ABO Wind: Καθυστερήσεις και εμπόδια στην ανάπτυξη των ΑΠΕ

Του Χάρη Φλουδόπουλου

Τον έντονο προβληματισμό τους για τα προβλήματα γραφειοκρατίας και καθυστερήσεων στην εγχώρια αγορά των ΑΠΕ, εξέφρασαν σήμερα σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν στελέχη της ελληνικής θυγατρικής της γερμανικής εταιρείας πράσινης ενέργειας ΑΒΟ Wind.

Η εταιρεία η οποία είναι παρούσα στην ελληνική αγορά από το 2017 και έχει κατασκευάσει έργα συνολικής ισχύος 45MW, διαθέτει σε διάφορα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας 22 φωτοβολταϊκά και αιολικά έργα καθώς και 6 υβριδικά. Σε φάση κατασκευής βρίσκονται 50MW, 36MW έχουν λάβει έγκριση περιβαλλοντικών όρων και αναμένουν όρους σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ για να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς ενώ στο pipeline των έργων που αναμένουν περιβαλλοντικούς όρους και μη δεσμευτικούς όρους σύνδεσης περιλαμβάνονται project 780MW.

O γενικός διευθυντής της ABO Wind, Παναγιώτης Σαρρής ανέφερε ότι υπάρχουν περισσότεροι του ενός λόγοι προβληματισμού για θέματα που έχουν ήδη συζητηθεί με τους αρμόδιους φορείς χωρίς να καταγράφεται κάποια βελτίωση.

Το πρώτο θέμα που έθεσε ο κ. Σαρρής αφορά στη λειτουργία του διαχειριστή του συστήματος ΑΔΜΗΕ στον οποίο η αναμονή για την έκδοση μη δεσμευτικών όρων σύνδεσης φτάνει το 1 έτος. Έχουμε σε αναμονή συνολικά 770MW έργων και ο ΑΔΜΗΕ αρνείται να εκδώσει όρους σύνδεσης επικαλούμενος υψηλότερη προτεραιότητα ομαδοποιημένων αιτημάτων μικροεπενδυτών. Πρόκειται για έργα που ξεπερνούν τα 3GW και ο ΑΔΜΗΕ επικαλείται φόρτο εργασίας, με αποτέλεσμα να μην κρίνονται τα έργα και να μην προχωρούν και οι υπόλοιπες αιτήσεις. Ως αποτέλεσμα η ΑΒΟ Wind δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στο διαγωνισμό της ΡΑΕ το Μάιο. "Είμαστε η εταιρεία που έχουμε προσφέρει ιστορικά τη χαμηλότερη τιμή στα 45,84 ευρώ η μεγαβατώρα" ανέφερε ο κ. Σαρρής.

Το δεύτερο πρόβλημα στο οποίο εστίασε το στέλεχος της γερμανικής εταιρείας αφορά στις αρνητικές γνωμοδοτήσεις που εκδίδουν περιφέρειες και δήμοι όχι για λόγους ουσίας αλλά για λόγους πολιτικής. Χαρακτηριστικά παραδείγματα σύμφωνα με τον κ. Σαρρή η περίπτωση της περιφέρειας Ηπείρου, που εξέδωσε αρνητική γνωμοδότηση για το σύνολο των έργων ισχύος 260MW επικαλούμενη λόγους κορεσμού του δικτύου, μεγέθους των έργων καθώς και άλλα διαδικαστικά ζητήματα. Αντίστοιχα Δήμοι όπως της Ηγουμενίτσας ή του Μετσόβου ανακάλεσαν θετικές γνωμοδοτήσεις όταν υπέστησαν πολιτικές πιέσεις, ενώ οι περιφέρειες Δ. Μακεδονίας και Στερεάς εκδίδουν αρνητικές γνωμοδοτήσεις ως πολιτική θέση πιέζοντας για την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου. Ο εκπρόσωπος της γερμανικής εταιρείας έκανε λόγο επίσης για μαξιμαλιστικές απαιτήσεις για συμμετοχή στα έσοδα των έργων που φτάνουν έως και το 25% του τζίρου, χωρίς αντίστοιχη συμμετοχή στα έξοδα όταν ο νόμος προβλέπει το 3%, αλλά και για το φαινόμενο NIMB (not in my backyard).

Ο κ. Σαρρής έθεσε ακόμη θέμα διαφάνειας, ισοτιμίας και ισονομίας, λέγοντας ότι υπάρχουν ισχυρά αντικρουόμενα συμφέροντα με δεδομένο ότι υπάρχει ενδιαφέρον 20πλάσιο των τεχνικών δυνατοτήτων απορρόφησης έργων από το δίκτυο.

Κρούουμε το καμπανάκι σε σχέση με τις καθυστερήσεις υπάρχουν συσσωρευμένα προβλήματα και πρέπει να αναληφθεί πρωτοβουλία ώστε να τεθεί ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και να αποφασιστεί ποια έργα μπορούν να γίνουν και ποια όχι. Είναι καλή η επικοινωνία του τεράστιου επενδυτικού ενδιαφέροντος ωστόσο υπάρχουν τεχνικοί περιορισμοί. Σε διαφορετική περίπτωση θα δημιουργηθούν αδιέξοδα ανέφερε ο κ. Σαρρής προειδοποιώντας ότι μπορεί να χαθεί μια μεγάλη ευκαιρία ανάπτυξης για τη χώρα.

Τέλος για το θέμα του ΕΛΑΠΕ, τόνισε ότι θα πρέπει εκτός από τα έσοδα να εξεταστεί και το ζήτημα των εκροών. Δεν είναι εύλογο να οδηγούμε σε αύξηση των εξόδων προωθώντας έργα με εξασφαλισμένη τιμή ίσως και διπλάσια σε σχέση με τους διαγωνισμούς ανέφερε σχετικά, τόνισε ο κ. Σαρρής. Ο ίδιος ανέφερε παραδείγματα μείωσης των τιμών έως και στα 20 ευρώ η μεγαβατώρα σε χώρες όπως η Ισπανία, υπογραμμίζοντας ότι ο ανταγωνισμός από διεθνείς παίκτες είναι ο μοναδικός τρόπος για να πέσουν οι τιμές.