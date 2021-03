Διαδικτυακό φόρουμ ενημέρωσης των κινεζικών επιχειρήσεων που επενδύουν στο εξωτερικό, για την Ελλάδα, στις 22 Απριλίου

Στις 22 Απριλίου 2021 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακό φόρουμ προκειμένου να ενημερωθούν οι κινέζικες επιχειρήσεις που επενδύουν στο εξωτερικό για την Ελλάδα.

Πρόκειται για το 2ο INVEST IN GREECE διαδικτυακό φόρουμ που διοργανώνει η BELT AND ROAD ASSOCIATES με τίτλο "INVEST IN GREECE 2021 FORUM. Greece. The Hub in the Southeastern Mediterranean. Entry into the European Union" και θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Δήμου Αθηναίων και του "China Chamber Of Commerce To EU" (CCCEU).

Στο φόρουμ θα απευθύνουν χαιρετισμό ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης και η πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα, Τσανγκ Τσιγιουέ. Επιπλέον, το φόρουμ στηρίζουν και κινέζικες εταιρείες που βρίσκονται στην Ελλάδα, με ομιλίες στελεχών τους, όπως η COSCO (Piraeus Container Terminal), η BANK OF CHINA και η ΖΤΕ.

Όπως σημειώνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ οι διοργανωτές, η υποστήριξη των Κινέζων στο συγκεκριμένο φόρουμ φαίνεται και από το γεγονός ότι το κινεζικό επιμελητήριο CCCEU έθεσε την διοργάνωση υπό την αιγίδα του.

Υπενθυμίζεται ότι το CCCEU ιδρύθηκε από την Bank of China, την COSCO και την Three Gorges Corporation, με σκοπό να βοηθήσει ενεργά τις κινεζικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στην Ευρώπη και πρόεδρός του είναι ο πρόεδρος της Bank of China στο Λουξεμβούργο, της "έδρας" δηλαδή της Bank of China στην Ευρώπη, ο οποίος θα απευθύνει χαιρετισμό στο φόρουμ.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το ενδιαφέρον για συμμετοχή στο φόρουμ είναι σημαντικό, καθώς λίγες εβδομάδες πριν την διεξαγωγή του φόρουμ οι εγγραφές έχουν ξεπεράσει τις 500, με την πλειονότητά τους να προέρχονται από το εξωτερικό και ιδίως από την Κίνα. Είναι όμως χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν συμμετοχές και από πολλές άλλες χώρες, καθώς φαίνεται να είναι έντονη η επιθυμία να ενημερωθούν για την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό.

Το φόρουμ έχει στόχο να προβάλει την Ελλάδα ως τον κόμβο (Hub) της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και ως σημείο εισόδου για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικότερα στα εξής σημεία:

1. Η Ελλάδα ως χώρος εγκατάστασης μονάδας συναρμολόγησης προϊόντων για είσοδο στην Ευρώπη.

2. Η Ελλάδα ως κέντρο logistics για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου για τις κινέζικες επιχειρήσεις.

3. Η Ελλάδα ως Παγκόσμιο Κέντρο Παροχής Υπηρεσιών για τις κινέζικες επιχειρήσεις.

4. Η Ελλάδα ως κόμβος τεχνολογίας και καινοτομίας της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

5. Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Πηγή: ΑΜΠΕ