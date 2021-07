Info Quest Technologies: Διπλή βράβευση στα Cloud Computing Awards

Δυο σημαντικά βραβεία, απέσπασε η Info Quest Technologies στα Cloud Computing Awards 2021, που διοργανώθηκαν για πρώτη φορά φέτος από την εταιρεία Boussias Communications, με στόχο να αναδειχθούν βέλτιστες πρακτικές, λύσεις, εφαρμογές και υπηρεσίες Cloud.

Η πλατφόρμα www.QuestOnCloud.com , απέσπασε το 1ο βραβείο στην κατηγορία "Best Platform-as-a-Service", ενώ η λύση ψηφιακών υπογραφών που διαθέτει η Ιnfo Quest Technologies, αξιοποιώντας την πλατφόρμα της DocuSign, έλαβε το 3ο βραβείο στην κατηγορία "Best SaaS Product for Enterprises".



H πλατφόρμα www.QuestonCloud.com , είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα λύσεων και υπηρεσιών Cloud, που βοηθά στη γρήγορη μετάβαση των επιχειρήσεων στο cloud, βασικό στοιχείο του ψηφιακού μετασχηματισμού. Κάθε χρήστης της πλατφόρμας έχει στη διάθεσή του για άμεση αξιοποίηση, τις σημαντικότερες Cloud υπηρεσίες στον κόσμο, όπως για παράδειγμα οι λύσεις Azure, Office 365 και Microsoft 365 οι λύσεις ψηφιακών υπογραφών DocuSign, οι πρωτοποριακές λύσεις Watson της ΙΒΜ, προηγμένες λύσεις security της Cisco, καθώς και εγχώριες δημοφιλείς εφαρμογές. H πλατφόρμα παρέχει απλοποιημένη ενιαία διαχείριση, αυτοματοποιημένη διάθεση και αυτόματη μηνιαία τιμολόγηση των συνδρομητικών υπηρεσιών, πλήρη έλεγχο και οι προηγμένες δυνατότητες reporting, παρέχοντας ένα μοναδικό εργαλείο, αποτελεσματικότητας και ευκολίας. Η αποδοχή της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα μεγάλη στην αγορά και σήμερα περισσότερες από 3.500 επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται τα οφέλη της πλατφόρμας, μαζί με περισσότερους από 350 μεταπωλητές τεχνολογίας, ενώ η εξειδικευμένη ομάδα των Cloud Experts επιλύει το 80% των περιστατικών υποστήριξης σε λιγότερο από μία μέρα!

Oι λύσεις ψηφιακών υπογραφών, αξιοποιούν την Νο #1 πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπογραφών στον κόσμο της DocuSign, που αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα η εταιρεία. Οι λύσεις βοηθούν τις επιχειρήσεις να μειώσουν την πολυπλοκότητα, τα κόστη και τις αντιπαραγωγικές διαδικασίες που σχετίζονται με τη διαχείριση συμβάσεων και συμβολαίων, μειώνοντας ταυτόχρονα το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.



H Info Quest Technologies εδώ και 40χρόνια πρωτοστατεί στην ελληνική αγορά, αξιοποιώντας διεθνείς συνεργασίες και βέλτιστες πρακτικές βοηθώντας τις ελληνικές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, νέες καινοτόμες λύσεις στην πορεία τους προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Επενδύοντας σε τεχνογνωσία και εξειδικευμένα στελέχη, μαζί με τους συνεργάτες της έχει δημιουργήσει το μεγαλύτερο οικοσύστημα, που κάνει τη μετάβαση στο cloud, απλή, εύκολή και προσιτή.