Όμιλος HotelBrain: Ο μεγάλος νικητής των Tourism Awards 21

O Όμιλος HotelBrain απέσπασε για έβδομη συνεχόμενη χρονιά το χρυσό βραβείο στην κατηγορία "Hotel Development, Management & Consulting" στην ιδιαίτερη λόγω των συνθηκών, αλλά λαμπερή τελετή των Tourism Awards 2021, που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο της Αθήνας στις 3 Ιουνίου.

Το βραβείο αυτό έχει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα και αξία για τον Όμιλο HotelBrain καθώς έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονιά για τον ελληνικό Τουρισμό και αποτελεί μια πολύτιμη επιβράβευση και επικύρωση της κατάρτισης του Ομίλου.

Παράλληλα ο μεγαλύτερος σε αριθμό καταλυμάτων ξενοδοχειακός Όμιλος στην Ελλάδα αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι είναι ο κορυφαίος στο είδος του, καθώς 10 από τα ξενοδοχεία που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο του ψηφίστηκαν από την κριτική επιτροπή των Tourism Awards και βραβεύτηκαν ανάμεσα στα καλύτερα ξενοδοχεία της Ελλάδας.



Πιο συγκεκριμένα οι διακρίσεις που απέσπασαν τα ξενοδοχεία του Ομίλου HotelBrain είναι οι ακόλουθες:

-Χρυσό βραβείο απέσπασε το Rimondi Boutique Hotel στην κατηγορία Authentic Stay, Το πολυτελές ξενοδοχείο βρίσκεται στο Ρέθυμνο και προσφέρει μεγάλο αίθριο με πισίνα και φοίνικες. Αποτελείται από δύο ξεχωριστά κτήρια που χτίστηκαν με διαφορά 20 ετών και παρέχει διάφορους τύπους καταλυμάτων. Για τους επισκέπτες του Ρεθύμνου, το Rimondi Boutique Hotel είναι μια εξαιρετική επιλογή για ξεκούραση και ανανέωση.

-Χρυσό βραβείο στην κατηγορία Adults Only απέσπασε το Elysium Boutique Hotel, ένα σύγχρονο ξενοδοχείο, στην κατηγορία των 5 αστέρων που βρίσκεται στην περιοχή Ανάληψη της Χερσονήσου, 20 λεπτά από το Ηράκλειο. Διαθέτει συνολικά 83 Δωμάτια & Σουίτες, ένα κεντρικό & ένα A la Carte εστιατόριο, πισίνα, Wellness Spa, γυμναστήριο, συνεδριακό κέντρο και καταστήματα. H φετινή νέα επένδυση 17 αναβαθμισμένων τύπων δωματίων, έως και Προεδρική Σουίτα με ιδιωτικές πισίνες ενδυνάμωσε την εικόνα του Elysium Βοutique Hotel, προσφέροντας στους φιλοξενούμενους, προσωποποιημένες παροχές υπηρεσιών, στις πολυτελείς και design εγκαταστάσεις του.

-Mε την διάκριση Silver Award στην κατηγορία Luxury Villas των Τourism Awards 2021 διακρίθηκαν οι Corfu Private Villas μέλος του Ομίλου Hotelbrain. Η σύγχρονη αρχιτεκτονική, ο κομψός σχεδιασμός, η εκλεπτυσμένη διακόσμηση και οι σύγχρονες ανέσεις των Corfu Private Villas προσφέρουν εγκαταστάσεις υψηλής ποιότητας με πανοραμική θέα το μπλε του Ιονίου και μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Η υψηλής αισθητικής ποιότητα, με προσοχή στη λεπτομέρεια και την αυθεντικότητα, μοναδικά έργα τέχνης και πολυτελή υλικά είναι το κύριο χαρακτηριστικό των Corfu Private Villas. Η επιλεγμένη συλλογή περιλαμβάνει μερικές από τις καλύτερες ιδιωτικές βίλες στην Κέρκυρα. Αυτές οι εντυπωσιακές παραθεριστικές κατοικίες προσφέρουν απόλυτη ιδιωτικότητα και το τέλειο σκηνικό για μια μοναδική εμπειρία διακοπών.

-Ασημένιο βραβείο για το Sea View Cityscape στην κατηγορία City Hotel. Το Seaview είναι ένα ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων με 71 δωμάτια και σουίτες, το οποίο λειτουργεί με επιτυχία από το 1973 χάρη στο πάθος για τη φιλοξενία ,την αφοσίωση και την καθημερινή προσωπική ενασχόληση τριών γενιών της οικογένειας των ιδιοκτητών. Συνδυάζει την εμπειρία 50 ετών στη φιλοξενία μιας οικογενειακής επιχείρησης με όλες τις σύγχρονες τάσεις της ξενοδοχειακής διαχείρισης σε συνεργασία με τον Όμιλο Hotelbrain.

- Ασημένιο βραβείο για το Mykonos Soul στην κατηγορία Adults Only. Το ολοκαίνουριο κατάλυμα που αποτυπώνει την "ψυχή" της Μυκόνου, βρίσκεται στον Άγιο Στέφανο Μυκόνου και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2019. Κεφαλαιώδες κριτήριο της λειτουργίας του καταλύματος ήταν οι αναβαθμισμένες παροχές αλλά και η υψηλή ποιότητα των παροχών, η πολυτελής άνεση και η ιδιωτικότητα. Εννέα πολυτελείς σουίτες με μικροδιαφορές στην διαρρύθμιση, μοντέρνο αλλά και μινιμαλιστικό στυλ. Το Mykonos SOUL αποτελεί μια από τις 3 SOUL συλλογές των ιδιοκτητών στο Αιγαίο.

- Ασημένιο βραβείο στην κατηγορία Guest Service Excellence απέσπασε το Mykonos No5 Suites & Villas, αφού δημιουργήθηκε όχι μόνο με τα ωραιότερα και τα πιο αυθεντικά στοιχεία αλλά και με την ψυχή και την επιθυμία να προσφέρει μια εντελώς διαφορετική εμπειρία φιλοξενίας, ακόμα και στους πιο απαιτητικούς πελάτες. Η οικογένεια Κοντιζά προσφέρει στους επισκέπτες του Mykonos No5 ακριβώς την ίδια "βασιλική" εμπειρία φιλοξενίας που θα προσέφερε και στους καλεσμένους της.

Για άλλη μια χρονιά βραβεύεται το Antigon Urban Chic Hotel στην κατηγορία City Hotel, αποσπώντας το χάλκινο βραβείο. Το boutique ξενοδοχείο Antigon Urban Chic Hotel βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της πόλης, δίπλα στην πλατεία Αντιγονιδών, σε κοντινή απόσταση από την πλατεία Αριστοτέλους και τα περισσότερα σημαντικά αξιοθέατα της πόλης. Ο επισκέπτης που αγαπά τον ιδανικό συνδυασμό της μινιμαλιστικής απλότητας με την κομψή πολυτέλεια, θα νοιώσει τη διαμονή του στο ξενοδοχείο οικεία και άνετη σαν το σπίτι του, ενώ η απαράμιλλη εσωτερική και εξωτερική αρχιτεκτονική του κτιρίου θα ξεκουράσει το πνεύμα του και θα εμπλουτίσει την αισθητική του. Εξοπλισμένο με μια επιλογή από 38 κομψά και προσεκτικά σχεδιασμένα δωμάτια και σουίτες, προσφέρει στον επισκέπτη του όλες τις σύγχρονες ανέσεις.

Χάλκινο στην κατηγορία All-Suite hotel απέσπασε το Naxian Utopia. Ένα υπερπολυτελές συγκρότημα χτισμένο πάνω σε ένα βραχώδη λόφο, το οποίο προσφέρει στους επισκέπτες του απρόσκοπτη θέα στο Αιγαίο, τη λίμνη και τα γύρω χωριά. Διαθέτει πέντε βίλες και τέσσερις σουίτες, καθεμία από τις οποίες προσφέρει ιδιωτικότητα και ενδείκνυται για στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας μακριά από την πολυκοσμία και τα αδιάκριτα βλέμματα.

Καθώς η φιλικότητα προς το περιβάλλον αποτελεί δεύτερη φύση για το Armenaki, απέσπασε το χάλκινο βραβείο στην κατηγορία Eco-friendly. Από τα υλικά και την τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή του έως τις καθημερινές πρακτικές λειτουργίας του ξενοδοχείου, όλα έχουν στο κέντρο τους τη βιωσιμότητα, τον σεβασμό προς τον πλανήτη και την τοπική κοινωνία. Με τα θεμέλιά του να βρίσκονται λίγα μέτρα από τους πιο διάσημους μπλε τρούλους του κόσμου, το Armenaki παίρνει το όνομά του από έναν μικρό όρμο της Σαντορίνης που λίγοι γνωρίζουν. Εκεί, ανάμεσα στο πασίγνωστο και στο άγνωστο δημιουργήθηκε ένα κρησφύγετο για όσους απολαμβάνουν τόσο την πολυτέλεια ενός ξενοδοχείου πέντε αστέρων όσο και την ανακάλυψη μίας μυστικής ακτής.

Χάλκινο απέσπασε και το On the Rocks στην κατηγορία VIP & Luxury Travel, καθώς βρίσκεται σε ένα προνομιακό σημείο στο Ημεροβίγλι, ατενίζοντας την Καλντέρα και το γαλάζιο του Αιγαίου από ύψος 200 μέτρων. Αποτελείται από 26 υπόσκαφα δωμάτια και σουίτες πλήρως εναρμονισμένα με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και το περιβάλλον του νησιού. Η ομάδα του On the Rocks είναι εκεί για να προσφέρει στον επισκέπτη μια πολυτελή εμπειρία διακοπών μέσα από τις μοναδικές και προσωποποιημένες υπηρεσίες και με γνώμονα την ελληνική φιλοξενία.