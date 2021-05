Intel: Πιθανόν να διαρκέσει μερικά χρόνια η έλλειψη ημιαγωγών παγκοσμίως

Ο CEO της Intel επανέλαβε τη Δευτέρα ότι μπορεί να χρειαστούν μερικά χρόνια για να επιλυθεί το πρόβλημα της έλλειψης ημιαγωγών σε παγκόσμιο επίπεδο, ένα πρόβλημα που έχει κλείσει ορισμένες γραμμές παραγωγής αυτοκινήτων και γίνεται αισθητό και σε άλλους τομείς, όπως τα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης.

Σε παρέμβασή του σε εκδήλωση στο πλαίσιο της εμπορικής έκθεσης Computex στην Ταϊπέι, ο Πατ Γκέλσινγκερ δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας υπήρξε "ένας κύκλος εκρηκτικής ανάπτυξης των ημιαγωγών" που έχει προκαλέσει τεράστια πίεση στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

"Αλλά ενώ ο κλάδος έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των βραχυπρόθεσμων περιορισμών, ίσως να χρειαστούν ακόμη δύο χρόνια για να αντιμετωπίσει το οικοσύστημα τις ελλείψεις σε δυναμικότητα χυτηρίων, υποστρώματα και εξαρτήματα", τόνισε ο ίδιος.

Ο Γκέλσινγκερ είχε δηλώσει στην Washington Post σε συνέντευξή του στα μέσα Απριλίου ότι η έλλειψη αυτή θα χρειαστεί "μερικά χρόνια" για να περιοριστεί και ότι η εταιρεία του σχεδίαζε να ξεκινήσει την παραγωγή τσιπ εντός έξι έως εννέα μηνών για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις στα εργοστάσια αυτοκινήτων των ΗΠΑ.

Η Intel ανακοίνωσε τον Μάρτιο ένα σχέδιο ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να επεκτείνει την παραγωγική της ικανότητα παραγωγής προηγμένων τσιπ, κατασκευάζοντας δύο εργοστάσια στην Αριζόνα και ανοίγοντας τα εργοστάσιά της σε εξωτερικούς πελάτες.

"Σχεδιάζουμε να επεκταθούμε και σε άλλες τοποθεσίες στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, εξασφαλίζοντας μια βιώσιμη και ασφαλή αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών για τον κόσμο", δήλωσε ο Γκέλσινγκερ, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Τα σχέδια της Intel θα μπορούσαν να προκαλέσουν άμεσα τις δύο άλλες εταιρείες στον κόσμο που μπορούν να κατασκευάσουν τα πιο προηγμένα τσιπ - την Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) και τη Samsung Electronics Co Ltd της Νότιας Κορέας.