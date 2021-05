INFORM: Ένας όμιλος με ιστορία 120 ετών στην αιχμή του ψηφιακού μετασχηματισμού

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός εκτός από τα ψηφιακά εργαλεία και τις τεχνολογίες απαιτεί ευελιξία, αλλαγή στάσης και δημιουργία μιας νέας εταιρικής κουλτούρας στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον που δημιουργείται. Αυτό είναι κάτι που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα στελέχη της INFORM, μιας εταιρείας με ιστορία άνω του ενός αιώνα που πραγματοποίησε τον δικό της μετασχηματισμό και συνεχίζει την εξέλιξή της, με όραμα να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής τεχνολογίας στους στους τομείς της ψηφιακής ασφάλειας, της διαχείρισης εγγράφων και πληροφοριών καθώς και του Internet of Things (IoT).

Έχοντας ως παρακαταθήκη μια ιστορία 120 ετών που τον έχει καταστήσει ηγέτη στο χώρο των Ο όμιλος στοχεύει στην ανάπτυξη υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, όπως οι υπηρεσίες CCM (Customer Communication Management) ή οι υπηρεσίες Enterprise Document Management, Scanning & Archiving, καθώς και η παροχή εξαιρετικά εξειδικευμένων και τεχνολογικά προηγμένων λύσεων ψηφιοποίησης όπως η λύση Digital Onboarding (DoB), OCR/Data Capture Solutions αυτόματης αναγνώρισης παραστατικών και καταχώρησης (Process Automation) με χρήση Machine Learning (ML), Robotic Process Automation, Natural Language Understanding και Cognitive Analytics Solutions, προκειμένου να υποστηρίξει τους υφιστάμενους και νέους πελάτες στον δικό τους ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η εταιρεία υλοποιεί επιχειρηματικές λύσεις με προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως Customer Communications Management, OCR, Document Management & Archiving, Client Digital Onboarding, Ψηφιακά Πορτοφόλια (digital wallets), Digital Printing, RPAs, Chatbots και παράλληλα παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις Government Identity and Banking Cards μέσω της AustriaCard αλλά και της νεοαποκτηθείσας Tag Systems. Ακόμη αξιοποιώντας την ισχυρή της τεχνογνωσία σε θέματα ασφαλούς διαχείρισης δεδομένων σε επίπεδο ομίλου (AUSTRIACARD HOLDINGS) δραστηριοποιείται και στον κλάδο του Internet Of Things (IoT) μέσω της νέας επιχειρηματικής μονάδας, Nautilus.

Επέκταση μέσω εξαγορών

Πρόσφατα η INFORM επέκτεινε το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει μέσω της επένδυσης που πραγματοποίησε για την εξαγορά του πλειοψηφικού ποσοστού 56,5% της Κυπριακής εταιρείας Cloudfin. Με αυτή την επένδυση η INFORM επεκτείνεται στις υπηρεσίες διαχείρισης, αυτόματης αναγνώρισης και καταχώρησης (Process Automation), όλων των τύπων παραστατικών και λοιπών εγγράφων (παραστατικά αγορών, εξόδων, συμβάσεις κλπ) με χρήση Machine Learning (ML) και διασύνδεση με ERP συστήματα.

Ακόμη, η INFORM παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης εγγράφων (Document Management), συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης (e-archiving), καθώς επίσης και προϊόντα αναγνώρισης εγγράφων για τις διαδικασίες Know Your Customer / Business (KYC / KYB), με έλεγχο αυθεντικότητας και εξαγωγή δεδομένων από έγγραφα ταυτοποίησης (ταυτότητες, διαβατήρια, άδειες οδήγησης), φορολογικά, εταιρικά και έγγραφα κοινής ωφέλειας.

Σημειώνεται ότι η Cloudfin δραστηριοποιείται στις αγορές της Ελλάδας και Κύπρου τα τελευταία τρία έτη με συνεχή ανάπτυξη εργασιών και είναι αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών στον κλάδο που δραστηριοποιείται. Ανάμεσα στους βασικούς πελάτες της, ενδεικτικά αναφέρονται από τον χώρο του Auditing και Outsourcing οι PwC, Mazars και WTS, καθώς και πλήθος άλλων μεγάλων επιχειρήσεων όπως ο όμιλος PHC Franchised Restaurants Public Ltd (Pizza Hut, Burger King, KFC, TACO BELL, Wagamama etc), η Ναυτιλιακή Neptune Shipping Agencies, η HotelBrain καθώς και άλλες επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα.

Αυτή είναι η δεύτερη επένδυση που υλοποιεί η INFORM εντός του 2021. Νωρίτερα φέτος η εταιρεία εταιρεία ανακοίνωσε την αύξηση του πλειοψηφικού ποσοστό της στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών NEXT DOCS ECM EXPERT S.R.L. και NEXT DOCS CONFIDENTIAL S.R.L., που είναι ήδη μέλη του Ομίλου. Συγκεκριμένα η INFORM LYKOS Ρουμανίας πλέον κατέχει το 80,59% της NEXT DOCS ECM EXPERT S.R.L. και το 80% της NEXT DOCS CONFIDENTIAL S.R.L. Οι δραστηριότητες των εταιρειών NEXT DOCS σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εγγράφων (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, ροής εργασίας και ανάπτυξης επιχειρηματικών διαδικασιών, έμμετρης ανάγνωσης, ευρετηρίασης, δημιουργίας εσωτερικών εγγράφων, διαδικαστικού ελέγχου και πρόσβασης), καθώς και φυσικής αρχειοθέτησης και πιστοποιημένης ασφαλούς καταστροφής εγγράφων.

Μια ιστορία 120 ετών

H INFORM είναι μια από τις μακροβιότερες ελληνικές επιχειρήσεις με συνεχή παρουσία στη χώρα μας. Ιδρύθηκε το 1897 και εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 1994. Στο πλαίσιο συνεχούς ανάπτυξης και μετασχηματισμού που τη χαρακτηρίζει όλα αυτά τα χρόνια, η εταιρεία το 2000 επεκτάθηκε στη Ρουμανία, και το 2007 ακολούθησε η απόκτηση της AUSTRIACARD με έδρα την Βιέννη, που οδήγησε στη δημιουργία του ομίλου της AUSTRIACARD HOLDINGS. Αυτές οι επιχειρηματικές κινήσεις, στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία και δημιούργησαν τα εχέγγυα για περαιτέρω ανάπτυξη.

Η επέκταση στα Βαλκάνια συνεχίστηκε στις αρχές του 2010. Τo 2012 ιδρύθηκε η INFORM Albania, και ακολούθησαν την επόμενη διετία η AUSTRIACARD Τουρκίας και AUSTRIACARD Ρουμανίας αντίστοιχα. Το 2020 ενσωματώθηκε στην AUSTRIACARD HOLDINGS η TAG Systems παρέχοντας στον όμιλος τη δυνατότητα φυσικής παρουσίας στη Λατινική Αμερική, ενώ προχώρησε και στη δημιουργία ενός νέου κέντρου προσωποποίησης καρτών στις ΗΠΑ.

Το 2015 η INFORM ξεκίνησε οργανωμένα να παρέχει λύσεις που βοηθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των πελατών της. Σήμερα η εταιρεία μετρά περισσότερους από 520 εργαζόμενους, 2.000 πελάτες σε 12 χώρες και είναι πιστοποιημένη από φορείς παγκόσμιας εμβέλειας (Visa, MasterCard, FSC, Veritas).

Σε επίπεδο ομίλου, η AUSTRIACARD HOLDINGS εξειδικεύεται σε λύσεις υψηλής τεχνολογίας πληροφορικής κυρίως σε θέματα Hardware Embedded Security, και απασχολεί 1.300 άτομα διεθνώς στους τομείς της Ψηφιακής Ασφάλειας (Digital Security), της Διαχείρισης Πληροφοριών (Information Management) και του IoT αντιστοίχως. O Όμιλος AUSTRIACARD HOLDINGS έχει ένα πολύ ισχυρό πανευρωπαϊκό επιχειρησιακό αποτύπωμα, από το Ηνωμένο Βασίλειο έως την Ελλάδα και την Τουρκία, με έξι παραγωγικές εγκαταστάσεις και οκτώ κέντρα προσωποποίησης στην Ευρώπη, καθώς και δύο επιπλέον κέντρα προσωποποίησης στην Νότια Αμερική και στις ΗΠΑ.

Η INFORM εξακολουθεί να παραμένει ηγέτιδα στον τομέα του Digital Printing και secure printing, αναλαμβάνοντας και δύσκολες αποστολές, όπως η παραγωγή πολύ εξελιγμένων ψηφοδελτίων για εκλογές ανά τον κόσμο, με πιο πρόσφατο παράδειγμα τις προεδρικές εκλογές στη Νιγηρία. Σήμερα η εταιρεία σε σύμπραξη με το Εθνικό Γαλλικό Τυπογραφείο (IN Groupe) και της AUSTRIACARD, το digital security division της AUSTRIACARD HOLDINGS, διεκδικεί και το μεγάλο έργο για τις νέες ταυτότητες στην Ελλάδα συμμετέχοντας στο διαγωνισμό της ελληνικής κυβέρνησης που βρίσκεται σε εξέλιξη.