Χάρης Μπρουμίδης: Νέες επενδύσεις στις οπτικές ίνες από τη Vodafone Ελλάδας

Στην επέκταση των δικτύων νέας γενιάς προχωρά η Vodafone Ελλάδας με νέες γραμμές συνδέσεων οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι, προχωρά η Vodafone Ελλάδας, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε από το Φόρουμ των Δελφών ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Χάρης Μπρουμίδης.

"Στο πλαίσιο του νέου μας επενδυτικού προγράμματος, κατασκευάζουμε άλλες 150.000 νέες γραμμές Fiber to the Home (FTTH) στην επόμενη τριετία”, σημείωσε ο κ Μπρουμίδης, συμπληρώνοντας ότι αυτό θα γίνει εφικτό μέσα από την μετατροπή των δικτύων Fiber to the Cabinet (FTTC), δηλαδή των δικτύων οπτικών ινών που τερματίζουν στην υπαίθρια καμπίνα, σε FTTH, επεκτείνοντας τα δίκτυα οπτικών ινών έως τα σπίτια των τελικών καταναλωτών.

Ο ίδιος τόνισε ότι η Vodafone πέρσι ολοκλήρωσε ένα μεγάλο επενδυτικό πλάνο ύψους 500 εκατ. ευρώ, ενώ ξεκίνησε και την υλοποίηση ενός επενδυτικού προγράμματος 600 εκατ. ευρώ με ορίζοντα το 2024 για την ανάπτυξη υπηρεσιών και δικτύων νέας γενιάς σε όλη την Ελλάδα. "Άρα μιλάμε για επενδύσεις πάνω από 1 δισ. ευρώ, εάν λάβουμε υπόψη και την επένδυσή μας στον πρόσφατο διαγωνισμό του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων για την ανάπτυξη του 5G”, δήλωσε.

Υποθαλάσσια καλώδια

Ανακοίνωσε ακόμη, ότι ολοκληρώθηκαν οι γεωτεχνικές μελέτες και ξεκίνησε η κατασκευή του υποθαλάσσιου καλωδίου στο Αιγαίο, το οποίο σε συνδυασμό με το δεύτερο υποθαλάσσιο καλώδιο που κατασκευάζει η εταιρεία στο Ιόνιο, θα φέρει νέες τεχνολογικές δυνατότητες, σε σχεδόν 1 εκατ. κατοίκους, χιλιάδες επιχειρήσεις και πολλά εκατομμύρια επισκεπτών 11 ελληνικών νησιών.

Πρόκειται για ένα έργο, ύψους 40 εκατ. ευρώ, που θα συνδέσει αφ’ ενός την Αττική με νησιά των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων και την Κρήτη και αφ’ ετέρου την Κέρκυρα με την ηπειρωτική χώρα και θα επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας.

"Είμαστε πραγματικά υπερήφανοι για αυτό το μεγάλο έργο γιατί θα βοηθήσει περί το 1 εκατ. Έλληνες, χιλιάδες νοικοκυριά και χιλιάδες επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε πολύ γρήγορο ίντερνετ”, είπε ο κ. Μπρουμίδης.

Η ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης

Σχολιάζοντας τις προοπτικές που δημιουργούν τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού που προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης ο κ. Μπρουμίδης σημείωσε ότι "για εμάς που εργαζόμαστε στον τομέα της τεχνολογίας είναι πραγματικά μια μοναδική ευκαιρία να δείξουμε στον κόσμο πως όλα αυτά που σχεδιάζουμε για χρόνια τώρα και πολύ πριν την υγειονομική κρίση, αποτελούν ευκαιρίες για να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο αύριο για όλους”.

Κώστας Κετσιετζής

kostaskets@capital.gr