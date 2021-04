- Ποια είναι η Obrela Security Industries στην οποία επένδυσε η Μ. Λάτση

Της Δανάης Μαραγκουδάκη

Μέσα σε ένα μικρό διαμέρισμα 30τμ. γεννήθηκε η ιδέα για την Obrela Security Industries, την εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας και ιδρύθηκε από τους Γιώργο Πατσή και Γιώργο Δάγλα το 2009. Ο CEO της Obrela Security Industries, Γιώργος Πατσής, μίλησε στο Capital.gr για τα πρώτα βήματα της εταιρείας, την επένδυση του ομίλου Λάτση αλλά και τα μελλοντικά σχέδια που κοιτάζουν προς την άλλη όχθη του Ατλαντικού.

Ομπρέλα προστασίας απέναντι στις ηλεκτρονικές απειλές

Το όνομα της εταιρείας - Obrela - προέρχεται από έναν όρο αρκετά διαδεδομένο στον χώρο της ασφάλειας και περιγράφει με σαφήνεια τις υπηρεσίες της εταιρείας: "Προστατεύουμε τους πελάτες που έρχονται κάτω από την ομπρέλα μας σε πραγματικό χρόνο. Έχουμε χτίσει υποδομές και τεχνολογία με στόχο να ανιχνεύουμε ηλεκτρονικές απειλές σε πραγματικό χρόνο και να επεμβαίνουμε αντιστοίχως”, αναφέρει ο κ. Πατσής. Η αποστολή της εταιρείας είναι όπως λένε τα στελέχη της το "keep your business in business”, δηλαδή να μπορούν οι πελάτες να εξυπηρετούν ανεμπόδιστα τις δραστηριότητές τους 24 ώρες το 24ωρο.

Όπως σημειώνει η Obrela Security Industries, ο συνεχής ψηφιακός μετασχηματισμός, η ταχεία άνοδος του Cloud και η αύξηση της τηλεργασίας λόγω της πανδημίας δημιουργούν ένα περιβάλλον που ευνοεί την έξαρση του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Για τον λόγο αυτό όλο και περισσότεροι οργανισμοί υιοθετούν πλέον υπηρεσίες MDR (Managed Detection and Response) για την προστασία των δεδομένων τους, διασφαλίζοντας την προστασία των περιουσιακών τους στοιχείων και την απρόσκοπτη λειτουργία τους. Με εξειδικευμένα κέντρα επιχειρήσεων σε Ελλάδα, Σαουδική Αραβία, προσεχώς σε Βρετανία και Γερμανία, που λειτουργούν 365 μέρες το χρόνο, η Obrela προστατεύει το ψηφιακό αποτύπωμα των πελατών της.

Από την Αθήνα στο Λονδίνο και την επένδυση Λάτση

Η τεχνογνωσία και η εξειδίκευση πάνω στην κυβερνοασφάλεια αποτέλεσαν στρατηγική επιλογή της εταιρείας ήδη από το 2009 αναφέρει στο Capital.gr ο Γιώργος Πατσής. Τα πρώτα βήματα, όπως περιγράφει, έγιναν "έχοντας κάποιες οικονομίες ο καθένας δουλεύοντας στο εξωτερικό. Συνεισφέραμε ένα αρχικό ποσό για να ανοίξουμε την εταιρεία στην Αθήνα και στη συνέχεια μεταφέραμε την έδρα στο Λονδίνο”.

Σήμερα η εταιρεία Obrela Security Industries - Υπηρεσίες Ασφαλείας Πληροφοριών Μονοπρόσωπη ΑΕ ανήκει στην Obrela Holdco Limited, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που εδρεύει στην Αγγλία.

Σύμφωνα με τον CEO και Πρόεδρο της εταιρείας, η λειτουργία της Obrela ήδη από το 2009 ήταν κάτι πρωτοπόρο που "σταδιακά αποτέλεσε ένα κύμα στην αγορά της κυβερνοασφάλειας και μας βρήκε στη σωστή στιγμή με το σωστό προϊόν και τους σωστούς ανθρώπους”.

Περίπου δέκα χρόνια μετά την ίδρυσή της, η Obrela ανακοίνωσε χτες την είσοδο του επενδυτικού βραχίονα του Latsco Family Office, συμφερόντων Μαριάννας Ι. Λάτση, στο μετοχικό της κεφάλαιο.

Ως προς την επένδυση της οικογένειας Λάτση, ο Γ. Πάτσης ανέφερε: "Ήταν πολύ σημαντική για εμάς αυτή η επένδυση γιατί μας επιτρέπει να επεκταθούμε με ακόμα μεγαλύτερους και πιο γρήγορους ρυθμούς στα υπόλοιπα μέρη του κόσμου”. "Είναι πολύ μεγάλη τιμή να μπαίνει ένας τέτοιος όμιλος στο μετοχικό κεφάλαιο γιατί προσθέτει στην αξιοπιστία της εταιρείας. Για μας παράλληλα αποτελεί και μια αναγνώριση ότι η δουλειά μας είναι στη σωστή κατεύθυνση”, συμπλήρωσε.

"Η επένδυση του EOS Capital του Απόστολου Ταμβακάκη και η επένδυση της οικογένειας Λάτση θα είναι πολύ μεγάλα ατού για μας στην πορεία της εξέλιξης που έχει αυτή τη στιγμή η Obrela”.

Τον Δεκέμβριο του 2020 είχε προηγηθεί η τέταρτη επένδυση του EOS Hellenic Renaissance Fund - που διαχειρίζεται η EOS Capital Partners με επικεφαλής τον Απόστολο Ταμβακάκη - στην Obrela Security Industries. Η επένδυση αυτή ύψους 4,5 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκε μέσω αύξησης κεφαλαίου και το Fund κατέχει πλέον μειοψηφικό ποσοστό στην εταιρεία.

Σημαντικοί ρυθμοί ανάπτυξης και κερδοφορίας

Η Obrela απασχολεί σήμερα 85 εργαζόμενους παγκοσμίως. Σύμφωνα με την ερευνητική και συμβουλευτική εταιρεία Gartner, μέσα σε λίγα μόλις χρόνια έχει καταφέρει να αναδειχθεί σε μια από τις 20 κατεξοχήν αναγνωρισμένες εταιρείες του κλάδου της.

Παρέχει τις υπηρεσίες της σε περίπου 150 πελάτες σε περισσότερες από 8 χώρες (Ελλάδα, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κύπρο, Ιορδανία, Φιλιππίνες κ.ά.). σε κλάδους όπως της ενέργειας, της τραπεζικής, των φαρμακευτικών εταιρειών και των νοσοκομείων, όπως και σε χρηματιστήρια και αεροδρόμια.

"Η Ελλάδα έχει σοβαρό και εξειδικευμένο ανθρώπινο κεφάλαιο το οποίο αποτελεί και για μας στρατηγική επένδυση”, σημείωσε ο επιχειρηματίας αναφερόμενος στο μέλλον. Ακόμη, στα σχέδια επέκτασης περιλαμβάνεται η Αφρική και σταδιακά η Αμερική, η οποία όπως ανέφερε ο Γ. Πατσής αποτελεί το "ιερό δισκοπότηρο” του κλάδου.

"Μεγαλώνουμε με περίπου 35% ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης, είμαστε κερδοφόρα εταιρεία, υγιής, δεν έχουμε χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής δανεισμό, μόνο επενδυτικά κεφάλαια”, αναφέρει ο CEO σχετικά με τα οικονομικά μεγέθη της Obrela προσθέτοντας πως "εδώ κλείνει ο πρώτος κύκλος επενδύσεων της εταιρείας και πιστεύω θα ξαναβγούμε στις αγορές ενδεχομένως τους επόμενους 18-24 μήνες”.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα οικονομικά αποτελέσματα, αυτά του 2019, η εταιρεία παρουσίασε αύξηση δραστηριότητας κατά 22,24% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Το 2019 ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο ποσό των 2,27 εκατ. ευρώ έναντι 1,85 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ τα κέρδη ανήλθαν σε 88.965 ευρώ έναντι 96.602 ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

