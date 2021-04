CVC Capital: Αποκτά πλειοψηφικό πακέτο στη Δωδώνη

H SI Foods, ο βασικός μέτοχος της γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. και η CVC Capital Partners VII ("CVC Fund VII”) ανακοινώνουν ότι προχωρούν σε συμφωνία για την από κοινού ιδιοκτησία της SI Foods Holding Ltd ("SIF”), σύμφωνα με την οποία η CVC Fund VII αποκτά πλειοψηφική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας σχετικά δημοσιεύματα του Capital.gr.



Στο πλαίσιο της συμφωνίας οι ιδιοκτήτες της SI Foods παραμένουν ενεργοί μέτοχοι, διατηρώντας τη διοίκηση της ΔΩΔΩΝΗ, των θυγατρικών εταιρειών και των λειτουργιών της. Η συνεργασία αυτή θα αποτελέσει τη βάση τόσο για την SIF όσο και για την ΔΩΔΩΝΗ, για την περαιτέρω ανάπτυξη κυρίως στην κατηγορία των τυροκομικών προϊόντων, καθώς και σε παρεμφερείς κατηγορίες τροφίμων μέσω επενδύσεων και πιθανών εξαγορών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.



Η ΔΩΔΩΝΗ, ηγέτιδα ελληνική βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων και κορυφαία εταιρεία σε πωλήσεις επώνυμης Φέτας ΠΟΠ, ιδιωτικοποιήθηκε το 2012 με την πώληση των μετοχών της στην SI Foods Ltd, έναν επιχειρηματικό επενδυτικό όμιλο στον οποίο μετέχει και η Lime Capital Partners Ltd.



Από την ιδιωτικοποίηση της έως σήμερα, οι υφιστάμενοι ιδιοκτήτες έχουν πετύχει σημαντική αναδιοργάνωση της εταιρείας, επενδύοντας σημαντικά κεφάλαια στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, στην ανάπτυξη της οργανωτικής δομής και στην ενίσχυση των πωλήσεων και της εμπορικής παρουσίας. Ως αποτέλεσμα, οι πωλήσεις της ΔΩΔΩΝΗ στο διάστημα αυτό έχουν διπλασιαστεί, με το 50% αυτών να προέρχεται από τη σημαντική ανάπτυξη στις αγορές του εξωτερικού.



Από το 2012 μέχρι σήμερα, η εταιρεία στηρίζει σημαντικά τον πρωτογενή τομέα, έχοντας διαθέσει ποσό άνω του 0,5 δισ. ευρώ στους προμηθευτές της, ενώ έχει αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό στις εγκαταστάσεις της στην Ελλάδα από 270 σε περισσότερους από 600 εργαζομένους.



H CVC Capital Partners ("CVC”) αποτελεί ηγέτιδα συμβουλευτική και επενδυτική εταιρεία σε διεθνές επίπεδο, με γραφεία σε 23 χώρες σε Ευρώπη, Ασία και ΗΠΑ. Σήμερα, τα κεφάλαια που διαχειριζεται η CVC είναι επενδυμένα σε περισσότερες από 90 επιχειρήσεις παγκοσμίως και απασχολεί περισσότερους από 450.000 εργαζομένους.



Από το 2017 ως σήμερα, η CVC αποτελεί μια από τις πλέον δραστήριες επενδυτικές εταιρίες στην Ελλάδα, διαθέτοντας στελέχη με μόνιμη παρουσία στη χώρα μας και έχοντας επενδύσει ποσό άνω του 1 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία. Στις επενδύσεις της περιλαμβάνονται το Hellenic Healthcare Group, το e-travel, η Skroutz, η D-Marin, η Vivartia, καθώς και η πρόσφατα αποκτηθείσα Εθνική Ασφαλιστική.



Ο κος Τom Seepers, Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΩΔΩΝΗ, δήλωσε σχετικά: "Είμαστε περήφανοι για τη συνεργασία που ξεκινάμε με την CVC, η οποία θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα μετασχηματισμού και προόδου της ΔΩΔΩΝΗ σε μακροπρόθεσμο πλαίσιο, διατηρώντας την σταθερότητα και την ασφάλεια που προσφέρουμε τόσο στους εργαζομένους μας, όσο και στους προμηθευτές μας. Στο πλαίσιο της συμφωνίας μας με τη CVC, αποκτούμε έναν ισχυρό συνεργάτη που εστιάζει στη δημιουργία βιώσιμης αξίας, μοιράζεται τις αρχές μας για βιώσιμη ανάπτυξη και θα συμβάλλει στην επιτάχυνση της πορείας μας και στη διασφάλιση της μελλοντικής ανάπτυξης της ΔΩΔΩΝΗ".



Στη συμφωνία συνέβαλαν συμβουλευτικά εκ μέρους της SIF οι εταιρίες KBVL, Ionian Capital και Εveda.