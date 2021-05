Three Cents: Η εταιρεία που κέρδισε την αγορά με τις μπουρμπουλήθρες της

Της Δανάης Μαραγκουδάκη

Όλα ξεκίνησαν από ένα σεμινάριο για την… μπουρμπουλήθρα, διηγείται ο Γιώργος Μπάγκος ένας εκ των ιδρυτών των Three Cents. "Είχαμε πάει το 2011 σε ένα bar show στην Νέα Ορλεάνη με τον Γιώργο Τσιρίκο όπου συναντήσαμε έναν χημικό και μπάρμαν, τον Darcy O'Neil, ο οποίος είναι "ειδικός” στην μπουρμπουλήθρα. Μετά απ’ αυτό το σεμινάριο και με βάση το βιβλίο του O'Neil αρχίσαμε να πειραματιζόμαστε”, εξηγεί.

Το Capital.gr συνάντησε την ομάδα των Three Cents που δραστηριοποιείται στην αγορά των premium beverages στα νέα τους γραφεία στο κέντρο της Αθήνας όπου μας μίλησαν για την ιστορία τους, τα σχέδια και το μέλλον της εταιρείας τους.

Μετά το ταξίδι στην Αμερική οι δυο φίλοι ξεκίνησαν να φτιάχνουν τις δικές τους σόδες. Εκείνη την περίοδο ο Γιώργος Μπάγκος με τον Δημήτρη Νταφόπουλο δούλευαν σε ένα tequila bar, στο Dos Agaves, όπου για να φτιάξουν το αυθεντικό μεξικάνικο κοκτέιλ Paloma χρειαζόντουσαν grapefruit soda η οποία όμως δεν υπήρχε στην Ευρώπη. Πλέον ήξεραν να φτιάχνουν σόδες οπότε αποφάσισαν να φτιάξουν τη δική τους.

Πριν λίγες μέρες, στις 22 Μαΐου, ήταν η Παγκόσμια Ημέρα Paloma που έκανε την (μαζική) εμφάνισή της στη χώρα μας πριν από λίγα χρόνια. Μεταξύ άλλων σημαντικό ρόλο έπαιξε και η δουλειά των Three Cents και πιο συγκεκριμένα της pink grapefruit soda που μαζί με την τεκίλα και λίγο λάιμ φτιάχνουν το διάσημο κοκτέιλ.

"Η τέλεια καταιγίδα”

"Στη συνέχεια επιστρέφει και ο Γιώργος Τσιρίκος από το Λονδίνο όπου δούλευε και ο Δημήτρης Νταφόπουλος αρχίζει να εργάζεται στην εταιρεία διανομής του Βασίλη Καλαντζή”, λέει ο Γιώργος Μπάγκος.

Με αυτή την "τέλεια καταιγίδα” συναντήθηκαν οι τέσσερις και το 2014 αποφασίζουν ότι τα long drinks και η ανάγκη για premium beverages έχει πολύ μέλλον. Η πρώτη εμφιάλωση έγινε στην περίφημη pink grapefruit soda και η εταιρεία άρχισε να βγάζει τον ένα κωδικό μετά τον άλλον. Αυτή τη στιγμή στην αγορά κυκλοφορούν από τα Three Cents: Pink Grapefruit Soda, Mandarin & Bergamot Soda, Cherry Soda, Sparkling Lemonade, Ginger Beer, Tonic Water, Dry Tonic, Aegean Tonic, Lemon Tonic, Two Cents Plain και μέσα στις επόμενες ημέρες λανσαρίζονται Pink Grapefruit Soda Zero Sugar, Mandarin & Bergamot Soda Zero Sugar, Cherry Soda Zero Sugar, Tonic Water Zero Sugar και Pineapple Soda.

"Η ιστορία των Three Cents είναι λίγο σαν παραμύθι για μας”, λέει ο πιο έμπειρος της ομάδας Βασίλης Καλαντζής και συνεχίζει: "Ωστόσο δεν είχε ποτέ κακούς λύκους και δράκους. Τα πράγματα μάς πήγαν ευνοϊκά. Ακόμα και το timing ίδρυσης της εταιρείας συνέπεσε με την αρχή της τάσης των mixers. Όταν είχαμε πάει στο πρώτο BCB (Bar Convent Berlin) στο Βερολίνο ήμασταν ελάχιστες εταιρείες με mixers. Το 2019 ήταν 40-50”.

"Η φιλοσοφία των Three Cents είναι να μπορείς να φτιάξεις σπίτι σου με δύο υλικά ένα πολύ ωραίο ποτό. Χωρίς να χρειάζεται γνώσεις, να μπορείς να πιεις ένα πολύ ωραίο ποτό”, προσθέτει.

"Two Cents Plain” έλεγαν στις ΗΠΑ όταν ζητούσαν κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης του 1929 ένα ποτήρι ανθρακούχο νερό. Κόστιζε δύο σεντς και αν κάποιος ήθελε να έχει κάποια γεύση έπρεπε να πληρώσει ένα ακόμα σεντ. Έτσι προέκυψε το όνομα της εταιρείας που πλέον μετρά 7 χρόνια ζωής.

Η ομάδα των Three Cents βρίσκεται μέσα στον κόσμο των μπαρ, είναι μέλος της κοινότητας κι αυτός είναι κι ένας από τους λόγους που τα προϊόντα της έχουν μεγάλη αποδοχή από τους βασικούς πρωταγωνιστές της αγοράς, τους bartenders. "Για μας δεν έχει αλλάξει κάτι και πιστεύω πως και η κοινότητα μάς βλέπει όπως μας έβλεπε”, αναφέρει ο Βασίλης Καλαντζής.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συμμετέχουν οι Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Ιωάννης Αρτινός, Βασίλης Καλαντζής, Δαμιανός Παπακωνσταντίνου, Δημήτριος Νταφόπουλος. Αναπληρωματικά μέλη επίσης είναι οι Γιώργος Μπάγκος και Γιώργος Τσιρίκος.

Είσοδος σε σούπερ μάρκετ και νέες αγορές

Η "έφοδος” των Three Cents στη λιανική ξεκίνησε ουσιαστικά το 2020 παρότι και νωρίτερα υπήρχε μια μικρή παρουσία στα ράφια των καταστημάτων. Η εταιρεία Three Cents επέλεξε πρώτα να "δοκιμαστεί” στην χονδρική και σε δεύτερο χρόνο να μπει στη λιανική.

"Την απόφαση την πήραμε μέσα στην πανδημία”, λέει ο Β. Καλαντζής και συμπληρώνει: "Παρουσία στα σούπερ μάρκετ αρχίσαμε να έχουμε μετά το καλοκαίρι του 2020”.

"Το brand μας μπήκε σχετικά "εύκολα” σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και αυτό μας βοήθησε να δίνουμε μεν μεγάλο βάρος στην Ελλάδα αλλά ταυτόχρονα να κοιτάζουμε πολύ και προς το εξωτερικό”, σημειώνει ο Β. Καλαντζής σχετικά με την παρουσία της εταιρείας σε ξένες αγορές.

Η εταιρεία Three Cents, η οποία έκανε τζίρο 5,6 εκατ. ευρώ το 2019, βρίσκεται σε 34 χώρες, κυρίως στην Ευρώπη αλλά έχει παρουσία και σε Αμερική και Ασία. Από τις ευρωπαϊκές χώρες οι πιο "δυνατές” είναι η Ιταλία και οι χώρες της Σκανδιναβίας.

Σχετικά με τα σχέδια της εταιρείας, ο Δαμιανός Παπακωνσταντίνου από την Virtus International Partners τόνισε: "Για την ώρα ο μεγάλος όγκος πωλήσεων γίνεται στην Ελλάδα. Εμείς θα θέλαμε να μεγαλώσει η εταιρεία και να αυξηθεί το κομμάτι των εξαγωγών. Έχουμε στοχεύσει κάποιες χώρες στην Ευρώπη και γι’ αυτό προσλάβαμε κι έναν Γάλλο συνάδελφο που θα "τρέχει” τις αγορές σε Γαλλία, Κάτω Χώρες και Σκανδιναβία. Προσπαθούμε παράλληλα να βελτιστοποιήσουμε το δίκτυο διανομής, ενώ επόμενος στόχος είναι να μπούμε και στη λιανική στο εξωτερικό”.

Η Virtus και ο Όμιλος IDEAL

Τον Ιανουάριο του 2020 το επενδυτικό fund Virtus South European Fund, διαχειριστής του οποίου είναι η Virtus International Partners εξαγόρασε πλειοψηφικό μερίδιο στην Three Cents δίνοντας χώρο για μεγαλύτερη ανάπτυξη της εταιρείας.

Η Virtus International Partners, διαχειρίστρια του Virtus South European Fund, μετά την συμμετοχή της στα πολυκαταστήματα Αttica, αλλά και στην ASTIR Vitogiannis Α.Ε. το 2017, απέκτησε το 51% της εταιρείας ESM Effervescent Sodas Management Ltd., μητρική της Three Cents Limited (UK).

Στα μέσα Μαΐου 2021 ο Όμιλος IDEAL προχώρησε σε ένα deal με τη Virtus η οποία θα αποκτήσει το 47,78% του ομίλου. Μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ο Όμιλος IDEAL προχώρησε στην ενσωμάτωση στο χαρτοφυλάκιό του των εταιρειών Astir Vitogiannis και Three Cents. "Με το deal αυτό στην καθημερινότητά μας δεν θα αλλάξει κάτι”, σημείωσε ο Δαμιανός Παπακωνσταντίνου και πρόσθεσε: "Σαφώς θα υπάρχει μια μεγαλύτερη διαδικασία reporting καθώς η μητρική εταιρεία θα είναι πλέον εισηγμένη και θα βελτιωθεί το περιβάλλον εργασίας, αλλά θα είμαστε πλέον μέλος ενός μεγάλου ομίλου εκμεταλλευόμενοι τις συνέργειες που προκύπτουν”.

Όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, "το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου IDEAL αποφάσισε να προτείνει την μέσω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου εισφορά του συνόλου (100%) των μετοχών των εταιρειών S.I.C.C. Holding Limited (SICC) και ESM Effervescent Sodas Management Limited (ESM), ενσωματώνοντας με τον τρόπο αυτό πλήρως τις εταιρείες Astir Vitogiannis και Three Cents στον Όμιλο”.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι και οι διοικήσεις των εταιρειών αυτών καθώς και οι διοικήσεις των υφιστάμενων θυγατρικών της IDEAL, οι οποίες έχουν επιτυχημένο παρελθόν και αποτελέσματα, συνεχίζουν απρόσκοπτα τη διοίκηση των συγκεκριμένων εταιρειών, συνεισφέροντας παράλληλα στην περαιτέρω αύξηση της αξίας του συνολικού εγχειρήματος. Ταυτόχρονα, προστίθεται και η επενδυτική και διοικητική ομάδα της Virtus, η οποία μέχρι στιγμής είχε την εποπτεία της ανάπτυξης των δύο εταιρειών.

"Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές στη ζωή”, ανέφερε τέλος ο Βασίλης Καλαντζής. "Την ίδια στιγμή όμως μπορούν να επιτευχθούν τα πάντα, όσο τετριμένο κι αν ακούγεται. Σίγουρα σημαντικό είναι να έχεις και τύχη. Ούτε εμείς είχαμε καταλάβει που μπορούμε να φτάσουμε. Πάλευες κάτι, το κατάφερνες και πήγαινες στο επόμενο. Ίσως είχαμε μια κάποια άγνοια κινδύνου, ωστόσο σ’ όλα αυτά που κάναμε περάσαμε πολύ ωραία”.