Στην Hines περνά το ξενοδοχείο Capsis στην Κρήτη

Της Αλεξάνδρας Γκίτση

Η Hines ανακηρύχθηκε πλειοδότης στον διαγωνισμό που ολοκληρώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι της Πέμπτης για το ξενοδοχείο Capsis στην Κρήτη. Πηγές με γνώση ανέφεραν στο Capital.gr πως η Hines προσέφερε 125,2 εκατ. ευρώ για την απόκτηση της ξενοδοχειακής μονάδας, η Prodea 86,8 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς 49,6 εκατ. ευρώ.

Το τουριστικό συγκρότημα "Out of the Blue Capsis Elite Resort" στην περιοχή Αγία Πελαγία τέθηκε σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης από τις πιστώτριες τράπεζες πριν από έναν χρόνο. Οι συνολικές υποχρεώσεις του ομίλου προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά Ταμεία, τους προμηθευτές και τις Τράπεζες αγγίζουν τα 180 εκατ. ευρώ.

Κτισμένο πάνω σε μία ιδιωτική χερσόνησο και προσφέροντας την υπέροχη θέα του Αιγαίου πελάγους, το "Out of the Blue, Capsis Elite Resort", όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του, είναι ένα πολυτελές παραθαλάσσιο ξενοδοχειακό συγκρότημα, το οποίο περιλαμβάνει κέντρο υγείας και ευεξίας, το All-Suite ξενοδοχείο με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ιδιωτικές σουίτες, μεζονέτες και βίλες με ιδιωτική πισίνα και εγκαταστάσεις αναψυχής. Η μονάδα έχει δυναμικότητας 1.155, αποτελείται από 42 κτίρια τα οποία διαθέτουν χώρους συνολικής επιφάνειας 45.255 τ.μ.

Σημειώνεται ότι η πρόσκληση διενέργειας ανεξάρτητων δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών για την πώληση του συνόλου του ενεργητικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Τουριστικό Συγκρότημα Καψή ΑΕ" δημοσιεύθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στις 18 Μαΐου. Η πρόκληση του διαγωνισμού περιελάμβανε τη διενέργεια τεσσάρων ανεξάρτητων δημοσίων πλειοδοτικών διαγωνισμών για την πώληση του συνόλου του ενεργητικού της εταιρείας.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ένα χρόνο πριν, και συγκεκριμένα τον Ιούνιο του 2020, η διεθνής εταιρεία real estate Hines και η ευρωπαϊκή πλατφόρμα επενδύσεων σε real estate Henderson Park, απέκτησαν ένα χαρτοφυλάκιο πέντε ξενοδοχείων στην Κρήτη.