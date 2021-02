Νέα concept καταστημάτων και διεύρυνση δικτύου από την εταιρεία ΒΕΝΕΤΗ

Είσοδο στην αγορά του retail με τη σειρά προϊόντων Veneti Family, επέκταση στον χώρο της εστίασης με τη δημιουργία δύο νέων concept καταστημάτων, την Cremeria Veneti και το Veneti Go, την δημιουργία του "πιλοτικού" concept καταστήματος για επέκταση στο εξωτερικό Veneti Great, αλλά και επέκταση του δικτύου καταστημάτων ΒΕΝΕΤΗ περιλαμβάνει το αναπτυξιακό πρόγραμμα της εταιρείας για το 2021.

Όπως ανέφερε σήμερα ο πρόεδρος της εταιρείας ΒΕΝΕΤΗ, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, στο πλαίσιο διαδικτυακής συνέντευξης Τύπου, η εταιρεία αναπροσαρμόζει το αναπτυξιακό της πρόγραμμα, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και προχωρά σε νέες ιδέες και επιχειρηματικές κινήσεις με στόχο τη μελλοντική ανάπτυξή της.

Ο κ. Μονεμβασιώτης χαρακτήρισε πολύ κακή χρονιά το 2020 και εκτίμησε ότι η εστίαση θα ανακάμψει μετά από δύο χρόνια. Όπως ανέφερε, η πανδημία προκάλεσε σημαντικές απώλειες στον όμιλο που είχαν είχαν ως αποτέλεσμα το 2020 να παρουσιάσει μειωμένες πωλήσεις κατά 24%, μειωμένη κερδοφορία κατά 67% και EDITDA κατά 48%. Την ίδια στιγμή τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν κατά 79% και ανήλθαν σε 1,5 εκατ. ευρώ από 7,5 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2019.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μονεμβασιώτης στις μισθώσεις ακινήτων εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την αδικαιολόγητη άρνηση ορισμένων ιδιοκτητών ακινήτων να αντιληφθούν την πραγματικότητα και να έλθουν σε συνεννόηση με την εταιρία για εύλογη μείωση των μισθωμάτων, για όσο διαρκεί η οξύτατη υγειονομική και οικονομική κρίση, αλλά αντίθετα εμμένουν στην είσπραξη των προ Covid-19 μισθωμάτων. Αυτό το γεγονός οδήγησε την εταιρεία σε κλείσιμο καταστημάτων και τη μετεγκατάστασή τους σε νέα.

Όπως ανακοινώθηκε, τo επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας ΒΕΝΕΤΗ για το 2021 προβλέπει σημαντική διεύρυνση του δικτύου καταστημάτων της. Μετά τα τρία νέα BENETH FOOD HALL στη Ν. Ιωνία, στην Αργυρούπολη και στο Μπουρνάζι, μόλις ξεκίνησε τη λειτουργία του το νέο ΒΕΝΕΤΗ 1948 στην Φιλοθέη. Πρόκειται για ένα κατάστημα ΒΕΝΕΤΗ 1948, άνω των 500 τ.μ., συνολικής επένδυσης ύψους 2,5 εκατ. ευρώ.

Σήμερα, ο Όμιλος ΒΕΝΕΤΗ απαριθμεί 10 εταιρείες σε όλο το φάσμα της εστίασης ενώ οι λιανικές πωλήσεις του σήματος ξεπερνούσαν, την προ Covid-19 εποχή, τα 100 εκατ. ευρώ. Το 2019 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στα 47.424.000 ευρώ και η κερδοφορία στα 6.140.000 ευρώ. Όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη του 2020, αυτά θα οριστικοποιηθούν τον Ιούλιο του 2021 και θα δημοσιευτούν τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα ωστόσο με ασφαλείς προβλέψεις, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για το 2020 αναμένεται να ανέλθει στα 36.100.000 ευρώ (μειωμένος κατά 24% σε σχέση με το 2019).

Σημειώνεται ότι σε όλο το δεκάμηνο της πανδημίας του Covid-19, η εταιρεία δεν προχώρησε σε απολύσεις ούτε σε μειώσεις μισθών, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων του Ομίλου παραμένει 1.750 άτομα, όπως στην προ Covid εποχή.

Παράλληλα, η εταιρεία ΒΕΝΕΤΗ πραγματοποιεί δυναμική διείσδυση στην αγορά του retail λανσάροντας τη νέα σειρά προϊόντων Veneti Family. Πρόκειται για έτοιμα προϊόντα ΒΕΝΕΤΗ που θα μπορεί ο καταναλωτής να βρίσκει στα ράφια των σούπερ μάρκετ και να παρασκευάζει μόνος του. Τα νέα Veneti Family, προϊόντα βιοτεχνικής παραγωγής υψηλής ποιότητας, θα κυκλοφορούν σε επιλεγμένα σημεία πώλησης σε τιμή 25-40% χαμηλότερη από τα καταστήματα. Ήδη από τον Μάρτιο, στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα τοποθετηθούν τα τέσσερα πρώτα προϊόντα κατάψυξης Veneti Family: To πολίτικο γαλακτομπούρεκο, το γιαννώτικο - γιαννώτικος μπακλαβάς, το σμυρνέϊκο γαλακτομπούρεκο με φύλλο καταϊφι και ο πολίτικος μπακλαβάς. Ακολουθεί η παραγωγή κι άλλων προϊόντων κατάψυξης ενώ σύντομα θα βρίσκει κανείς στα ράφια των σούπερ μάρκετ φρέσκα προϊόντα VENETI FAMILY καθώς και προϊόντα Ηoreca Veneti Family. Στόχος της εταιρείας ΒΕΝΕΤΗ είναι επίσης οι εξαγωγές των συγκεκριμένων προϊόντων και ειδικότερα σε χώρες όπου έχει μεγάλη πληθυσμιακή παρουσία ο απόδημος ελληνισμός, όπως στον Καναδά, στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία και στη Γερμανία.

Προκειμένου να καλύψει όλο το εύρος των αναγκών του καταναλωτή, η εταιρεία ΒΕΝΕΤΗ εισάγει στην αγορά εστίασης δύο νέα concept καταστημάτων, την Cremeria Veneti και το Veneti Go. Η πρώτη Cremeria Veneti θα ξεκινήσει τη λειτουργία της αρχές Μαρτίου στην Κηφισιά ενώ υπολογίζεται ότι θα ανοίξουν δέκα συνολικά καταστήματα Cremeria Veneti στην Αττική μέσα στο 2021, με την προϋπόθεση ότι η αγορά θα επιστρέψει σε κανονικότητα. Τα Veneti Go, λόγω του χαμηλού κόστους επένδυσης, το concept Veneti Go προορίζεται να λειτουργεί αποκλειστικά με τη μέθοδο franchising και έχει ως στόχο να τονώσει την αγορά και να δώσει ευκαιρίες σε νέους franchisees που δεν διαθέτουν υψηλά κεφάλαια. Μάλιστα, η εταιρεία θα προσφέρει χρηματοδοτικά προγράμματα ειδικά για νέους, με μοναδικό κριτήριο την ηλικία και την προϋπηρεσία στον χώρο της εστίασης, της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής ή των ροφημάτων.

Τέλος, το Veneti Great αποτελεί "πιλοτικό" μοντέλο καταστήματος που ανέπτυξε η εταιρεία προκειμένου να εξάγει ένα concept με ελληνικές γεύσεις στο εξωτερικό και ειδικότερα στις αγορές της Μεγάλης Βρετανίας, των ΗΠΑ και των αραβικών χωρών. Το Veneti Great ξεκίνησε τη λειτουργία του στο Μπάγκειον στην Ομόνοια, τον Ιούλιο του 2020 και αποτελεί την πρόταση της ΒΕΝΕΤΗ για να καλύψει τις ανάγκες του καταναλωτή για ποιοτική και γρήγορη εστίαση. Πρόκειται για ένα ταχυφαγείο με υψηλής ποιότητας ελληνικές γεύσεις, σε έναν πολυχώρο Shop in Shop που στεγάζει 10 διαφορετικά concepts εστίασης. Λόγω των μέτρων κατά την περίοδο της πανδημίας, το Veneti Great ανέστειλε τον Δεκέμβριο τη δραστηριότητά του και αναμένεται να επαναλειτουργήσει μόλις ομαλοποιηθεί η αγορά.