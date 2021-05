Η NN Hellas στο 6o Delphi Economic Forum

Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος της NN Hellas Μαριάννα Πολιτοπούλου συμμετείχε την Τρίτη 11 Μαΐου σε διαδικτυακή συζήτηση με το δημοσιογράφο Ιορδάνη Χασαπόπουλο και θέμα "A New Vision for Social Protection", στο πλαίσιο του 6ου Delphi Economic Forum - Commemorating the Bicentennial of the Greek Revolution.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη σημασία της ψηφιοποίησης, η οποία λειτούργησε ως μέσο αντιμετώπισης της πανδημίας συντελώντας και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Όπως τόνισε, ο άνθρωπος πρέπει να παραμείνει κυρίαρχος, ενώ η ψηφιοποίηση να αποτελεί ένα εργαλείο που συνδυάζεται με το ανθρώπινο στοιχείο, χωρίς να το αντικαθιστά. Σημείωσε πως το "κλειδί" στην όλη προσπάθεια είναι η εμπιστοσύνη, η ειλικρίνεια, αλλά και η σωστή χρήση της εξουσίας σε κάθε της μορφή που βασίζεται σε αρχές και αξίες και έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Επισήμανε πως η ψυχική υγεία είναι το σοβαρότερο από τα προβλήματα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι και θα πρέπει να αποτελεί βασικό μέλημα τα επόμενα χρόνια, προτείνοντας τη δημιουργία ενός προγράμματος υποστήριξης της με τη συμβολή όλων.

Τέλος, ολοκλήρωσε την τοποθέτησή της, με την προτροπή να συμπεριφερόμαστε στους άλλους όπως θα θέλαμε να μας συμπεριφέρονται, καθώς αν το εφαρμόσουμε, το μέλλον για την κοινωνία μας και τον πλανήτη μας θα είναι πολύ καλύτερο για εμάς και τα παιδιά μας.

Η NN Hellas υποστήριξε και φέτος ως Χρυσός Χορηγός το Φόρουμ, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 10 ως τις 15 Μαΐου στο Ζάππειο.