράφει η χρήση δεδομένων από το κινητό στην Ελλάδα, παραμένει ωστόσο ιδιαίτερα χαμηλή σε σύγκριση με άλλες χώρες. Παράλληλα οι τιμές αποκλιμακώνονται χρόνο με το χρόνο καθώς οι χρήστες στρέφονται ολοένα και περισσότερο στο κινητό τους για πρόσβαση στο internet.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της εταιρείας Tefficient για τη χρήση δεδομένων κινητής σε 44 χώρες, η χώρα μας κατέγραψε την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση (73%) το 2020 σε σχέση με το 2019 στη χρήση data η οποία διαμορφώθηκε στα 2,7 GB ανά SIM το μήνα από 1,5 GR ανά SIM.

Το μέγεθος αυτό όμως κατατάσσει την Ελλάδα, πέμπτη από το τέλος στη σχετική κατάταξη ξεπερνώντας την Τσεχία, την Πορτογαλία, τη Γερμανία και τον Καναδά. Πρώτη χώρα στην κατανάλωση δεδομένων από το κινητό είναι η Φινλανδία με 24,4 GB ανά SIM τον μήνα, ακολουθεί η Ταιβάν με 22,5 GB ανά SIM τον μήνα και το Μπαχρέιν με 21,2 GB ανά SIM τον μήνα.

Μειώνεται το κόστος ανά GB

Οι περισσότεροι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι στις ώριμες αγορές έχουν σταματήσει να χρεώνουν τις υπηρεσίες φωνής και SMS ανάλογα με τη χρήση και προσφέρουν συνήθως απεριόριστα λεπτά κλήσεων και μηνύματα με ένα σταθερό μηνιαίο κόστος.

Σύμφωνα με τη Tefficient, αυτό σημαίνει ότι ο τελευταίος παράγοντας που καθορίζει το κόστος για τους περισσότερους χρήστες κινητής είναι τα δεδομένα. Αν και ολοένα και περισσότεροι πάροχοι προσφέρουν απεριόριστα data, αυτό γίνεται συνήθως στα πιο ακριβά πακέτα συνδρομών.

Δεδομένου πως η χαμηλότερη χρέωση αυξάνει τη χρήση δεδομένων, οι πάροχοι προσπαθούν να βρουν το σημείο ισορροπίας ανάμεσα στη χρέωση ανά GB και τη συνολική χρήση δεδομένων για να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο μέσο έσοδο ανά χρήστη (Average Revenue Per User -ARPU).

Η Ελλάδα καταγράφει την τρίτη μεγαλύτερη μείωση (-43%) στα έσοδα ανά GB μεταξύ 2019 και 2020, μετά από την Κροατία (-53%) και τη Σιγκαπούρη (-49%). Γεγονός το οποίο δείχνει πως το κόστος αποκλιμακώνεται.

Οι data-only συνδρομές

Ένας σημαντικός παράγοντας που καθορίζει την χρήση των δεδομένων σε κάθε χώρα είναι το μερίδιο των συνδέσεων με την παροχή δεδομένων μόνο (χωρίς υπηρεσίες φωνής-μηνυμάτων).

Αυτές οι συνδέσεις αξιοποιούνται σε χώρες που δεν έχουν ανεπτυγμένο δίκτυο σταθερής υπερυψηλών ταχυτήτων και στις οποίες οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες προσφέρουν πακέτα με λογικές τιμές και χωρίς περιορισμούς στη χρήση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Φινλανδία, η οποία όπως αναφέρθηκε είναι πρώτη στην κατάταξη της χρήσης δεδομένων από το δίκτυο κινητής. Το μερίδιο των συνδέσεων data-only φτάνει το 20%, ενώ αντίστοιχα υψηλό είναι και το ποσοστό του Μπαχρέιν. Στην Ελλάδα το ποσοστό των συνδέσεων data-only είναι χαμηλότερο του 5%.

O πιο εύκολος τρόπος για να αυξηθεί η χρήση δεδομένων είναι η επέκταση της αγοράς data-only. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποδοτικό σε αγορές όπου το μεγαλύτερο κομμάτι των νοικοκυριών δεν έχει πρόσβαση σε σταθερές συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων (όπως για παράδειγμα Fiber To The Home – Fiber To The Cabin), αναφέρεται στην έκθεση.

kostaskets@capital.gr