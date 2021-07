Η HellasSat  πραγματοποιεί Δορυφορική Διασύνδεση Δικτύων 5G

Η Hellas Sat ολοκλήρωσε με επιτυχία τη ζωντανή επίδειξη των δυνατοτήτων διασύνδεσης δικτύων 5G σε απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές μέσω του γεωστατικού δορυφόρου Hellas Sat 3, ο οποίος έχει κατασκευαστεί από την Thales Alenia Space και συγκεκριμένα την πλατφόρμα Spacebus 4000 C4.

Η επίδειξη έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με αφορμή την επέτειο της συμπλήρωσης των 20 χρόνων λειτουργίας της Hellas Sat, η οποία διοργανώθηκε με την συμμετοχή των συνεργαζόμενων εταιρειών KT-SAT, ST Engineering iDirect, Thales Alenia Space και Vodafone Ελλάδας με σκοπό την παρουσίαση των δυνατοτήτων των δορυφόρων της Hellas Sat για την άμεση εγκατάσταση και διασύνδεση δικτύων 5G σε περιοχές με ελλιπή κάλυψη από επίγεια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.

Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και τις καινοτόμες δορυφορικές υπηρεσίες της Hellas Sat, διασυνδέθηκε με επιτυχία μέσω δορυφόρου, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δίκτυο 5G της Vodafone μεταφέροντας δεδομένα από απομακρυσμένες περιοχές μόνο μέσω δορυφορικής σύνδεσης.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία (satellite cellular backhauling) επιτρέπει την ταχεία και άμεση επέκταση της γεωγραφικής κάλυψης 5G δικτύων σε περιοχές στις οποίες είναι τεχνικά ή οικονομικά αδύνατη η διασύνδεση των 5G δικτύων με τα παραδοσιακά επίγεια μέσα (καλωδιακά, μικροκυματικά).

Η διασύνδεση του δορυφόρου Hellas Sat 3 στο 5G δίκτυο επιτεύχθηκε με την χρήση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού της Thales Alenia Space, δορυφορικού εξοπλισμού της ST Engineering iDirect καθώς και το αδειοδοτημένο φάσμα 5G της Vodafone Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, η Vodafone παρείχε για την διεξαγωγή των δοκιμών 5G φάσμα σε εύρος συχνοτήτων μεταξύ 2100 MHz και 3600 MHz, το οποίο χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη του δικτύου 5G στην Ελλάδα, παρέχοντας αυξημένες δυνατότητες σε πολίτες και επιχειρήσεις, υψηλών ταχυτήτων και συντομότερου χρόνου απόκρισης (lower latency).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο εθνικός δορυφορικός οργανισμός της Κορέας KT-SAT, παρουσίασε τον πρώτο υβριδικό δρομολογητή (router) παγκοσμίως, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα αδιάλειπτης διαδικτυακής σύνδεσης με ταυτόχρονη δρομολόγηση δεδομένων σε επίγειο δίκτυο 5G και σε δορυφορική σύνδεση της Hellas Sat.

Τερματικά 5G συνδέθηκαν με επιτυχία στον υβριδικό δρομολογητή (router) ταυτόχρονα με δορυφορικό τερματικό της Hellas Sat και το υβριδικό σύστημα παρείχε στο συνδρομητή της υπηρεσίας αδιάλειπτη (seamless) τηλεπικοινωνιακή σύνδεση. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επίδειξης υπήρξε αδιάληπτη μετάδοση/λήψη δεδομένων μέσω του δορυφόρου Hellas Sat 3 ακόμα και όταν σκοπίμως αποσυνδέθηκε το δίκτυο 5G.

Η τεχνολογία της υβριδικής ταυτόχρονης διασύνδεσης επιγείων δικτύων 5G με δορυφορικά δίκτυα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις σημερινές εφαρμογές τεχνολογιών αιχμής που απαιτούν αδιάλειπτη διαδικτυακή σύνδεση όπως έξυπνα αυτοκινούμενα οχήματα, ρομποτικές διατάξεις κάθε χρήσης, ασθενοφόρα, οχήματα πολιτικής προστασίας, έξυπνες συσκευές και άλλα ΙΟΤ (Internet of Things) μηχανήματα.

Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς - Διευθύνων Σύμβουλος Hellas Sat: "Με αφορμή την συμπλήρωση των 20 ετών λειτουργίας, η Hellas Sat διευρύνει τις υπηρεσίες της με την είσοδο της στην νέα εποχή των τεχνολογιών του 5G παρέχοντας δορυφορικές λύσεις συνδεσιμότητας σε απομακρυσμένες περιοχές."

Mike Jeong - Senior Director of KT SAT’s Marketing and Sales: "Είμαστε ιδιαιτέρως ικανοποιημένοι για τη συμμετοχή μας στην αποψινή εκδήλωση για την παρουσίαση της υβριδικής λύσης καθώς είχαμε την δυνατότητα να παρουσιάσουμε τις τεχνολογικές δυνατότητες της σύζευξης δορυφόρου και 5G μιας και η Κορέα ήταν η πρώτη χώρα παγκοσμίως που ανέπτυξε τεχνολογία 5G. Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη της συνεργασίας μεταξύ της Hellas Sat και της KT SAT με σκοπό την αξιοποίηση νέων ευκαιριών στο εγγύς μέλλον για την δημιουργία πρωτοποριακών δορυφορικών λύσεων."

Marc-Henri Serre - Executive Vice President of Thales Alenia Space’s Telecommunications Business Line: "Ως Thales Alenia Space, ήταν τιμή μας που συνεργαστήκαμε με την Ηellas Sat στην σημερινή επίδειξη της 5G τεχνολογίας. Το γεγονός αυτό ενισχύει την συνεργασία μας και αποδεικνύει την εξειδίκευση της Thales Alenia Space στην 5G τεχνολογία. Επιπρόσθετα, διαφαίνεται ότι κατασκευάζουμε πρωτοποριακούς δορυφόρους που σε όλες τις προκλήσεις του μεταβαλλόμενου κόσμου."

Nίκος Πλεύρης - Head of the Vodafone Transmission and Transport Department and Group Networks Strategy & Engineering representative in Greece: "Στη Vodafone επιθυμούμε να έχουμε καταλυτικό ρόλο στα δίκτυα του αύριο. Η συνεργασία μας με την Hellas Sat απέδειξε τις δυνατότητες των δικτύων 5G και επιβεβαίωσε το ρόλο των δορυφορικών επικοινωνιών στην επέκταση της κάλυψης σε απομακρυσμένες περιοχές."

