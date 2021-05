Πώς η Πλαίσιο κέρδισε το στοίχημα της πανδημίας το 2020

To 2020 ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για την ελληνική οικονομία και το λιανεμπόριο. Και όμως, παρά το γεγονός πως τα καταστήματα ήταν κλειστά για περίπου τρεις μήνες κατά τη διάρκεια του έτους, το Πλαίσιο κατέγραψε την μεγαλύτερη ετήσια αύξηση πωλήσεων από το 2007.

Ειδικότερα, η προηγούμενη χρονιά έκλεισε με άνοδο 11,8% στις πωλήσεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 354,6 εκατ. ευρώ από 317,1 εκατ. ευρώ το 2019. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 20% στα 3,6 εκατ. ευρώ με την καθαρή κερδοφορία να ενισχύεται κατά 59,7% στα 3,1 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία κατάφερε παράλληλα να αυξήσει την ταμειακή της ρευστότητα κατά περίπου 20 εκατ. ευρώ στα 58 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά της διαθέσιμα μετά το δανεισμό διαμορφώνεται στα περίπου 40 εκατ. ευρώ.

Οι Οικιακές Συσκευές είναι μία από τις κατηγορίες που εμφάνισε σημαντική αύξηση πωλήσεων με ρυθμός ανάπτυξης της τάξης του 80% για το β’ εξάμηνο που υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία. Εξαιτίας της ανάπτυξης αυτής η εταιρεία αυξάνει συνεχώς τα καταστήματα μέσω των οποίων διατίθενται οικιακές συσκευές στους καταναλωτές, ενώ η μέχρι τώρα η επένδυση της εταιρείας στην κατηγορία ανέρχεται στα 15 εκατ. ευρώ.

Η στρατηγική που έφερε αποτελέσματα

Τα ισχυρά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την στρατηγική της διοίκησης της Πλαίσιο για επενδύσεις στο τρίπτυχο logistics ‐ διανομή – in‐house call center και όχι στη δημιουργία νέων καταστημάτων, σε αντίθεση με την πλειονότητα των υπολοίπων εταιριών λιανικής.

Τα τελευταία χρόνια η Πλαίσιο υλοποίησε επενδύσεις ύψους 38 εκατ. ευρώ σε δύο κέντρα logistics. Το κέντρο στη Μαγούλα Αττικής, έκτασης 22.500 τ.μ. αποτέλεσε επένδυση ύψους 30 εκατ. ευρώ, ενώ το κέντρο στη Μάνδρα Αττικής, το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες διαχείρισης των οικιακών συσκευών που εμπορεύεται η εταιρεία, αποτέλεσε επένδυση 8 εκατ. ευρώ. Ακόμη, η Πλαίσιο βασίστηκε στον στόλο 90 φορτηγών που διαθέτει.

Όπως έχει αναφέρει ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Πλαίσιο, κ. Κωνσταντίνος Γεράρδος, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι επενδύσεις σε σοβαρές logistics & e‐commerce υποδομές, η αξιοπιστία στις παραδόσεις και σε κάθε υπόσχεση προς τον πελάτη, η ευελιξία και η ταχύτητα αντίδρασης που έχει η εταιρική ομάδα.

Παράλληλα, την προηγούμενη χρονιά η ηγετική θέση της Πλαίσιο στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων συμπληρώθηκε από την ισχυρή βελτίωση των πωλήσεων στις μικρές επιχειρήσεις και τους τελικούς καταναλωτές.

Μέσα στο 2020, και παρά το γεγονός ότι τα καταστήματα παρέμειναν συνολικά κλειστά για περίπου 3 μήνες, το Πλαίσιο εξυπηρέτησε: 6.500.000 κλήσεις στο τηλεφωνικό κέντρο, 52.000.000 επισκέψεις στο Plaisio.gr, 1.500.000 παραδόσεις και περισσότερους από 350.000 νέους πελάτες.

Εξέλιξη μέσα από το ανθρώπινο δυναμικό

Ακόμα και εν μέσω πανδημίας, όπου οι πάντες και τα πάντα έκαναν ένα βήμα πίσω όσον αφορά την προσωπική τους εξέλιξη, οι άνθρωποι της Πλαίσιο άρπαξαν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και ικανότητές τους, αναλαμβάνοντας, μάλιστα, ακόμα πιο υπεύθυνους ρόλους εντός της εταιρίας. Συγκεκριμένα, την προηγούμενη χρονιά καταγράφηκαν συνολικά 46.812 ώρες ψηφιακής εκπαίδευσης ενώ 60 συνεργάτες κατέκτησαν υψηλότερη θέση μέσα στην εταιρεία.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνονται σύμβουλο του Πλαισίου, κ. Γεώργιο Γεράρδο, η νέα πραγματικότητα οδήγησε την εταιρεία στο να επενδύσει στην περαιτέρω πολυδιάστατη γνώση των ανθρώπων της αφού αξιοποιήθηκε μεγάλο μέρος του κόσμου από τα καταστήματα, αντί αναστολής, σε άλλα κανάλια κι έτσι η Πλαίσιο όχι μόνο αύξησε την αυξημένη ζήτηση αλλά στήριξε ακόμη περισσότερο τη στρατηγική multichannel που αναπτύσσει εδώ και 25 χρόνια.

Μια χρονιά εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Παρ’ όλες τις δυσμενείς συνθήκες της πανδημίας, το ΠΛΑΙΣΙΟ όχι μόνο συνέχισε τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικές Ευθύνης (CSR) που είχε ήδη προγραμματίσει για το 2020 αλλά δημιούργησε και περαιτέρω ευκαιρίες για να ενισχύσει τον σημαντικό πυλώνα της εκπαίδευσης που δέχτηκε σημαντικό πλήγμα με τα κλειστά σχολεία. Συγκεκριμένα:

- Στο πλαίσιο στήριξης της τηλε-εκπαίδευσης προχώρησε σε δωρεά tablet σε 87 σχολεία ακριτικών και δύσκολα προσβάσιμων περιοχών τον περασμένο Μάιο

- Δημιούργησε την πρώτη STEM Library σε δημόσιο σχολείο της Αττικής, μία αίθουσα εσωτερικώς σχεδιασμένη με έμφαση στη λειτουργικότητα και την προώθηση της περιβαλλοντικής συνείδησης, πλήρως αναδιαμορφωμένη στα πρότυπα της μεθοδολογίας STEM (Φυσικές Επιστήμες – Τεχνολογία – Μηχανική – Μαθηματικά) και εξοπλισμένη με 3D εκτυπωτή, διαδραστικό πίνακα και προτζέκτορα, VR γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, laptops, STEM εκπαιδευτικά παιχνίδια, οπτικοακουστικό και DIY (Do It Yourself) υλικό, για χειροτεχνίες και κατασκευές.

- Δημιούργησε την ομάδα αγωνιστικής Ρομποτικής Plaisiobots, η οποία αποτελείται αποκλειστικά από παιδιά συνεργατών της εταιρείας και απέσπασε το χρυσό μετάλλιο στη Διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτικής & μας έκανε εθνικά υπερήφανους.