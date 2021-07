Διαδικτυακό στοίχημα: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος αδειοδότησης από την ΕΕΕΠ

Του Κώστα Κετσιετζή

Με την παροχή 15 αδειών ολοκληρώθηκε και επίσημα ο πρώτος κύκλος της διαδικασίας αδειοδότησης των εταιρειών διαδικτυακού στοιχήματος και καζίνο από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕ), ενώ ήδη έχουν καταθέσει νέες αιτήσεις ακόμη δύο εταιρείες.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΕΕΠ, από το σύνολο 21 εταιρειών που υπέβαλαν αίτηση για χορήγηση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, αδειοδοτήθηκαν 15 εταιρείες, ενώ απορρίφθηκαν οι αιτήσεις έξι εταιρειών.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι τρεις αιτήσεις που δεν εγκρίθηκαν αφορούσαν εταιρείες που συνδεόντουσαν με άλλες εταιρείες οι οποίες αδειοδοτήθηκαν, ενώ οι υπόλοιπες τρεις ήταν εταιρείες που λειτουργούν με το προσωρινό καθεστώς και πλέον έχουν προθεσμία περίπου ενός μήνα για να κλείσουν ή να μεταφέρουν την ιδιοκτησία του ιστοτόπου τους σε εταιρεία με μόνιμη άδεια.

Ειδικότερα άδεια έλαβαν οι: ΟΠΑΠ (pamestoixima.gr), Lucky Stream Limited (Bet365), Stoiximan Limited (Stoiximan), Sporting Odds Limited (Sportingbet), Vistabet Limited (Vistabet), bwin.gr Limited (bwin), Interwetten Gaming (Interwetten), WM Interactive Limited (Winmasters), Betmed LTD (Betsson), Plumo Limited (Fonbet), N1 Greece Limited (N1 Casino), Gamart Ltd (Novibet), Netbet Enterprises Ltd (Netbet), B2B Gaming Services (Betshop) και Diamond Link (Pokerstars).

Από τις παραπάνω εταιρείες οι 14 έλαβαν και τους δύο τύπους αδειών, δηλαδή και για διαδικτυακά στοιχήματα και για παιχνίδια τύπου καζίνο, ενώ η Ν1 Greece Limited αιτήθηκε και έλαβε άδεια μόνο για παιχνίδια καζίνο.

Το συνολικό τίμημα των αδειών που χορηγήθηκαν ανέρχεται στα 72.000.000 ευρώ, από τα οποία έχουν ήδη εισπραχθεί 21.750.000 ευρώ. Οι δε εγγυητικές επιστολές που κατατέθηκαν ανέρχονται σε 14.500.000 ευρώ.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ΕΕΕΠ, έχουν ήδη χορηγηθεί 226 Άδειες Καταλληλότητας στα φυσικά πρόσωπα που επιτελούν τις Κρίσιμες Λειτουργίες των ανωτέρω εταιρειών, καθώς και 36 Άδειες Καταλληλότητας Κατασκευαστών όλων των κατηγοριών.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται από την ΕΕΕΠ για τις Άδειες Καταλληλότητας Συνεργατών και στελεχών των αδειοδοτημένων εταιρειών, καθώς επίσης για τις Άδειες Καταλληλότητας Κατασκευαστών και Εισαγωγέων – Προμηθευτών.

Στο αμέσως προσεχές διάστημα, αναμένεται η έκδοση των αποφάσεων έναρξης της διεξαγωγής των παιγνίων για τους αδειοδοτημένους παρόχους (Go Live) και θα αρχίσει να λειτουργεί η νέα ρυθμισμένη αγορά στον χώρο των διαδικτυακών παιγνίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία αδειοδότησης παραμένει ανοικτή για τους ενδιαφερόμενους και έχουν ήδη κατατεθεί δύο επιπλέον αιτήσεις, οι οποίες τελούν υπό αξιολόγηση από την αρμόδια Διεύθυνση της ΕΕΕΠ.

Πηγές της αγοράς εκτιμούν πως θα υπάρξουν και επιπλέον αιτήσεις εντός του 2021 και σημειώνουν πως οι αδειοδοτημένες εταιρείες θα ξεπεράσουν τις 20 μέχρι τις αρχές του 2022.

Διαβούλευση για το "ηλεκτρονικό μάτι”

Στο μεταξύ η ΕΕΕΠ προχώρησε χθες στην έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για το περιεχόμενο των αναφορών που θα πρέπει να πραγματοποιούν οι εταιρείες αλλά και για τα μοντέλα δεδομένων που θα αποθηκεύονται σε απομακρυσμένα πληροφοριακά συστήματα.

Με το νέο καθεστώς, οι αδειοδοτημένες εταιρείες διαδικτυακού στοιχηματισμού θα πρέπει να δίνουν στην ΕΕΕΠ τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τόσο τα έσοδα τους όσο και όλες τις κινήσεις που πραγματοποιούνται.

Τεχνικά αυτό θα γίνεται με τη διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων των εταιρειών που θα λειτουργούν στην Ελλάδα με τον Πληροφοριακό Σύστημα της Επιτροπής, αλλά και με τη διατήρηση των δεδομένων σε ψηφιακό περιβάλλον στο οποίο δεν θα μπορεί κάποιος να παρέμβει.

Ειδικότερα, πέρα από την παρακολούθηση των συστημάτων σε πραγματικό χρόνο, οι εταιρείες θα πρέπει το αργότερο κάθε δύο ώρες να μεταφέρουν σε ένα "ψηφιακό θησαυροφυλάκιο" τα δεδομένα τους, τα οποία δεν θα μπορούν να αλλάξουν.

Από εκεί το πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτύξει η ΕΕΕΠ θα αντλεί τα δεδομένα και θα μπορεί να πραγματοποιεί ελέγχους τόσο για τα έσοδα και τα κέρδη, αλλά και για την συμπεριφορά των παικτών.

kostaskets@capital.gr