Norwegian Cruise Line: Από 5 Σεπτεμβρίου επανεκκινούν τα δρομολόγια σε Μεσόγειο και ελληνικά νησιά

Τη μοναδική εμπειρία του ταξιδιού με τα κρουαζιερόπλοια της Norwegian Cruise Line (NCL) σε συνδυασμό με τις μοναδικές φυσικές και πολιτιστικές ομορφιές της Μεσογείου και των Ελληνικών Νησιών θα έχουν και πάλι την ευκαιρία να απολαύσουν παλιοί και νέοι φίλοι της κρουαζιέρας, καθώς η πρωτοπόρος εταιρεία διευρύνει το πρόγραμμα επανεκκίνησης των δρομολογίων της στην περιοχή.

Μόλις σήμερα η NCL ανακοίνωσε την επανεκκίνηση των δρομολογίων της στην Ευρώπη με αφετηρία τη Βαρκελώνη και τη Ρώμη (Civitavecchia), τα οποία έρχονται να προστεθούν στα ήδη προγραμματισμένα δρομολόγια προς τη Μεσόγειο και τα Ελληνικά Νησιά, μια αγορά στην οποία η εταιρεία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία.

Με οδηγό τα ισχυρά υγειονομικά πρωτόκολλα του SailSAFE Global Health and Safety Program και τη στενή συνεργασία με τις τοπικές κυβερνήσεις και αρχές, η NCL ετοιμάζεται να καλωσορίσει τους ταξιδιώτες για να γνωρίσουν τη ζεστή φιλοξενία και τις αμέτρητες ομορφιές της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, από τις 5 Σεπτεμβρίου έως τις 24 Οκτωβρίου το Norwegian Epic θα αναχωρεί από τη Βαρκελώνη για δρομολόγια επτά διανυκτερεύσεων στη Δυτική Μεσόγειο, ενώ από τις 13 Σεπτεμβρίου έως τις 25 Οκτωβρίου το Norwegian Getaway με αφετηρία τη Ρώμη θα πραγματοποιεί δρομολόγια 10 ή 11 ημερών στα ελληνικά νησιά. Νωρίτερα, από τις 25 Ιουλίου 2021, οι επισκέπτες θα μπορούν να ταξιδέψουν στα Ελληνικά Νησιά για επτά διανυκτερεύσεις με το Norwegian Jade από την Αθήνα (Πειραιάς). Με επισκέψεις σε πέντε έως οκτώ λιμάνια, έως 13 ώρες παραμονή σε κάθε πόλη και όχι περισσότερο από δύο συνεχόμενες ημέρες στη θάλασσα, οι επισκέπτες μπορούν να περάσουν τις μέρες τους εξερευνώντας αρχαία αξιοθέατα και μεσαιωνική αρχιτεκτονική, θαυμάζοντας καλλιτεχνικά αριστουργήματα ή απλώς απολαμβάνοντας τις τοπικές κουζίνες.

"Η Ευρώπη είναι ένας κορυφαίος ταξιδιωτικός προορισμός, οπότε ανυπομονούμε να επιστρέψουμε σε μερικές από τις πιο αγαπημένες μας πόλεις, επαναλαμβάνοντας αυτά τα δρομολόγια και καλωσορίζοντας τους επισκέπτες μας για να ζήσουν τις διακοπές της ζωής τους με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο", δήλωσε ο Harry Sommer, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Norwegian Cruise Line. "Εργαζόμαστε εντατικά με τους τοπικούς μας συνεργάτες και τους κυβερνητικούς αξιωματούχους για να σχεδιάσουμε την επανεκκίνηση των ταξιδιών στην περιοχή, με το Norwegian Epic και το Norwegian Getaway να συντροφεύουν το Norwegian Jade αυτό το καλοκαίρι. Ο συνδυασμός αυτός θα μας επιτρέψει να παρέχουμε μια μεγαλύτερη ποικιλία από περιζήτητα δρομολόγια για εκείνους τους ταξιδιώτες που ετοιμάζονται να κάνουν τις πρώτες τους διακοπές κρουαζιέρας εδώ και πάνω από ένα χρόνο", κατέληξε ο ίδιος

Επανασχεδιασμός του Norwegian Epic

Επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της NCL για… απογείωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας στη θάλασσα, το Norwegian Epic φιλοξενεί την ολοκαίνουρια πτέρυγα The Haven by Norwegian, όπως διαμορφώθηκε από την εκτεταμένη ανακαίνιση που έγινε στη Μασσαλία της Γαλλίας στα τέλη του 2020. Άλλωστε, το Norwegian Epic ήταν το πρώτο πλοίο του στόλου της NCL όπου παρουσιάστηκε το concept της εταιρείας για πρόσβαση σε ένα πλοίο εντός του πλοίου (ship-within-a-ship) το 2010, παρέχοντας μια πτέρυγα με ιδιωτικές ανέσεις, ειδικές υπηρεσίες και τα πιο πολυτελή καταλύματα. Η πρόσφατη ανακαίνιση είχε ως αποτέλεσμα 75 ανασχεδιασμένες και αναβαθμισμένες σουίτες, σε συνδυασμό με επανασχεδιασμένες εμπειρίες όπως το The Haven Restaurant και το The Haven Courtyard Pool and Sundeck.

"Παρόλο που δεν καταφέραμε να συναντηθούμε με τους επισκέπτες μας στη θάλασσα, αξιοποιήσαμε τον τελευταίο έναν χρόνο για να προετοιμαστούμε για την επιστροφή τους, επενδύοντας στον στόλο μας και στις παροχές μας εν πλω", δήλωσε ο κ. Sommer και πρόσθεσε: "Ο επανασχεδιασμός του Norwegian Epic αποτελεί απόδειξη της αδιάκοπης δέσμευσής μας για εξαιρετική ποιότητα και συνεχή αναβάθμιση του επιπέδου του στόλου μας".

Επιστροφή και σε άλλα δρομολόγια

Έως σήμερα, η NCL έχει ανακοινώσει την ανακατανομή δρομολογίων για 5 από τα 17 πλοία της, αρχής γενομένης από τις 25 Ιουλίου 2021, με νέα και αναθεωρημένα δρομολόγια στην Ευρώπη και την Καραϊβική, ως μέρος της επανέναρξης των δραστηριοτήτων της. Εκτός από τα παραπάνω δρομολόγια στην Ευρώπη, η εταιρεία από τις 7 Αυγούστου θα συνεχίσει τις κρουαζιέρες στην Καραϊβική, με δρομολόγια μίας εβδομάδας με το Norwegian Joy στη Δυτική Καραϊβική, με αφετηρία το Montego Bay της Τζαμάικα, και με δρομολόγια 7 διανυκτερεύσεων στην Ανατολική Καραϊβική με το Norwegian Gem, με αφετηρία την Punta Cana (La Romana) της Δομινικανής Δημοκρατίας. Καθώς αυτά τα κρουαζιερόπλοια ετοιμάζονται να καλωσορίσουν τους επισκέπτες τους, η NCL ανυπομονεί να ανακοινώσει περαιτέρω επανεκκινήσεις δρομολογίων το αμέσως επόμενο διάστημα.

Η εταιρεία θα συνεχίσει να ακολουθεί προσεκτική προσέγγιση για την αναδιάταξη του στόλου της, σε συνεργασία με τους συνεργάτες της σε κάθε προορισμό και με τους κορυφαίους εμπειρογνώμονες του SailSAFE Global Health and Wellness Council. Το Συμβούλιο θα αξιολογεί τακτικά τα αυστηρά πρωτόκολλα του προγράμματος Υγείας και Ασφάλειας SailSAFE και θα λαμβάνει επιστημονικές αποφάσεις για την προστασία των επισκεπτών, των πληρωμάτων και των προορισμών που επισκέπτονται τα πλοία της NCL. Καθώς τα πρωτόκολλα εξελίσσονται και γίνονται διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες, οι ενημερώσεις θα δημοσιεύονται στη διεύθυνση www.ncl.com/sail-safe.

Η NCL επέκτεινε, επίσης, την προσωρινή πολιτική ακύρωσης "Peace of Mind" για τους επισκέπτες που προγραμματίζουν να ταξιδέψουν με ημερομηνίες επιβίβασης έως τις 31 Οκτωβρίου 2021. Αυτοί οι επισκέπτες έχουν την ευελιξία να ακυρώσουν την κρουαζιέρα τους έως και 15 ημέρες πριν από την αναχώρηση. Όσοι εκμεταλλευτούν αυτή την πολιτική ακυρώσεων θα λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων με τη μορφή μελλοντικής πίστωσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε δρομολόγιο κρουαζιέρας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

EMBARK - The Series, Επεισόδιο 2

Την πολυαναμενόμενη επανεκκίνηση των δρομολογίων της NCL αλλά και πληροφορίες σχετικά με τα πρωτοποριακά υγειονομικά πρωτόκολλα που εφαρμόζει και την μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία που προσφέρει η εταιρεία, παρουσιάζει η σειρά πέντε ντοκιμαντέρ με τίτλο "EMBARK - The Series". Μετά το εξαιρετικά επιτυχημένο παγκόσμιο ντεμπούτο της σειράς αυτόν τον μήνα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται το δεύτερο επεισόδιο, με τίτλο "Second to None", που έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 21 Μαΐου στη διεύθυνση www.ncl.com/embark και στο Facebook.

Το νέο επεισόδιο θα παρέχει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες για τα πρωτόκολλα ασφάλειας των επισκεπτών και των πληρωμάτων που εφαρμόζονται τόσο εν πλω όσο και στη στεριά, μαζί με μια ματιά στο παρασκήνιο του Great Stirrup Cay, του ιδιωτικού νησιού της εταιρείας στις Μπαχάμες. Το πρώτο επεισόδιο του "EMBARK - The Series" έκανε πρεμιέρα ζωντανά στις 15 Απριλίου και τώρα μεταδίδεται on demand μέσω της πλατφόρμας περιεχομένου της NCL, στο www.ncl.com/embark.