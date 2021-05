Ξεκινά η λειτουργία της υπηρεσίας "Συστηθείτε" στο gov.gr

Του Κώστα Κετσιετζή

Άμεσα αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία της υπηρεσίας "Συστηθείτε" (KYC- Know Your Customer) μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του Δημοσίου (gov.gr), η οποία προσφέρει την δυνατότητα προσκόμισης εγγράφων των πολιτών, αρχικά προς τις τράπεζες.

Η υπηρεσία είναι έτοιμη και πρόκειται να παρουσιαστεί από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μέσα στις επόμενες ημέρες.

Στόχος του eGov KYC είναι να αναπτύξει ένα ψηφιακό κανάλι μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για τη διάθεση στοιχείων πολιτών ψηφιακά και χωρίς την μεταφορά εγγράφων.

Η διάθεση των στοιχείων γίνεται αποκλειστικά μετά από συναίνεσης του πολίτη, κάθε φορά που ζητείται πρόσβαση, με γνώμονα την προστασία των προσωπικών δεδομένων παράλληλα με την σύγχρονη και έγκυρη διάθεση στοιχείων που συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές.

Η υπηρεσία αντλεί για λογαριασμό του κάθε πολίτη:



Στοιχεία ταυτότητας: Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Ημερομηνία γέννησης, Τόπος γέννησης, Ημερομηνία έκδοσης της ταυτότητας, Φωτογραφία ταυτότητας, εφόσον τηρείται στο μητρώο της ΕΛ.ΑΣ, Αρχή έκδοσης και Αριθμός προηγούμενου Α.Δ.Τ. Τα ονόματα αποτυπώνονται και με λατινικούς χαρακτήρες, εφόσον διατίθενται από το μητρώο της ΕΛ.ΑΣ).

Στοιχεία επικοινωνίας: Εφόσον ο πολίτης έχει καταχωρήσει τα στοιχεία αυτά στο Εθνικό Μητρώο επικοινωνίας, θα μπορούν να αντλούνται οι διευθύνσεις διαμονής και επικοινωνίας, καθώς και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και οι αριθμοί κινητού και σταθερού τηλεφώνου. Στην περίπτωση που ο πολίτης δεν έχει καταχωρίσει στο Μητρώο τα στοιχεία επικοινωνίας, θα προτείνεται, μέσω της υπηρεσίας eGov-KYC, η μετάβαση στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας για την ενημέρωση του μητρώου.

Στοιχεία εισοδήματος: Με βάση του ΑΦΜ του πολίτη, θα μπορεί να αντλείται το δηλωθέν εισόδημά του από όλες τις κατηγορίες εισοδήματος, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.

Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας: Αν το φυσικό πρόσωπο είναι και επιτηδευματίας με βάση το ΑΦΜ η τράπεζα θα μπορεί να αντλεί τα στοιχεία: επωνυμίας, και τους Κ.Α.Δ. κύριας και δευτερεύουσας δραστηριότητας (αριθμός και περιγραφή), καθώς και την έδρα και την ημερομηνίας έναρξης δραστηριότητας.

Ουσιαστικά, μέσω της πλατφόρμας ο κάθε πολίτης αποφασίζει σε ποιον θα δίνει πρόσβαση στα στοιχεία του και υπό ποιες προϋποθέσεις. Αρχικά το Know Your Customer εστιάζει στα τραπεζικά ιδρύματα και τις διαδικασίες Know Your Customer - KYC που οφείλουν να ακολουθήσουν στο πλαίσιο του Anti Money Laundering - AML κανονισμού, ο οποίος απαιτεί την προσκόμιση στοιχείων σε έντυπη μορφή. Θα ακολουθήσουν και άλλοι κλάδοι με επόμενο αυτό των τηλεπικοινωνιών.

