Εννέα επενδυτές στη short list για τον ΔΕΔΔΗΕ

Εννέα επενδυτές περνούν στη δεύτερη φάση της διαδικασίας για την απόκτηση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ.

Ειδικότερα, πρόκειται για τους:

- ADRIAN Infrastructure Funds

- BCI– British Columbia Investment Management Corporation

- BLACKROCK – BlackRock Alternatives Management, L.L.C

- CVC Capital Partners – Advisers Company, S.a.r.l.

- F2i – FondiItaliani per le Infrastructure SGR S.p.A

- First Sentier Investors EDIF III GP S.a.r.l.

- KKR– Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.

- MACQUARIE Group Limited

- OHA – Oak Hill Advisors LLP

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση στη δεύτερη φάση, οι επιλέξιμοι συμμετέχοντες θα πραγματοποιήσουν ένα ολοκληρωμένο έλεγχο (due diligence) και θα κληθούν να καταθέσουν δεσμευτικές οικονομικές προσφορές για την απόκτηση του 49% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε χθες το Capital.gr επισήμως είχε ανακοινωθεί ότι μη δεσμευτικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από 11 επενδυτές. Ωστόσο οι σύμβουλοι της ΔΕΗ στον διαγωνισμό (Goldman Sachs & Eurobank) δεν είχαν ανακοινώσει τα ονόματα. Πληροφορίες ανέφεραν ότι μεταξύ των 11 επενδυτικών σχημάτων που είχαν εκδηλώσει μη δεσμευτικό ενδιαφέρον περιλαμβάνονταν 2 κινεζικές συμμετοχές και συγκεκριμένα η κοινοπραξία China South Power Grid - China Three Gorges, καθώς και η Guangzhou Power.