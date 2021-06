Η MetLife Ελλάδας στηρίζει τα νέα επιχειρηματικά ταλέντα της χώρας

Η MetLife, συνεπής στη δέσμευσή της στη νέα γενιά της Ελλάδας, υποστήριξε για όγδοη χρονιά, ως Κύριος Χορηγός, το πρόγραμμα Μαθητικής Εικονικής Επιχείρησης, που υλοποίησε το Junior Achievement Greece, με τη συμμετοχή ομάδων από 90 Γυμνάσια και Λύκεια όλης της χώρας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εφήβους 15 ως 18 ετών, τους οποίους καλεί να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση με αληθινά προϊόντα και υπηρεσίες, να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, να αξιολογηθούν και να διεκδικήσουν διακρίσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Οι 10 καλύτερες μαθητικές ομάδες συμμετείχαν στον Πανελλαδικό Τελικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη της "Καλύτερης Μαθητικής Εικονικής Επιχείρησης 2021", που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 12 Ιουνίου, υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

To πρώτο βραβείο κατέκτησε η εικονική επιχείρηση "Flow On" από το Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με την "έξυπνη βρύση", ένα καινοτόμο εξάρτημα που καταπολεμά τη σπατάλη νερού και τη μετάδοση μικροβίων. Η νικήτρια ομάδα θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό JA Europe Company of the Year Competition 2021.

Η κ. Θάλεια Αγγελίδη, Διευθύντρια Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της MetLife Ελλάδας, τόνισε: "Η φετινή σχολική χρονιά ήταν εξαιρετικά δύσκολη, εξαιτίας της πανδημίας.

Αυτό, όμως, δεν εμπόδισε εκατοντάδες μαθήτριες και μαθητές από όλη την Ελλάδα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, να σκεφτούν δημιουργικά, να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και να μας εντυπωσιάσουν με τις καινοτόμες ιδέες τους.

Όλα αυτά τα παιδιά, αλλά και οι δάσκαλοί και μέντορές τους, μας έδειξαν με τον καλύτερο τρόπο, ότι όταν υπάρχει θέληση όλα είναι εφικτά. Τους ευχαριστούμε για την έμπνευση και τη χαρά που για μια ακόμη φορά μας έδωσαν. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε το θεσμό αυτό, με υπερηφάνεια και πίστη στη νέα γενιά του τόπου."

Οι δράσεις της MetLife για την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα εντάσσονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Life Changer, που υλοποιεί η εταιρία στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική, με την υποστήριξη του MetLife Foundation και σε συνεργασία με τον οργανισμό Junior Achievement Worldwide.

Στη χώρα μας η εταιρία υποστηρίζει τα τελευταία οκτώ χρόνια τη διοργάνωση των φοιτητικών και μαθητικών προγραμμάτων του Junior Achievement Greece, μέσω χορηγιών αλλά και με τη συμμετοχή εθελοντών στελεχών της, οι οποίοι αναλαμβάνουν το ρόλο του μέντορα.

Μέχρι σήμερα, στο πρόγραμμα έχουν συμμετάσχει εθελοντικά περισσότερα από 430 στελέχη και ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές της MetLife, οι οποίοι έχουν εκπαιδεύσει και καθοδηγήσει περισσότερους από 4.500 μαθητές και φοιτητές.