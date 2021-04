KPMG: 18 πρωτοβουλίες καλών πρακτικών στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού διακρίθηκαν στα People Excellence Awards

Σε γιορτινό κλίμα και ψηφιακό περιβάλλον πραγματοποιήθηκε η τελετή βράβευσης των People Excellence Awards 2020 powered by KPMG την Τρίτη 20 Απριλίου, με την επιμέλεια του FORTUNE Greece. Σκοπός των Βραβείων είναι η ανάδειξη των καλύτερων πρακτικών στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Βραβεία People Excellence Awards είναι η εξέλιξη των Βραβείων Ανθρώπινου Δυναμικού (HR Awards) της KPMG, τα οποία μετρούν 15 χρόνια επιτυχημένης διεξαγωγής και καθιέρωσης στον κλάδο.

Η τελετή βράβευσης

Σημαντικά στελέχη και CEOs κορυφαίων εταιρειών της χώρας μας έδωσαν το διαδικτυακό "παρών" στην εκδήλωση - βράβευση που διοργάνωσε η KPMG σε συνεργασία με το Fortune Greece, σε μια γιορτή για τις ορθές πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Όπως σημείωσε κατά την παρουσίαση της εκδήλωσης η Αναστασία Παρετζόγλου, Brand Manager του Fortune στην Ελλάδα, "δεν υπάρχουν εταιρείες χωρίς τους ανθρώπους τους, καθώς στόχος τους είναι η δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη".

Παίρνοντας πρώτος τον λόγο, ο Νίκος Βουνισέας, Senior Partner της KPMG στην Ελλάδα, έκανε ιδιαίτερα σαφές πως όλες οι επιχειρηματικές προσπάθειες έχουν κοινό παρονομαστή τον άνθρωπο. Συνεχίζοντας σημείωσε "Στην Ελλάδα παρατηρούμε σημαντική αύξηση της ψηφιακής επιτάχυνσης και οφείλω να υπογραμμίσω πως πολλές εταιρείες προετοιμάζουν τις υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό τους για την επόμενη μέρα. Πιστεύουμε πως με σύμμαχο την τεχνολογία και την ανάπτυξη των ανθρώπων, η ευρηματικότητα του Ελληνικού επιχειρείν θα θριαμβεύσει!"

Στη συνέχεια η Βερώνη Παπατζήμου, Γενική Διευθύντρια στο τμήμα του Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG στην Ελλάδα αναφέρθηκε στην αξιολόγηση των εταιρειών η οποία πραγματοποιήθηκε σε τρεις φάσεις ώστε να επιτευχθεί η αντικειμενικότερη και πιο αξιόπιστη ανάδειξη των άριστων πρακτικών. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε πως στη δεύτερη φάση οι επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού 9 κλάδων υπέδειξαν τις εταιρείες που διακρίνονται ανά θεματική περιοχή, στη συνέχεια η επιτροπή θεσμικών έκρινε με βάση τα έντυπα τεκμηρίωσης κάθε επιχείρησης, ποιοι θα λάβουν για το 2020 υψηλότερες διακρίσεις. Η συγκεκριμένη επιτροπή απαρτίζεται από πολύ έμπειρα στελέχη της αγοράς, τα οποία λειτουργούν με βάση τα αυστηρά διεθνή πρότυπα που έχει εφαρμόσει σε όλη τη διαδικασία η KPMG. Κατά την τρίτη και τελευταία φάση, οι Γενικοί Διευθυντές των 9 κλάδων ανέδειξαν τις πρωτοβουλίες που ξεχωρίζουν σε υπερκλαδικό επίπεδο.

Έπειτα η Αναστασία Παρετζόγλου προσκάλεσε σε συζήτηση δύο μέλη της επιτροπής θεσμικών των People Excellence Awards: τη Μαρία Αλεξίου, Πρόεδρο CSR Hellas, ESG Senior Advisor, TITAN και τον Σωτήρη Σταματίου, Πρόεδρος ΣΔΑΔΕ, Group HR Director του Ίδρυματος Ωνάση. Η Μαρία Αλεξίου σημείωσε ότι η νέα δομή του θεσμού, "έδωσε την ευκαιρία να δούμε συνολικά τον ρόλο της διοίκησης HR. Τα κριτήρια που χρησιμοποίησε η επιτροπή θεσμικών ήταν ποιοτικής διάστασης. Αφορούσαν το πώς η περιγραφή μιας πρωτοβουλίας συνδέεται με συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους και πώς "υπολογίζουμε” το ανθρώπινο δυναμικό της ίδιας επιχείρησης και το κοινωνικό τους αντίκτυπο". Ο Σωτήρης Σταματίου υπογράμμισε ότι η αναγνώριση πρωτοβουλιών δεν είναι απλώς καλοδεχούμενες αλλά απαραίτητες, ιδιαίτερα όταν έρχεται από τους ανθρώπους της αγοράς. Επισήμανε συγκεκριμένα "ελπίζουμε αυτές οι βραβεύσεις να αποτελέσουν αφορμή και για άλλες εταιρείες να οργανώσουν παρόμοιες δράσεις στο μέλλον".

Βραβεύσεις People Excellence Awards 2020 powered by KPMG

Από τις ψηφοφορίες των επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού και των Γενικών Διευθυντών ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με κύκλο εργασιών άνω των ΕΥΡΩ 50 εκ. αναδείχθηκαν οι καλύτερες και πιο καινοτόμες πρωτοβουλίες για το 2020, οι οποίες αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Θεσμικών.

Συνολικά 18 πρωτοβουλίες από 12 εταιρείες βραβεύονται στις 3 κατηγορίες βράβευσης για το 2020:

-Ευθυγράμμιση της απόδοσης του εργαζόμενου με τις προτεραιότητες της εταιρείας

-Εμπειρία του εργαζόμενου

-Διαμόρφωση ψηφιακής κουλτούρας

-Βραβείο "Ευθυγράμμιση της απόδοσης του εργαζόμενου με τις προτεραιότητες της εταιρείας"

Η πρώτη εκ των τριών κατηγοριών ανέδειξε τις επιχειρήσεις, οι οποίες διακρίθηκαν στην κατηγορία "Ευθυγράμμιση της απόδοσης του εργαζόμενου με τις προτεραιότητες της εταιρείας". Μεγάλοι νικητές της κατηγορίας αναδείχθηκαν οι εξής εταιρείες και "παρέλαβαν" τα Βραβεία τους οι εκπρόσωποι :

-Κώτσια Κωνσταντίνα - Employer Branding & Engagement Manager Greece & Cyprus, Coca-Cola HBC

-Πασχάλη Νατάσσα – Chief Human Resources Officer, Eurobank

-Κοντογούρης Γεράσιμος - Δ/της People & Culture - Λειτουργιών και Εργασιακών Σχέσεων, Παπαστράτος

-Κατσουράνης Γιώργος - Γενικός Διευθυντής, Deputy Group CHRO, Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς

-Κορωνέλλος Νίκος -Head of HR Business Partnering, Vodafone Greece

Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων μοιράστηκαν μαζί με το διαδικτυακό κοινό τις γνώσεις και τις απόψεις τους για το πώς μια σύγχρονη επιχείρηση μπορεί να κάνει τη διαφορά ακόμη κι αν οι συνθήκες είναι εξαιρετικά απαιτητικές, σε μια συζήτηση την οποία συντόνισε η brand manager του Fortune στην Ελλάδα, Αναστασία Παρετζόγλου.

Ο πρόεδρος και CEO της Παπαστράτος, Χρήστος Χαρπαντίδης, παίρνοντας τη σκυτάλη μίλησε για τις μεθόδους που ακολούθησε η εταιρεία μέσα σε μια χρονιά που αλλάζουν σχεδόν τα πάντα. Η Παπαστράτος απέσπασε διπλή βράβευση και σε επίπεδο Γενικών Διευθυντών στις κατηγορίες "Ευθυγράμμιση απόδοσης εργαζομένων με εταιρικούς στόχους" και "Εμπειρία Εργαζομένων". Ο Χρήστος Χαρπαντίδης σημείωσε ότι η Παπαστράτος είχε πάντα μια πρωτοποριακή προσέγγιση στα θέματα των εργαζόμενων. Όπως ανέφερε "προσπαθούσαμε πάντα να μεταφράσουμε τις εργασιακές σχέσεις σε μια εταιρεία συμμετοχής. Αυτό μας ξεχωρίζει. Πάντα με βάση ένα κοινό όραμα, αλλά βρισκόμενοι όλοι με μια κοινή προσέγγιση με έναν ιδιαίτερο τρόπο που συνεργαζόμαστε. Αυτή η εμπειρία συμμετοχής μας κάνει ξεχωριστούς. Ξέρουμε πού πάμε, και γιατί".

Βραβείο "Εμπειρία του εργαζόμενου"

Στη δεύτερη κατηγορία η εμπειρία του εργαζόμενου τίθεται στο επίκεντρο, σε συνέχεια των δοκιμασιών της πανδημίας. Εκπρόσωποι των εταιρειών βρέθηκαν στο ψηφιακό βήμα της εκδήλωσης και παρέλαβαν τα Βραβεία τους:

-Αρτικόπουλος Δημήτρης – VP of Human Resources & Organizational Development, AB Bασιλόπουλος

-Κούγκουλος Θωμάς- HR Director AbbVie Pharmaceuticals

-Μπάρκα Κωνσταντίνα- HR Director Greece & Cyprus, Coca-Cola HBC

-Ραπτάκης Σπύρος – HR, IT & Business Support Director, Elpedison

-Γιώγα Μπέττυ - Διευθύντρια Αμοιβών, Εργασιακών Σχέσεων και Παροχών, ΟΠΑΠ

-Παρτσακουλάκης Γιώργος - Director People & Culture – EU South East Cluster, Παπαστράτος

-Παπαϊακώβου Ανθή - HR Director Greece, Bulgaria, Serbia & FwF Markets, P&G

-Αλεξόπουλος Τριαντάφυλλος- Chief HR Officer, Teleperformance Hellas

-Μέλλιου Ηρώ, HR Director, Vodafone Greece

Έπειτα ακολούθησε συζήτηση, που συντόνισε η Mαρία Ακριβού, Senior Editor του Fortune Greece και οι βραβευόμενοι στην κατηγορία ανέδειξαν τις προκλήσεις, τα ζητήματα και τις δράσεις τις οποίες χρειάζεται να εφαρμόσουν για να διατηρήσουν σε υψηλό επίπεδο την εμπειρία του εργαζόμενο σε κάθε επιχείρηση.

Βραβείο "Ψηφιακή κουλτούρα"

Η συγκεκριμένη κατηγορία βράβευσης ξεκίνησε με μια συνέντευξή στον Τάσο Ζάχο, Chief Editor του Fortune Greece, με τον Κώστα Γεράρδο, Αντιπρόεδρο & Co-CEO, Plaisio Computers, της εταιρείας που βραβεύτηκε στην κατηγορία "Ψηφιακή Κουλτούρα", τόσο σε επίπεδο επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού όσο και σε επίπεδο Γενικών Διευθυντών. Όπως ανέφερε ο Κώστας Γεράρδος, το Νο1 ζήτημα είναι το όραμα που έχει η ομάδα διοίκησης. Εξήγησε ότι το όραμα γίνεται κουλτούρα μέσα από τα success stories των τμημάτων και τόνισε το κρίσιμο στοιχείο της δέσμευσης του ανθρώπου που είναι στη διοίκηση.

Ακολούθησε η ψηφιακή βράβευση των εταιρειών που διέπρεψαν στην καλλιέργεια της ψηφιακής κουλτούρας και οι εκπρόσωποι τους "παραλάβανε" ψηφιακά τα Βραβεία τους:

-Μπάρκα Κωνσταντίνα- HR Director Greece & Cyprus, Coca-Cola HBC

-Παρτσακουλάκης Γιώργος - Director People & Culture – EU South East Cluster, Παπαστράτος

-Τσουμάνης Τάσος – People Head, ΠΛΑΙΣΙΟ Computers

-Μέλλιου Ηρώ, HR Director, Vodafone Greece

Στο πλαίσιο της βράβευσης ακολούθησε συζήτηση όπου τα συγκεκριμένα στελέχη με πλούσια εμπειρία στη διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού που διακρίθηκαν στη κατηγορία "Ψηφιακή Κουλτούρα", ανέδειξαν τη σημασία της για τις επιχειρήσεις.

Σε συνέντευξή του στον Τάσο Ζάχο, ο Χάρης Μπρουμίδης, Chairman & CEO, Vodafone Greece, μίλησε για το μότο "Together we can", ένα μήνυμα στο οποίο η Vodafone δεν βλέπει μόνο μια τοποθέτηση για τη μάρκα, αλλά αυτό που επαγγέλλεται ως εταιρεία: η τεχνολογία μαζί με τους ανθρώπους. "Κάθε αναγνώριση μας δίνει χαρά και ικανοποίηση" ανέφερε, σχετικά με τη βράβευση της εταιρείας του στην ίδια κατηγορία και σε επίπεδο Γενικών Διευθυντών, εξηγώντας ότι η συγκεκριμένη διάκριση έχει μεγαλύτερη αξία διότι έρχεται μέσα από την ψήφο επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού και CEOs, δίνοντας στην ομάδα της εταιρείας μια επιπλέον αφορμή να συνεχίσει αυτό που άρχισε λίγα χρόνια πριν: από μια παραδοσιακή εταιρεία τηλεπικοινωνιών να γίνει μια εταιρεία τεχνολογίας.