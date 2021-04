Η Hack The Box προσελκύει νέα επένδυση ύψους 11 εκατ. δολαρίων

Η Hack The Box, δημιουργός λογισμικού εκπαίδευσης για την κυβερνοασφάλεια, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση επένδυσης Series A ύψους 10,6 εκατομμυρίων δολαρίων. Της επένδυσης ηγήθηκε η Paladin Capital Group, με συμμετοχή των Osage University Partners, Brighteye Ventures, και του υφιστάμενου επενδυτή Marathon Venture Capital. Η νέα χρηματοδότηση θα υποστηρίξει την ανάπτυξη της εταιρείας, καθώς αυτή επεκτείνεται στην αγορά των ΗΠΑ και δημιουργεί νέα προιόντα για τους χρήστες και εταιρικούς πελάτες της.

Η Hack The Box ξεκίνησε το 2017 με στόχο να κάνει πιο προσιτή την εκπαίδευση γύρω από την κυβερνοασφάλεια. Σήμερα, η εταιρεία έχει δημιουργήσει τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική κοινότητα στο χώρο σε παγκόσμια κλίμακα, με περισσότερα από 500 χιλιάδες μέλη, από ανθρώπους που ξεκινούν τώρα την ενασχόληση τους με το αντικείμενο, μέχρι έμπειρους pen-testers και security professionals. Τα μέλη της κοινότητας εκπαιδεύονται, καθώς πραγματοποιούν εικονικές επιθέσεις, με ασφαλή και διαδραστικό τρόπο, σε εκατοντάδες εργαστήρια προσομοίωσης. Τα νούμερα είναι εντυπωσιακά με πάνω από 20 εκατομμύρια ώρες εκπαίδευσης να έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα στη πλατφόρμα, ενώ παράλληλα η εταιρεία έχει αυξήσει τα έσοδα της περισσότερο από 1000% τα τελευταία δύο χρόνια, παραμένοντας κερδοφόρα.

Η Hack The Box απασχολεί 88 εργαζόμενους με το 45% να βρίσκεται στην Ελλάδα, δουλεύοντας από τα γραφεία της στην Αθήνα και όχι μόνο, χάριν στην ευέλικτη πολιτική απομακρυσμένης εργασίας της εταιρείας από το 2017, με μέλη της να εργάζονται από τη Βόρεια Ελλάδα και την Κρήτη. Μέχρι το τέλος του 2022, στόχος είναι η εταιρεία να απαριθμεί κοντά στους 200 εργαζόμενους, με το 50% να εργάζεται από την Ελλάδα. Μπορείτε να δείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Σχετικά με το νέο γύρο χρηματοδότησης, ο Χάρης Πυλαρινός, συνιδρυτής και CEO της Hack The Box, δήλωσε: "Είμαστε ενθουσιασμένοι με την ανάπτυξη της κοινότητας που έχουμε δημιουργήσει από μέλη που έχουν μετατρέψει τη μάθηση γύρω από την κυβερνοασφάλεια σε πάθος. Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ασφαλέστερο διαδίκτυο, επιτρέποντας σε εταιρείες και μεμονωμένους χρήστες να θωρακίσουν τα συστήματα τους. Αυτή τη στιγμή, μέσα από τη πλατφόρμα μας εκπαιδεύονται από τους πιο έμπειρους pen-testers και security professionals στον κόσμο μέχρι ανθρώπους που ξεκινούν τώρα την ενασχόληση τους στο χώρο.”

O Gibb Witham, Senior Vice President, της Paladin Capital Group σχολίασε: "Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που επενδύουμε στη Hack The Box σε αυτό το σημείο ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς οι οργανισμοί αναγνωρίζουν την ανάγκη ύπαρξης πρακτικών κυβερνοασφάλειας για να αντιμετωπίσουν τις ολοένα αυξανόμενες κυβερνοαπειλές. Η Hack The Box εκπαιδεύει τους εταιρικούς και κυβερνητικούς πελάτες της χρησιμοποιώντας τις τελευταίες πρακτικές στον τομέα, ώστε να αποτρέπονται οι κυβερνοεπιθέσεις στο μέλλον.”

Ο Γεώργιος Τζιραλής, εταίρος της Marathon Venture Capital, πρόσθεσε: "Η Hack The Box είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη ομάδα με την οποία έχουμε συνεργαστεί μέχρι σήμερα. Ο Χάρης, ο James και ο Άρης έχουν δημιουργήσει την νέα γενιά της κυβερνοασφάλειας, και επίσης μία μοναδικά αυθεντική κουλτούρα hacker σε όλη την ομάδα. Αισθανόμαστε τυχεροί που συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδρομή από τα πρώτα βήματα της εταιρείας και ανυπομονούμε για τα επόμενα.”

Περισσότεροι από 800 οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων κυβερνήσεων και εταιρειών που ανήκουν στη λίστα Fortune 500, και πάνω από 500 ακαδημαϊκά ινστιτούτα από όλο τον κόσμο, χρησιμοποιούν ήδη την πλατφόρμα της Hack The Box. Ο Άρης Ζηκόπουλος, συνιδρυτής της Hack The Box και CCO τόνισε: "Υποστηρίζουμε τους μεγαλύτερους οργανισμούς στον κόσμο ώστε να παραμένουν ασφαλείς, διατηρώντας ένα καλά εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό, έτοιμο να αντιμετωπίσει κάθε κυβερνοαπειλή. Από την πρώτη μέρα, ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα που εκπαιδεύει τους μηχανικούς πληροφοριακών συστημάτων γύρω από την κυβερνοασφάλεια, μέσα από συγκεκριμένα βήματα και συνεχή βελτίωση.”

Η Hack The Box στοχεύει στη διαρκή ανάπτυξη του προϊόντος της, ώστε να προσφέρει όλο και περισσότερες λειτουργίες στους τελικούς χρήστες. "Η καινοτομία είναι στο DNA της εταιρείας. Με τον νέο γύρο χρηματοδότησης, η ομάδα έρευνας και ανάπτυξης θα μεγαλώσει τέσσερις φορές τους επόμενους 18 μήνες, ώστε να συνεχίσουμε να πρωτοπορούμε στην αγορά και να εισάγουμε καινοτόμες λειτουργίες σε κάθε ένα από τα προϊόντα μας. Από τα πρώτα μας βήματα μέχρι και σήμερα, είμαστε αποφασισμένοι να δημιουργούμε την πιο εξελιγμένη πλατφόρμα στην αγορά”, δήλωσε ο James Hooker, συνιδρυτής της Hack The Box και CTO.

Η σειρά προϊόντων της Hack The Box δίνει έμφαση στην βελτίωση των δεξιοτήτων γύρω από την κυβερνοασφάλεια, βάζοντας τους χρήστες να εκτελούν δραστηριότητες οι οποίες προσομοιάζουν πραγματικές συνθήκες κυβερνοεπιθέσεων. Όλα αυτά με τη καθοδήγηση μιας ολοένα αυξανόμενης κοινότητας! Η πλατφόρμα επίσης προσφέρει αναλυτικά στοιχεία χρήσης, καθώς και υποστήριξη στην εύρεση και αξιολόγηση υποψηφίων εργαζομένων για τις εταιρείες. Η Hack The Box διαρκώς εισάγει νέα προϊόντα, με πιο πρόσφατο το Hack The Box Academy, το οποίο ξεπέρασε τους 250 χιλιάδες επισκέπτες τους πρώτους τρεις μήνες λειτουργίας του. Για τη νέα αυτή πλατφόρμα μάθησης, υπάρχει ένα φιλόδοξο σχέδιο ανάπτυξης με κορυφαίο περιεχόμενο και καινοτόμες λειτουργίες, το οποίο στοχεύει να καταστήσει το Hack The Box Academy στο επόμενο πρότυπο στην αγορά, όσον αφορά την εκπαίδευση και τις πιστοποιήσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.