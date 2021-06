Με μια λαμπερή βραδιά στο Περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου γιόρτασαν τη βράβευσή τους οι φετινοί νικητές των Tourism Awards. Στην όγδοή τους διοργάνωση, τα βραβεία-θεσμός του κλάδου συνεχίζουν σταθερά να επιβραβεύουν τους πρωτοπόρους και τους καινοτόμους. Η ανάδειξή τους έχει φέτος αυξημένη αξία -τόσο συμβολική, όσο και πρακτική. Καθώς ανοίγει μια πολύ ιδιαίτερη σεζόν, οι νικητές των Tourism Awards δείχνουν τον δρόμο για την επόμενη μέρα και την ανάπτυξη του ποιοτικού τουρισμού.

Τιμητικά βραβεία απονεμήθηκαν στον κ. Γιάννη Μπουτάρη, για τη συνολική του προσφορά στην τουριστική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, στην κα. Αγνή Χριστίδου, Διευθύντρια του ΞΕΕ, για τη συνεχή της προσφορά στον ξενοδοχειακό κλάδο, στην Περιφέρεια Κρήτης και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για την ανάπτυξη προγράμματος υγειονομικής εκπαίδευσης των επαγγελματιών του τουρισμού και στον καθηγητή Κίμωνα Δρακόπουλο για την ανάπτυξη του μοντέλου Τεχνητής Νοημοσύνης βάσει του οποίου γίνεται η κατανομή των τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού στις πύλες εισόδου της χώρας. Ειδική μνεία για την προσφορά του στον ελληνικό τουρισμό έγινε στον Μπόρις Μουζενίδη.

Ανάμεσα στα ηχηρά ονόματα επιχειρήσεων και φορέων που βραβεύτηκαν περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Costa Navarino, Eurobank, hotelBrain, Celestyal Cruises, Minoan Lines, Attica Group, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Αθήνας, Δήμος Ηρακλείου, Ekdromi.gr, Ikos Resorts, Phaea Resorts, Aldemar Resorts, Accor, Belvedere Hotel.

Τα platinum βραβεία της φετινής διοργάνωσης κέρδισαν οι: Sani Resort, Aria Hotels, Blue Palace, Άγονη Γραμμή Γόνιμη, Marketing Greece, Wedia, Δήμος Σύρου, Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, Active Media Group, Pierra Creta, Istion Yachting και Selene Restaurant.

Η Μάγια Τσόκλη, Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, δήλωσε σχετικά με τις φετινές βραβεύσεις: "Για όγδοη χρονιά, ο θεσμός των ελληνικών Tourism Αwards επιβραβεύει τους άριστους, τους καινοτόμους, τους τολμηρούς. Αναγνωρίζει την αυθεντικότητα, το πάθος, την ευρηματικότητα, την προσαρμοστικότητα, την επιμονή. Οι βραβευθέντες, πέρα από την ηθική αναγνώριση των κόπων τους και την αντικειμενική πιστοποίηση της προσφοράς τους, αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση και κίνητρο για υπέρβαση. Φέτος, περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, έχουμε ανάγκη από τον αισιοδοξία και την έμπνευση που απλόχερα μας προσφέρουν. Εκ μέρους της κριτικής επιτροπής θα ήθελα να τονίσω την ιδιαίτερη σημασία που δώσαμε σε κάθε συμμέτοχή. Η τεχνολογία και η νέα πλατφόρμα αξιολόγησης μας υποστήριξε στο έργο μας και στη προσπάθειά μας να αξιολογήσουμε με αίσθημα σοβαρότητας και ευθύνης όχι μόνο την ίδια τη συμμετοχή, αλλά και τον μόχθο και το πάθος που κρύβεται πίσω από αυτήν. Συνεδριάσαμε επανειλημμένα και μελετήσαμε ξανά και ξανά κάποιες υποψηφιότητες πριν πάρουμε τις τελικές αποφάσεις. Η χρονιά που πέρασε, επηρέασε το βλέμμα μας προς το μέλλον, τη σχέση μας με το περιβάλλον, τις αξίες μας, τις προτεραιότητές μας, τον τρόπο που εργαζόμαστε και συνεργαζόμαστε. Οι φετινές συμμετοχές στα Tourism Awards, και οι αντίστοιχες επιλογές των κριτών, αντικατοπτρίζουν αυτές τις μεγάλες ανατροπές και με χαρά τις παρουσιάζουμε, ελπίζοντας να συμβάλλουν στο νέο στοίχημα ενός αειφόρου μέλλοντος για τον ελληνικό τουρισμό".

Ο Αλέξανδρος Βασιλικός, Πρόεδρος του ΞΕΕ, αναφέρθηκε στη σημασία της διοργάνωσης για την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών στον κλάδο: "To μήνυμα των Tourism Awards, μέσα στη σημερινή συγκυρία των μεγάλων αβεβαιοτήτων και των πρωτόγνωρων προκλήσεων, μας κάνει όλους αισιόδοξους, καθώς επιβεβαιώνει τα ανεξάντλητα αποθέματα δημιουργικότητας και δύναμης που διαθέτει ο ελληνικός τουρισμός. Ο δρόμος προς την ‘επόμενη μέρα’ περνάει μέσα από την ποιότητα και την τεχνολογική καινοτομία. Είναι τα βασικά όπλα μας σε ένα ολοένα και πιο απαιτητικό παγκόσμιο περιβάλλον και γι’ αυτό ως ΞΕΕ αναδεικνύουμε την καταλυτική σημασία τους με σειρά δράσεων και προγραμμάτων, όπως το Ελληνικό Πρωινό, το σήμα των Boutique Hotels και τον επιταχυντή CapsuleT, φέρνοντας κοντά τα ξενοδοχεία με τη νεοφυή επιχειρηματικότητα και με στόχο να παράξουμε υπεραξία για τα δύο μέρη και τη χώρα. Το να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό στις πιο δύσκολες συνθήκες είναι ο μόνος σίγουρος δρόμος για να φτάσουμε στο ‘ξέφωτο’ της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης, αξιοποιώντας το ισχυρό ‘χαρτί’ που είναι ο τουρισμός και η φιλοξενία. Γι’ αυτό αξίζουν πολλά θερμά συγχαρητήρια στις επιχειρήσεις που βραβεύουμε. Δείχνουν το δρόμο!".

Ο Γιώργος Βερνίκος, Γενικός Γραμματέας του ΣΕΤΕ, αναφέρθηκε στη σημασία του τουρισμού ως πρωταγωνιστή της επόμενης μέρας: "Το 2021, θα είναι μία δεύτερη υβριδική χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό. Στόχος μας και φέτος είναι να λειτουργήσουμε με ασφάλεια για επισκέπτες, κατοίκους και εργαζόμενους. Να προστατεύσουμε το brand της Ελλάδας και να εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όσους επισκεφτούν τη χώρα μας. Όλοι πλέον γνωρίζουμε καλά τη συμβολή του τουρισμού στην εθνική οικονομία, στην απασχόληση, στην κοινωνική συνοχή. H στήριξη που δέχεται ο τουρισμός σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, θα επιστρέψει στην εθνική οικονομία πολλαπλάσια. Η ανταπόδοση θα είναι σημαντική, με ισόρροπη ανάπτυξη, ρευστότητα στην οικονομία, θέσεις εργασίας και κοινωνική συνοχή. Ο ελληνικός τουρισμός φιλοδοξεί και σε αυτή την κρίση, να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της επόμενης ημέρας. Κάνουμε σταθερά βήματα για να σταθούμε και πάλι όρθιοι. Προχωράμε χωρίς ψευδαισθήσεις, για μια ακόμα δύσκολη χρονιά που θα αποτελέσει όμως την αρχή της μεγάλης ανάκαμψης".

Για τον πλήρη πίνακα των βραβευθέντων, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα των βραβείων, www.tourismawards.gr όπου θα αναρτηθεί επίσης το Flipping Book των νικητών στα μέσα του μήνα.

Στην βραδιά ανακοινώθηκαν επίσης οι νικητές των Villa Awards. Φτιαγμένη από τους δημιουργούς των Tourism Awards, η διοργάνωση αυτή αναδεικνύει τα κορυφαία luxury rentals στην Ελλάδα. Την υψηλότερη βαθμολογία απέσπασαν οι: Villa Nefeli by Divine Property, Villa Genesis by Divine Property και All Senses Villa στη Μύκονο, η Villa Aquavisionaire στη Ρόδο, το Xinara House στην Τήνο, το Melisses στην Άνδρο και η Στέρνα στη Νίσυρο. Για φωτογραφίες και πληροφορίες σχετικά με τα καταλύματα που διακρίθηκαν, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.villaawards.gr.

Τα Tourism Awards διοργανώνει το Hotel&Restaurant Daily της Boussias υπό την αιγίδα του ΕΟΤ, του ΣΕΤΕ και του ΞΕΕ. Χρυσός χορηγός είναι το Ekdromi.gr, χορηγός της κατηγορίας Sustainability η Nespresso Professional ενώ το ποτό της βραδιάς πρόσφερε η Nectar Drinks. Χορηγοί επικοινωνίας: Επιχειρώ, Euro2day, GTP, News247, Οικονομική Επιθεώρηση και TravelDailyNews.