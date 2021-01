Πώς η Pepsico θέλει να αλλάξει την παγκόσμια αγορά snack

Της Αλεξάνδρας Γκίτση

Χθές Τρίτη, η PepsiCo, Inc. και η Beyond Meat, Inc. ανακοίνωσαν την ίδρυση της The PLANeT Partnership, LLC (TPP), μιας κοινής εταιρείας η οποία θα εστιάσει στην ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία προϊόντων σνακ και αναψυκτικών με βάση τις φυτικές πρωτεΐνες.

Η κοινοπραξία, όπως έγινε επισήμως γνωστό, θα αξιοποιήσει την τεχνολογία της Beyond Meat στην ανάπτυξη φυτικών πρωτεϊνών και τη γνώση, σε επίπεδο μάρκετινγκ και εμπορικών δικτύων, της PepsiCo για τη δημιουργία νέων προϊόντων.

Για την Beyond Meat έναν σχετικά νέο "παίκτη” στον κλάδο των τροφίμων που παράγει υποκατάσταστο κρέατος και ελέγχει το 13% της κατηγορίας στις ΗΠΑ σύμφωνα με εκτιμήσεις της Jefferies, η συγκεκριμένη συνεργασία, της δίνει πρόσβαση σε ένα ακόμη μεγαλύτερο πελατολόγιο.

Όσο για την PepsiCo, αποκτά πρόσβαση σε μια κατηγορία, αυτή των plant based προϊόντων, που καταγράφει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Και δεν είναι η μόνη πολυεθνική που επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση στη συγκεκριμένη κατηγορία που "τρέχει” με διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον όχι μόνο των καταναλωτών αλλά και επενδυτών.

Τον περασμένο Νοέμβριο η McDonald’s ανακοίνωσε ότι δημιουργεί μια νέα σειρά προϊόντων με βάση τις φυτικές πρωτεΐνες.

Για να αντιληφθούμε τη διείσδυση της συγκεκριμένης κατηγορίας στο καλάθι των καταναλωτών θα πρέπει να αναφέρουμε ότι με βάση μελέτες εκτιμάται ότι έως το 2027 θα καταγράφει ετήσια ανάπτυξη 11,9% για να φθάσει σε αξία τα 74,2 δισ. δολάρια έως το 2027.

Σε ό,τι αφορά στην παρουσία του πολυεθνικού ομίλου στην Ελλάδα πέρυσι επήλθε το τέλος εποχής για την PepsiCo HBH, ως ανεξάρτητης εταιρικής οντότητας, αφού με βάση το σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης που αναρτήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο απορροφάται από την Tasty Foods η οποία ελέγχει το σύνολο των μετοχών της.

Το 2019 η PepsiCo HBH εμφάνισε πωλήσεις 44,746 εκατ. ευρώ από 43,790 εκατ. ευρώ, το 2018, το κόστος πωληθέντων μειώθηκε 2,117 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω του χαμηλότερου κόστους αγοράς εμπορευμάτων και υλών ενώ το αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων διαμορφώθηκε σε ζημιές 8,580 εκατ. ευρώ από ζημιές 10,687 εκατ. ευρώ το 2018.

Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε πως η εταιρεία είχε συνάψει σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού (Cash Pooling) με την Citibank, εξασφαλίζοντας έτσι επαρκή και αποδοτική λειτουργία από πλευράς κόστους. Η υπερανάληψη ανήλθε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 σε 34,8 εκατ. ευρώ, έναντι 25,9 εκατ. ευρώ τη χρήση του 2018.

Σε ότ,ι αφορά στην Tasty Foods για μια ακόμη οικονομική χρήση "είδε” τα μεγέθη της να ενισχύονται σημαντικά. Οι πωλήσεις της ξεπέρασαν το 2019 τα 117,492 εκατ. ευρώ από 107,147 εκατ. ευρώ το 2018 ενώ το μεικτό κέρδος ανήλθε σε 55,978 εκατ. ευρώ έναντι 49,380 εκατ. ευρώ στη χρήση 2018.

Η αύξηση (13,36%) οφείλεται κατά κύριο λόγο στην άνοδο που εμφάνισαν οι πωλήσεις σε συγκεκριμένα είδη όπως στα Doritos, στα δημητριακά Quaker (Τραγανές Μπουκιές) και στα LAYS.

Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων (κέρδη) διαμορφώθηκαν σε 7,877 εκατ. ευρώ έναντι 6,915 εκατ. ευρώ εξέλιξη η οποία αποδίδεται στην αύξηση των πωλήσεων και του μεικτού κέρδους.