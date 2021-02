Νέα χρηματοδότηση 3 εκατ. ευρώ για την Better Origin

Η Better Origin, η startup που ανέπτυξε το πρώτο σύστημα καλλιέργειας εντόμων μικρής κλίμακας με βάση την τεχνητή νοημοσύνη, εξασφαλίζει χρηματοδότηση 3 εκατομμυρίων δολαρίων για να λύσει το πρόβλημα της τροφικής αλυσίδας. Η Better Origin είναι μια startup βιοτεχνολογίας με έδρα το Κέιμπριτζ, με αποστολή την ανάπτυξη της καλλιέργειας εντόμων τοπικά αλλά σε μεγάλη κλίμακα μέσω της αυτοματοποίησης και της τεχνολογίας μηχανικής μάθησης. Το προϊόν της εταιρείας - το X1 - είναι το πρώτο μίνι αγρόκτημα εντόμων στον κόσμο που μετατρέπει τα τοπικά απόβλητα τροφίμων σε ζωοτροφές υψηλής ποιότητας μέσω βιομετατροπής τους μέσω προνύμφων εντόμων. Η ανακύκλωση των θρεπτικών ουσιών που συμβαίνει μέσα στο X1, φέρνει ένα βήμα πιο κοντά την κυκλική οικονομία και ένα καλύτερο μέλλον για τον πλανήτη μας. Η εξάπλωση της πανδημίας σε όλο τη γη το 2020, έφερε στην επιφάνεια το πόσο ευάλωτη είναι η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Το αποκεντρωμένο μοντέλο της Better Origin παρέχει μια βιώσιμη λύση για τη διασφάλιση της επισίτισης και την αυτάρκεια και αυτονομία σε τοπικό επίπεδο.

Η γεωργική βιομηχανία βασίζεται παραδοσιακά σε μη βιώσιμες ζωοτροφές όπως η σόγια, η χρήση της οποίας αποτελεί το βασικό παράγοντα αποψίλωσης δασών σε όλο τον κόσμο, όπως ο Αμαζόνιος, και ταξιδεύει χιλιάδες μίλια, δημιουργώντας υψηλές ποσότητες εκπομπών άνθρακα. Η κατασπατάληση των πόρων δε σταματά όμως εκεί - εκτιμάται ότι το 33% της καλλιεργήσιμης γης στον πλανήτη χρησιμοποιείται για την παραγωγή ζωοτροφών. Τα έντομα είναι μια νέα εναλλακτική που προσφέρει βιώσιμες και φυσικές ζωοτροφές για εκτρεφόμενα ζώα, όπως τα πτηνά και τα ψάρια. Η Cargill, παγκόσμιος ηγέτης των αγροτικών επιχειρήσεων στις ΗΠΑ, αναφέρει ότι τα έντομα βρίσκονται στην κορυφαία θέση σχετικά με τις δυνατότητες τους ως νέο συστατικό τροφής από πλευράς Ερευνας&Ανάπτυξης, διατροφής και επεκτασιμότητας. Στα ζώα στων οποίων τη διατροφή προστίθενται έντομα, παρατηρούνται άμεσες και σημαντικές θετικές επιδράσεις όπως αυξημένη παραγωγικότητα, καλύτερη υγεία και μεγαλύτερη ευημερία.

Η τεχνολογική προσέγγιση της εταιρείας είναι μοναδική στην βιομηχανία καλλιέργειας εντόμων, καθώς αυτή βασίζεται κυρίως σε λύσεις με κεντρικές μονάδες παραγωγής που απαιτούν υψηλά αρχικά κεφάλαια και είναι περίπλοκες στη λειτουργία. Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Better Origin, Φώτης Φωτιάδης, υποστηρίζει ότι η αποκεντρωμένη και επεκτάσιμη προσέγγιση θα επιταχύνει την υιοθέτηση και θα εξαλείψει τα εμπόδια εισόδου για εκατομμύρια αγρότες σε όλο τον κόσμο.

"Η τεχνολογία μας επιτρέπει την καλλιέργεια εντόμων σε μεγάλη κλίμακα και δίνει τη δυνατότητα στο σημερινό αγρότη να αποτελέσει μέρος στην λύση του αύριο. Η πανδημία τον τελευταίο χρόνο μας δίδαξε τη σημασία των τοπικών εφοδιαστικών αλυσίδων. Οι αποκεντρωμένες λύσεις είναι πλέον πιο επίκαιρες και αναγκαίες από ποτέ".

Ο τρέχον γύρος χρηματοδότησης θα επιταχύνει την ανάπτυξη της εταιρείας σε τεχνολογικό και εμπορικό επίπεδο και θα της επιτρέψει την εγκατάσταση περισσότερων συστημάτων, τα οποία κατασκευάζονται εξολοκλήρου στην Ελλάδα, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το όραμά της Better Origin ξεπερνά τη γεωργία, καθώς σχεδιάζει μεσοπρόθεσμα να εισαγάγει έντομα σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού.

Του χρηματοδοτικού γύρου ηγείται η Fly Ventures με έδρα το Βερολίνο και επενδύσεις σε startup εταιρείες deep tech και τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (ΑI). Η Metavallon VC, που εδρεύει στην Αθήνα, ως αρχικός επενδυτής συμμετείχε επίσης στο γύρο.

Ο Matt Wichrowski, ο οποίος ηγήθηκε της επένδυσης του Fly Venture στην Better Origin, δήλωσε:

"Είμαστε ενθουσιασμένοι με την πρόοδο που έχει σημειώσει έως τώρα ο Φώτης, ο Μiha και η ομάδα τους και πιστεύουμε οτι ο κλάδος κυριολεκτικά να μεταμορφώσει τη βιομηχανία τροφίμων. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα υποστηρίξουμε την ομάδα σε αυτήν την επόμενη φάση ανάπτυξης."

Ο Nick Boyle, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Lightsource BP - παγκόσμιος πάροχος φωτοβολταϊκών - σχολιάζει για την επένδυσή του στην Better Origin.

"Η τεράστια ευκαιρία για ανάπτυξη και καινοτομία σε αυτό τον κλαδο, μου θυμίζει το πού βρισκόταν η βιομηχανία ηλιακής ενέργειας πριν 10 χρόνια και πού βρίσκεται τώρα, καθώς βλέπω σημαντικές ομοιότητες στους δύο χώρους. Είμαι ενθουσιασμένος που συμμετέχω στο ταξίδι της Better Origin. Η εξασφάλιση του μέλλοντος της βιώσιμης παραγωγής τροφίμων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την υγεία του πλανήτη μας. Αν γίνει σωστά, η ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στo να βοηθήσει τον τομέα των ζωοτροφών να απεξαρτηθεί από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα."

Το όραμα της Better Origin είναι να βοηθήσει στη διασφάλιση του μέλλοντος των τροφίμων, προσφέροντας μια εναλλακτική πρωτεΐνη που δεν κοστίζει στη Γη. Η εταιρεία στοχεύει να ανακυκλώσει πάνω από 50.000 τόνους οργανικών αποβλήτων και να περιορίσει έως και 100.000 τόνους εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ετησίως έως το 2023.