Νέες εξαγορές ακινήτων το 2021 από τη Noval Property

Της Πέννυς Κούτρα

Στην εξαγορά ακινήτων τρίτων στοχεύει το 2021 η Noval Property, πέραν της αξιοποίησης των υφιστάμενων ακινήτων του ομίλου Βιοχάλκο, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην οικονομική έκθεση αποτελεσμάτων του ομίλου για το 2020.

Ειδικότερα, μετά την πρόσφατη απόκτηση μέσω πλειστηριασμού ακινήτου στο Μαρούσι (σε συνεργασία με την Brook Lane), το οποίο θα μετατραπεί σε σύγχρονο χώρο γραφείων, η διοίκηση της ΑΕΕΑΠ, συνεχίζει την αναζήτηση νέων πιθανών στόχων εξαγοράς. Παράλληλα στοχεύει στη μετατροπή πρώην βιομηχανικών ακινήτων του ομίλου σε κέντρα logistics και data centres, τομείς του real estate που εμφανίζουν ισχυρή ζήτηση. Από τη στρατηγική της δεν εξαιρείται ο σχεδιασμός ανάπτυξης ακινήτων του ομίλου για άλλες χρήσεις όπως ο τουρισμός και η αναψυχή, καθώς ήδη δρομολογεί την αξιοποίηση ιδιόκτητης έκτασης στον Ελαιώνα, επί της Λ. Πειραιώς 252.

Πρόκειται για επένδυση 120 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία του πρώτου υπερτοπικού πόλου τουρισμού και πολιτισμού στο κέντρο της Αθήνας (city resort), όπου σχεδιάζονται δύο ξενοδοχεία, ένα πάρκο άνω των 30 στρεμμάτων, παιδικές χαρές, μουσείο, κέντρο τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης, εγκαταστάσεις εστίασης και αναψυχής, αθλητικές υποδομές και ένα κέντρο αποκατάστασης. Οι χρήσεις πολιτισμού θα καλύπτουν πάνω από το 30% των δομημένων επιφανειών, ενώ οι τουριστικές υποδομές θα αφορούν το 45%.

Πέρα από τα μελλοντικά σχέδια, το 2020 η εταιρεία εμφάνισε κύκλο εργασιών της τάξης των 10 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 10 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 2 εκατ. ευρώ το 2019.

Η Noval Property κατέγραψε αύξηση 22% της εύλογης αξίας του χαρτοφυλακίου ακινήτων της από 298,5 εκατ. ευρώ (στις 31 Δεκεμβρίου 2019) σε 364,6 εκατ. ευρώ (στις 31 Δεκεμβρίου 2020). Αυτή η αύξηση επιτεύχθηκε χάρη στον εταιρικό μετασχηματισμό μέσω της ενσωμάτωσης ακινήτων και στην ενεργή διαχείριση των ακινήτων.

Μέσα στο 2020 ξεκίνησε η εμπορική λειτουργία του συγκροτήματος γραφείων "The Orbit" στην Αθήνα (Μικτής Δομημένης Επιφάνειας 39.650 τ.μ.) και έχει ήδη μισθωθεί σχεδόν πλήρως. Είναι το πρώτο έργο με περιβαλλοντική πιστοποίηση LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) στο επίπεδο Platinum στην Ελλάδα με χρήση της έκδοσης LEED v4.

Συνεχίζονατι επίσης οι κατασκευαστικές εργασίες για την επέκταση (Μικτής Δομημένης Επιφάνειας περίπου 25.000 τ.μ.) του εμπορικού κέντρου River West, ενώ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021 αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή της επέκτασης και να ξεκινήσουν οι εμπορικές της λειτουργίες.