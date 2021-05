O TAP ξεκινά τη δεσμευτική φάση του Market Test

Ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP AG) ξεκινά σήμερα τη δεσμευτική φάση του Market Test για επαύξηση της δυναμικότητάς του, με το ενημερωτικό στάδιο της διαδικασίας. Το στάδιο αυτό θα διαρκέσει δύο μήνες, για να ακολουθήσει από τις 17 Ιουλίου 2021 η κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών.

Η έναρξη της δεσμευτικής φάσης έρχεται σε συνέχεια της έγκρισης από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενέργειας της Ελλάδας, της Αλβανίας και της Ιταλίας, της Πρότασης Έργου που υπέβαλε ο ΤΑΡ, η Snam Rete Gas (SRG) και ο ΔΕΣΦΑ, τον Μάιο του 2021.

Τα έγγραφα της δεσμευτικής φάσης του Market Test, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η Πρόταση Έργου, η Κοινή Ανακοίνωση των ΤΑΡ, SRG και ΔΕΣΦΑ, η ανακοίνωση του ΤΑΡ σχετικά με τη δεσμευτική φάση, καθώς και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και οι σχετικές φόρμες, είναι διαθέσιμα εδώ . Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους στο email market.test@tap-ag.com από τις 17 έως τις 20 Ιουλίου 2021.



Ο Luca Schieppati, Διευθύνων Σύμβουλος του TAP, δήλωσε σχετικά: "Έπειτα από τεσσερισήμισι. μήνες από την έναρξη των πρώτων ροών φυσικού αερίου μέσω ΤΑΡ, έχουμε ήδη μεταφέρει περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (billion cubic meters) αερίου, προσφέροντας ασφαλείς και αξιόπιστες υπηρεσίες μεταφοράς στους shippers μας. Το ενδεχόμενο της σταδιακής επαύξησης της δυναμικότητας του ΤΑΡ, σύμφωνα με τη σχετική προσφορά και ζήτηση, συνιστά σημαντική ευκαιρία, ειδικά για τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης που μπορούν να ενισχυθούν στην προσπάθειά τους να επιτύχουν τους εθνικούς στόχους από-ανθρακοποίησης".

Από την πλευρά της, η Marija Savova, επικεφαλής Εμπορικής Λειτουργίας του TAP, πρόσθεσε: "Αυτή τη στιγμή, ο ΤΑΡ προσφέρει τρεις διαθέσιμες επιλογές επαύξησης δυναμικότητας του αγωγού: περιορισμένη επαύξηση (περί τα 14,4 bcm/a συνολικά – από τα 10 bcm/a περίπου της τωρινής δυναμικότητας του ΤΑΡ), μερική επαύξηση (σε συνολικά 17,1 bcm/a), και πλήρη επαύξηση (περίπου 20bcm/a συνολικά). Διαμέσου της ανοιχτής, διαφανούς και χωρίς διακρίσεις διαδικασίας του Market Test, ο ΤΑΡ θα μπορέσει να προσφέρει στην αγορά μακροπρόθεσμη εξασφαλισμένη δυναμικότητα ευθείας ροής, και αναμένουμε την υποβολή των σχετικών προσφορών μέσα στο καλοκαίρι".

Συνοδευτικές πληροφορίες

Market Tests είναι οι ρυθμιζόμενες διαδικασίες, μέσω των οποίων οι χρήστες του συστήματος (shippers) μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέα, μακροπρόθεσμη μεταφορική δυναμικότητα στον ΤΑΡ, ενεργοποιώντας έτσι το ενδεχόμενο επέκτασης της δυναμικότητας του αγωγού – έως και σε 20bcm/a.

Σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες που ορίζουν οι Κατευθυντήριες Οδηγίες του Market Test 2019 του ΤΑΡ (Guidelines for the 2019 Market Test of Trans Adriatic Pipeline), τις οποίες έχουν εγκρίνει οι αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές αρχές σε Ελλάδα, Ιταλία και Αλβανία, το Market Test του ΤΑΡ διεξάγεται σε 2 φάσεις: τη μη-δεσμευτική φάση που ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2019 και έχει πια ολοκληρωθεί, και τη δεσμευτική φάση που ξεκινά στις 17 Μαΐου 2021

Συγκεκριμένα, η δεύτερη –και δεσμευτική– φάση του Market Test δομείται ως ακολούθως:

17 Μαΐου 2021 – έναρξη του ενημερωτικού σταδίου της διαδικασίας, κατά τη διάρκεια του οποίου κάθε ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να εξοικειωθεί με τα σχετικά έγγραφα και να συμμορφωθεί με τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στη δεσμευτική φάση υποβολής προσφορών.

17 Ιουλίου 2021 – έναρξη της κατεξοχήν δεσμευτικής φάσης, κατά τη διάρκεια της οποίας μπορούν να υποβάλλονται προσφορές και να κατανέμεται δυναμικότητα στους ενδιαφερόμενους, έπειτα από τη διεξαγωγή Δοκιμής Οικονομικής Βιωσιμότητας (Economic Viability Test).

Λεπτομέρειες σχετικά με το ύψος των προσφορών και τους ισχύοντες κανόνες για τη διεξαγωγή της δεσμευτικής φάσης περιέχονται στην Πρόταση Έργου, διαθέσιμη (στα αγγλικά) εδώ .



Περισσότερες πληροφορίες για τη συμμετοχή στη δεσμευτική φάση είναι διαθέσιμες στην Κοινή Ανακοίνωση των ΤΑΡ, SRG και ΔΕΣΦΑ και στην ανακοίνωση του ΤΑΡ σχετικά με τη δεσμευτική φάση. Όλα τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα είναι διαθέσιμα εδώ .