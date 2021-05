Ο όμιλος εστίασης της Vivartia ανοίγει "φτερά"

Με νέα concepts, εμπνευσμένα όχι μόνο από την ελληνική αλλά και από τη διεθνή κουζίνα, όπως είναι η Ιταλική, και με κοσμοπολίτικο "αέρα”, ο όμιλος εστίασης της Vivartia, ηγέτης στον τομέα των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ενισχύει περαιτέρω τη θέση του σε αυτή την αγορά.

Υλοποιώντας ένα σημαντικό πρόγραμμα επενδύσεων, ο όμιλος εστίασης της Vivartia, γνωστός μέσω των Goody’s Burger House, everest, Flocafé Espresso Room, La Pasteria, κ.ά. δημιουργεί νέα σημεία σε τρία ανακαινισμένα αεροδρόμια της Fraport, αλλά και στους δύο ανακαινισμένους Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών που βρίσκονται στο Σχηματάρι. Με την ολοκλήρωση των νέων επενδύσεων, ο όμιλος θα λειτουργεί 24 διαφορετικά concepts στον τομέα των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ενώ θα διαθέτει 48 σημεία σε Αεροδρόμια, 76 σημεία σε Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών και 126 σημεία σε επιβατικά Πλοία.

Ποια νέα concepts λανσάρει ο όμιλος Vivartia

Μέχρι τα μέσα Ιουνίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των νέων σημείων του ομίλου στα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης, Σαντορίνης και Μυκόνου. Στο νέο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, ο όμιλος θα λειτουργήσει - επιπλέον των υφιστάμενων - 5 διαφορετικά concepts. Εκτός από το γνωστό Flocafé Espresso Room, παρουσιάζει το νέο Pasteria del Mondo, μια διαφορετική εκδοχή αυθεντικής Ιταλικής κουζίνας, η οποία εκτός από τις κλασικές προτάσεις περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες συνταγές με βάση το κρέας, καθώς και μια πλήρη λίστα κρασιών με Ελληνικές και διεθνείς ετικέτες. Επιπλέον, στο νέο αεροδρόμιο "Μακεδονία" φτάνει το ιταλικό Bistro dei Cavalieri μετά από μια επιτυχημένη πορεία στα αεροδρόμια της Ρόδου και της Μυκόνου. Η γκάμα των σημείων συμπληρώνεται από τα νέα concepts Fabrica και Seed & Nuts, τα οποία προσφέρουν bakery συνταγές και υγιεινά snacks αντίστοιχα.

Για το αεροδρόμιο της Μυκόνου, ο όμιλος έχει σχεδιάσει το νέο luxury resto-bar El Pelicano, με μια ευρεία γκάμα, από trendy snacks με τοπικά υλικά μέχρι ιδιαίτερες γεύσεις sushi, πρωτότυπα cocktails, καθώς και μια αξιόλογη λίστα Ελληνικών κρασιών. Το concept είναι πλήρως εναρμονισμένο με το ιδιαίτερο σχεδιαστικό ύφος του εξωτερικού χώρου του αεροδρομίου, το οποίο θυμίζει περιστερώνα.

Last but not least, στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης παρουσιάζονται δύο νέα concepts: το resto-bar Bonheur και το cocktail restaurant Caldera, που μας μεταφέρει τη μαγική αίσθηση του ηφαιστείου.

Σημαντική είναι η αναβάθμιση και των δύο Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών της Νέας Οδού στην περιοχή του Σχηματαρίου, οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε ριζική ανακαίνιση. Στο ρεύμα προς Λαμία, ο σταθμός φιλοξενεί ένα πλήρως ανακαινισμένο everest, το concept Ελληνικής κουζίνας Herbs & Olives και το ιταλικό concept snacking & καφέ Forno Luca το οποίο ο όμιλος έχει ήδη τοποθετήσει σε κάποια αεροδρόμια με μεγάλη επιτυχία. Στο ρεύμα προς Αθήνα, στον σταθμό που αναμένεται να λειτουργήσει ξανά εντός του Ιουνίου, θα μπορεί κανείς να βρει ένα εντελώς καινούριο Goody’s Burger House και τη νέα πρόταση του Ομίλου στην κατηγορία boulangerie, το Grain de Blé.

Τι λέει ο CEO του ομίλου στη Capital.gr

"Είμαστε βέβαιοι ότι ο τουρισμός θα συνεισφέρει σημαντικά στη συνολική πορεία ανάκαμψης της χώρας και, ως αναπόσπαστο κομμάτι της τουριστικής εμπειρίας, δηλώνουμε το παρών σε αυτή την εθνική προσπάθεια. Η δική μας συμβολή είναι να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, που έχουν πάντα στο επίκεντρο την ικανοποίηση και την ασφάλεια των πελατών μας", δηλώνει στο Capital.gr ο κ. Ανδρέας Τσουκάλης, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου εστίασης της Vivartia.

Αναφερόμενος στο 2020, ο κ. Τσουκάλης, σημειώνει "η περσινή χρονιά αποτέλεσε ορόσημο σε παγκόσμιο επίπεδο, με συνέπειες οι οποίες θα μας απασχολούν τα επόμενα χρόνια. Η δική μας προσπάθεια εστιάστηκε στη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων και των πελατών μας, και φυσικά στη διατήρηση των θέσεων εργασίας σε μια αγορά η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο της κρίσης. Αντιμετωπίσαμε τις προκλήσεις και καταφέραμε να διατηρήσουμε την ηγετική μας θέση, επενδύοντας σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Αν και εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε καθημερινά αρκετές δυσκολίες, δεν έχουμε σταματήσει στιγμή να οραματιζόμαστε το μέλλον και να σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα του ομίλου μας με αισιοδοξία”.

Κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς ο όμιλος επικεντρώθηκε κατά κύριο λόγο στη διαρκή προσαρμογή του τρόπου λειτουργίας της εταιρίας, των παραγωγικών μονάδων και – κυρίως – των σημείων του στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να κρατήσει σε λειτουργία σχεδόν το σύνολο των σημείων των αλυσίδων Goody’s Burger House και everest, ενώ διασφάλισε και τη λειτουργία των La Pasteria μέσω της εισαγωγής της υπηρεσίας delivery. Παράλληλα, επίσπευσε τη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης των σημάτων του ομίλου τα τελευταία χρόνια. Έτσι, τα σήματα προχώρησαν σε καινοτομίες που εκμεταλλεύονται τις νέες τεχνολογίες, ώστε να βελτιώσουν την καταναλωτική εμπειρία, διασφαλίζοντας την ταχύτερη και όσο το δυνατόν ανέπαφη συναλλαγή με τον πελάτη, προσδίδοντας προστιθέμενη αξία σε κάθε αγορά.

Σήμερα ο όμιλος εστίασης της Vivartia, είναι ο μεγαλύτερος όμιλος εστίασης στην Ελλάδα, λειτουργώντας και αναπτύσσοντας τα πλέον δυναμικά σήματα στον κλάδο της εστίασης. Αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη στον χώρο, απασχολώντας, περισσότερους από 5.000 - άμεσα & έμμεσα - εργαζομένους, στηρίζοντας έμπρακτα την ελληνική οικονομία και ενισχύοντας την οικονομική δραστηριότητα των τοπικών κοινωνιών. Λειτουργεί δύο μονάδες παραγωγής, ενώ εξυπηρετεί καθημερινά περισσότερους από 300.000 πελάτες σε περισσότερα από 560 σημεία πώλησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.