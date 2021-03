Προ των πυλών η χρηματοδότηση 60 εκατ. ευρώ για τις startup του Elevate Greece

Θέμα ημερών είναι η προκήρυξη της δράσης για την χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης ελληνικών startups με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ποσού 5.000 έως 100.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα συνολικού ύψους 60 εκατ. ευρώ, πήρε το πράσινο φως από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πλέον αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων που θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη Ιουνίου.

Την χρηματοδότηση ύψους 5.000 ευρώ έως και 100.000 ευρώ για την κάλυψη εξόδων σε αγορές εμπορευμάτων, πρώτων υλών καθώς και τον παροχών σε εργαζομένων θα δικαιούνται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων "Elevate Greece”.

Υπενθυμίζεται ότι η εγγραφή στην πλατφόρμα Elevate Greece γίνεται μετά από αίτηση της εταιρείας. Για να χαρακτηριστεί μια εταιρεία startup και να εγγραφτεί στο Elevate Greece, πρέπει να καλύπτει κριτήρια "καινοτομίας” και "ανάπτυξης” των δραστηριοτήτων της σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Για αυτό το σκοπό μετά από την αίτηση συμμετοχής η εταιρεία αξιολογείται από ειδική επιτροπή, εκτός και αν έχει δεχτεί ήδη χρηματοδότηση από venture capital fund, οπότε η εγγραφή γίνεται με διαδικασίες fast track.

Μέχρι σήμερα στο Elevate Greece έχουν εγγραφτεί περίπου 210 επιχειρήσεις, ακόμη πάνω από 260 επιχειρήσεις είναι στη διαδικασία αξιολόγησης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αυξάνονται συνεχώς οι αιτήσεις.

Εκτός από τη συμμετοχή του στο Elevate Greece οι επιχειρήσεις, για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει μεταξύ άλλων: Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2020, να υπάρχει συμβατότητα με λίστα πληττόμενων ΚΑΔ και το άθροισμα των εξόδων κεφαλαίου κίνησης του 2019 να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την προδημοσίευση της δράσης, το ποσό ενίσχυσης προσδιορίζεται ως ποσοστό του Κεφαλαίου Κίνησης που αναλώθηκε το 2019, της τάξεως του τουλάχιστον 50% και πρέπει να αναλωθεί από τον δικαιούχο εντός του 2021.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι άμεση, με σειρά προτεραιότητας (first in –first out), σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ. Δεν υπάρχει βαθμολόγηση των προτάσεων παρά μόνο διαπίστωση τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι αυτή είναι μια από τις πρώτες δράσεις, ειδικά στοχευμένες στις ελληνικές startup εταιρείες. Εξάλλου, όπως έχει δηλώσει η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης ένας από τους βασικούς λόγους δημιουργίας του μητρώου Elevate Greece, ήταν και η δημιουργία ειδικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων για τις startup.

Κώστας Κετσιετζής

kostaskets@capital.gr