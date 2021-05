Τα ελληνικά προϊόντα αγροδιατροφής έχουν αποδείξει ότι αντέχουν και κρατούν τη θέση τους σε απαιτητικές αγορές και σε περιόδους κρίσεων, ακόμα και σε πρωτόγνωρες συνθήκες όπως αυτή που βιώνουμε εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο. Τα αγροτικά προϊόντα αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία εξαγομένων προϊόντων (αφαιρουμένων των πετρελαιοειδών) με εξαγωγές ύψους 1,8 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021, δηλαδή ποσοστό 21% του συνόλου των εξαγωγών, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ.

Η μεγαλύτερη κατηγορία είναι τα βιομηχανικά προϊόντα: 4,26 δισ. ευρώ ή 48,6%, και ακολουθούν τα πετρελαιοειδή-καύσιμα 2,13 δισ. ευρώ ή 24,3%. Έπονται οι πρώτες ύλες με εξαγωγές 456,7 εκατ. ευρώ ή 5,2% και τα εμπιστευτικά προϊόντα με εξαγωγές 109,9 εκατ. ευρώ ή 1,3%. Τα αγροτικά προϊόντα περιλαμβάνουν τις κατηγορίες τρόφιμα και ζώντα ζώα, ποτά και καπνός και λάδια - λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΣΕ, εξετάζοντας το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου του 2021, σημαντική άνοδο καταγράφουν οι κλάδοι των Χημικών (+21,7%), των Μηχανημάτων (+13,4%), των Πρώτων Υλών (+33,7%) και του κλάδου Ποτά και Καπνός (+14,9%). Μικρότερη αύξηση εξαγωγών εμφανίζει η κατηγορία των Πετρελαιοειδών-Καυσίμων (+3,8%), των Βιομηχανικών (+8,2%), των Τροφίμων (+8,3%) και των Διαφόρων Βιομηχανικών (+0,7%). Στον αντίποδα, πολύ μικρή υποχήρηση σε σχέση με τις εξαγωγές του πρώτου τριμήνου του 2020, σημείωσε ο κλάδος των Λαδιών (-0,9%) και των χαμηλών σε αξία όμως εξαγωγών των Εμπιστευτικών Προϊόντων (-9,5%).

Τα αγροδιατροφικά προϊόντα στην "προμετωπίδα" των ελληνικών εξαγωγών

Τη σημασία των εξαγωγών, και μάλιστα των εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων, ως έναν από τους σημαντικότερους κρίκους στην αλυσίδα της ελληνικής οικονομίας υπογράμμισε, πρόσφατα, η πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Χριστίνα Σακελλαρίδη στο πλαίσιο της ενότητας "The Economy Of Filoxenia & The Greek Diet" του 6ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, όπου παρουσιάστηκε η Επιτροπή για την Οικονομία της Φιλοξενίας και τη σύνδεσή της με την Ελληνική Διατροφή από την πρόεδρο του ΕΟΤ, 'Αντζελα Γκερέκου. Η κυρία Σακελλαρίδη, η οποία είναι μέλος της Επιτροπής υπογράμμισε πως οι ελληνικές εξαγωγές αποτελούν κινητήριο δύναμη της ελληνικής οικονομίας, συμβάλλοντας καταλυτικά στην αύξηση των εισοδημάτων και στην τόνωση της απασχόλησης διαχρονικά αλλά και στη διάρκεια της πανδημίας, όπου η οικονομική δραστηριότητα στην εσωτερική αγορά είχε "παγώσει". Υπολογίζεται ότι οι ελληνικές εξαγωγές συνεισφέρουν σε ετήσια βάση περίπου 33 δισ. ευρώ στο εθνικό ΑΕΠ της χώρας μας.

Χάρη στις ικανότητες των Ελλήνων εξαγωγέων, σημείωσε η κυρία Σακελλαρίδη, τα ελληνικά προϊόντα κατάφεραν να διατηρήσουν τη δυναμική τους στη διεθνή αγορά παρ' όλες τις αντιξοότητες που αντιμετώπισαν οι ελληνικές επιχειρήσεις τα προηγούμενα δέκα χρόνια, με αποτέλεσμα σήμερα να κατευθύνονται σε περισσότερες από 120 χώρες. Η πρόεδρος του ΠΣΕ, έκανε ειδική αναφορά στον κλάδο της αγροδιατροφής που αποτελεί έναν από τους μοχλούς ανάπτυξης. Όπως είπε, μεγάλο μέρος της αύξησης που παρουσίασαν τα ελληνικά προϊόντα στο εξωτερικό στη διάρκεια της πανδημίας οφείλεται σε αυτόν, αφού οι διεθνείς καταναλωτές και κυρίως οι Ευρωπαίοι έχουν αγαπήσει τους "καρπούς της ελληνικής γης". Επεσήμανε πως η Ελλάδα πλέον διαθέτει Εθνική Στρατηγική για την Εξωστρέφεια, και παράλληλα, τόνισε πως χρειάζεται να δοθεί έμφαση στην κατά τόπους προβολή των ελληνικών προϊόντων, μέσα από την χάραξη μιας ολοκληρωμένης και στοχευμένης στρατηγικής σε περιοχές του κόσμου που ενδιαφέρονται για την ποιότητα και τη διατροφική αξία των προϊόντων που καταναλώνουν.

Τα 15 σημαντικότερα ελληνικά εξαγόμενα αγροτικά προϊόντα

Τα 15 σημαντικότερα ελληνικά εξαγόμενα αγροτικά προϊόντα στον κόσμο κατά το δωδεκάμηνο του 2020 , σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΣΕ, ήταν οι κατηγορίες:

- Άλλα ψάρια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από συκώτια, αυγά και σπέρματα)

- Αλλα λαχανικά, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξύδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα

- Φέτα

- Παρθένο λάδι

- Βερύκοκα, κεράσια και ροδάκινα

- Αλλα παρασκευάσματα διατροφής, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

- Τσιγάρα που περιέχουν καπνό

- Γιαούρτι εμπλουτισμένο η μη που περιέχει ζάχαρη η άρωμα η καρύδια η φρούτα

- Φρούτα με κουκούτσια, μ.α.κ. νωπά

- 'Αλλα φρούτα νωπά

- Πορτοκάλια, νωπά ή αποξηραμένα

- Καπνός βιομηχανοποιημένος, εκχυλίσματα και βάμματα καπνού, μ.α.κ.

- Καπνά χωρις αφαιρεση των μίσχων

- Μείγματα και ζυμάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιϊας της υποδιαίρεσης 048.4

- Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξύδι ή οξικό οξύ.

Στις τρεις πρώτες θέσεις με τη σημαντικότερη αύξηση, σε σχέση με το 2019 τοποθετούνται οι κατηγορίες: Πορτοκάλια, νωπά ή αποξηραμένα (44,9%), παρθένο λάδι (41,1%), Φρούτα με κουκούτσια, μ.α.κ. νωπά (38,7%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ