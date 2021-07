Τιμούν την Ελλάδα οι "start up" "FlowOn" και "Swim.me" που διαγωνίζονται στην Ευρώπη

Μεγάλες ελπίδες για πανευρωπαϊκές διακρίσεις έχουν οι "start up" "FlowOn" και "Swim.me" που εκπροσωπούν την Ελλάδα στο μεγαλύτερο Φεστιβάλ Νεανικής Επιχειρηματικότητας της Ευρώπης, το GEN-E του JA Europe, στο οποίο συμμετέχουν 800 μαθητές και φοιτητές "startuppers" από 40 Ευρωπαϊκές χώρες. Οι νέοι "επιχειρηματίες", από 15 έως 22 ετών που συμμετέχουν στο GEN-E, είναι οι νικητές των Εθνικών Διαγωνισμών που τώρα διεκδικούν διακρίσεις στους δύο μεγάλους Πανευρωπαϊκούς Τελικούς Διαγωνισμούς Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, τον μαθητικό JA Europe Company of the Year Competition 2021 και τον φοιτητικό JA Europe Enterprise Challenge 2021. Το εντυπωσιακό διαδικτυακό φεστιβάλ GEN-E, η "Eurovision" της μαθητικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουλίου 2021 με τις τελετές των βραβεύσεων στις οποίες θα ανακοινωθούν οι μεγάλοι νικητές. To GEN-E φιλοξενεί ψηφιακά το Junior Achievement Λιθουανίας.

Η "FlowOn" από το Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αναδείχθηκε στις 12 Ιουνίου, στον Πανελλαδικό Τελικό, η "Καλύτερη Μαθητική Εικονική Επιχείρηση 2021" του JA Greece με την "έξυπνη" βρύση εξωτερικών χώρων που κατασκεύασε. Η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, απένειμε στην ομάδα το πρώτο βραβείο και ευχήθηκε στα παιδιά καλή επιτυχία στην Ευρώπη.

H "Swim.me" από το ΟΠΑ και το ΕΜΠ κέρδισε στις 28 Μαΐου, το πρώτο βραβείο του Εθνικού Τελικού Φοιτητικού Διαγωνισμού JA Start Up 2021 του Junior Achievement Greece με το "έξυπνο" σκουφάκι πισίνας που δημιούργησε για άτομα με προβλήματα όρασης. Την ομάδα βράβευσε ο Υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος, ενώ πολύτιμες συμβουλές κατά την προετοιμασία τους για την Ευρώπη έδωσε στη συνέχεια και στις δύο νικήτριες ομάδες των πρώτων βραβείων ο κορυφαίος Brand Strategist Peter Economides.

Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος καθώς το επίπεδο των δύο Πανευρωπαϊκών διαγωνισμών είναι υψηλό αλλά οι ελληνικές ομάδες είναι αισιόδοξες καθώς λαμβάνουν πολύ θετικά σχόλια από τους κριτές. Μετά τις προκριματικές συνεντεύξεις βρίσκονται στις επικρατέστερες για τα βραβεία της Avanade, της Fedex, της Manpower και των Leadership Awards, ενώ διεκδικούν με αξιώσεις και μία από τις 3 πρώτες θέσεις. Οι ομάδες είναι υποψήφιες και για το Public Choice Award για την κατάκτηση του οποίου είναι κρίσιμη η συμμετοχή του κοινού της Ελλάδας και της Ομογένειας.

Δείτε τα αγγλόφωνα βίντεο, 30 δευτερολέπτων, που δημιούργησαν οι ομάδες στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στους Ευρωπαϊκούς Τελικούς:

Πως θα ψηφίσετε τις ελληνικές "start up"

Εκτός από την "FlowOn" και την "Swim.me" το Βραβείο του Κοινού διεκδικούν άλλες 4 ελληνικές μαθητικές και φοιτητικές "start up" καθώς στο φεστιβάλ GEN-E συμμετέχουν και οι ομάδες που κατέκτησαν την 2η και την 3η θέση στους εθνικούς τελικούς διαγωνισμούς. Με ένα κλικ στο www.gen-e.eu τo κοινό επισκέπτεται τον πρωτότυπο διαδικτυακό εκθεσιακό χώρο του GEN-E, γνωρίζει τις μαθητικές και τις φοιτητικές "start up" από όλη την Ευρώπη που διαγωνίζονται και ψηφίζει την ομάδα της προτίμησής του για να κερδίσει το Public Choice Award. Ο επισκέπτης μπορεί να ψηφίσει μία φορά δύο ομάδες, μια μαθητική και μια φοιτητική. Η ψηφοφορία θα είναι ανοιχτή έως τις 13 Ιουλίου.

Από την Ελλάδα συμμετέχουν:

Για τον Μαθητικό Ευρωπαϊκό Τελικό JA Europe Company of the Year 2021:

- FlowOn: Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας

- Art-Tech: Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων

- StandByMe: Γενικό Λύκειο Επισκοπής Ηρακλείου Κρήτης

Για τον Φοιτητικό Ευρωπαϊκό Τελικό JA Europe Enterprise Challenge 2021:

- Swim.me: Oικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

- Fireproov: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

- Farmit.gr: Πανεπιστήμιο Αιγαίου

"Οι ελληνικές ομάδες έχουν εξαιρετικές ιδέες, έχουν εργαστεί σκληρά και τους αξίζουν κορυφαίες διακρίσεις", δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του JA Greece και Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του JA Europe Αργύρης Τζικόπουλος. Ο κ. Τζικόπουλος ευχήθηκε στις ομάδες καλή επιτυχία και τόνισε: "Είμαι βέβαιος ότι όλοι οι Έλληνες θα στηρίξουν με την ψήφο τους τα παιδιά αυτά που αποτελούν παραδείγματα προς μίμηση. Αυτοί οι μαθητές και φοιτητές δημιουργούν την Eλλάδα και την Ευρώπη που θέλουμε, την Ελλάδα και την Ευρώπη της ενσυναίσθησης και της προόδου". Το πρόγραμμα "JA Start Up" υποστηρίζεται στην Ελλάδα από την MetLife και η "Μαθητική Εικονική Επιχείρηση" από την MetLife, το Citi Foundation, την Raycap, την Eθνική Τράπεζα, την Accenture, την EY και την PwC. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις διαγωνιζόμενες ομάδες και το JA Greece θα βρείτε εδώ.