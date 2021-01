Η P&G παρουσίασε το "Σπίτι του Μέλλοντος" στην έκθεση CES 2021

Το P&G LifeLab προσέφερε διαδραστικές εμπειρίες στους τομείς της φροντίδας σπιτιού, της υγιεινής, της προσωπικής περιποίησης και της βιώσιμης κατανάλωσης.

Η Procter & Gamble παρουσίασε εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας στο P&G LifeLab Everyday, στο πλαίσιο της έκθεσης τεχνολογίας Consumer Electronic Show (CES) που φέτος, για πρώτη φορά, πραγματοποιήθηκε ψηφιακά.

Η συναρπαστική πλατφόρμα, η οποία ήταν διαθέσιμη στους συμμετέχοντες στο ψηφιακό CES και στο κοινό, συνδύασε πρωτοποριακές ψηφιακές δυνατότητες και εικονική πραγματικότητα, ώστε να αναδείξει πώς οι καινοτομίες και οι τεχνολογίες που γεννά η σε βάθος κατανόηση των καταναλωτικών αναγκών, μπορούν να επηρεάσουν την καθημερινότητα 5 δισεκατομμυρίων ανθρώπων ανά τον πλανήτη.

Ο Chief Brand Officer της P&G, Marc Pritchard, δήλωσε "Σε μια περίοδο σημαντικών ανατροπών, οι καταναλωτές εμπιστεύονται ολοένα και περισσότερο αξιόπιστα προϊόντα κορυφαίων επιδόσεων, προκειμένου να υποστηρίξουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Η εμπειρία της εικονικής πραγματικότητας στο P&G LifeLab Everyday, δείχνει πώς η τεχνολογία πυροδοτεί τη γέννηση καινοτόμων προϊόντων και πώς εμείς πρωτοπορούμε στο πλαίσιο αυτό, δημιουργώντας επώνυμα προϊόντα που κάνουν τη ζωή λίγο πιο εύκολη και το μέλλον λίγο πιο "φωτεινό", κάθε μέρα".

Οι επισκέπτες του P&G LifeLab Everyday, είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν το δικό τους avatar για να εισέλθουν στην πλατφόρμα, να εξερευνήσουν το P&G LifeLab και να αλληλεπιδράσουν εικονικά με μια σειρά από τεχνολογίες και καινοτομίες που φροντίζουν το σπίτι και ταυτόχρονα τον πλανήτη μας. Επιπλέον, παρακολούθησαν βίντεο και παρουσιάσεις για την εξέλιξη των καινοτόμων προϊόντων, που δημιουργήθηκαν με γνώμονα τον καταναλωτή, όπως:

• Oral-B iO: Η οδοντόβουρτσα που επαναπροσδιορίζει το αποτελεσματικό βούρτσισμα, με επαναστατικές καινοτόμες λειτουργίες και σχεδίαση που εξασφαλίζουν εντυπωσιακές επιδόσεις και απογειώνουν την εμπειρία του χρήστη. Η ανασχεδιασμένη κεφαλή της οδοντόβουρτσας με τον μαγνητικό μηχανισμό κίνησης, χωρίς τριβές, ενισχύει τις ταλαντευόμενες, περιστρεφόμενες τρίχες με μικροδονήσεις και εξασφαλίζει καθημερινά την αίσθηση καθαριότητας, σαν να έχετε μόλις επισκεφθεί τον οδοντίατρό σας.

• EC30: Ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος καθαριότητας. Το EC30 προσέγγισε την έννοια της καθαριότητας με μια φρέσκια ματιά, ώστε να την κάνει πιο βιώσιμη συγκριτικά με τα παραδοσιακά υγρά καθαρισμού. Η χρήση νερού μειώθηκε, δόθηκε προσοχή μόνο στα απαραίτητα συστατικά, ενώ αφαιρέθηκε και η πλαστική συσκευασία. Τα μαγικά πανάκια καθαρισμού "swatch" ενεργοποιούνται σε δευτερόλεπτα στο νερό και μεταμορφώνονται σε έναν ισχυρό και διεισδυτικό αφρό που εξαφανίζει ακόμα και την πιο επίμονη βρομιά.

• Febreze Fade Defy Plug Air Freshener: Το πρώτο ηλεκτρικό αποσμητικό χώρου, με ενσωματωμένη τεχνολογία μικροτσίπ που ελέγχει ψηφιακά την ποσότητα αρώματος που διαχέεται στον χώρο, βάσει έρευνας σε καταναλωτές για τον καθορισμό βέλτιστης ποσότητας διάχυσης και ένταση του αρώματος. Έτσι, ο χώρος διατηρεί για 50 ημέρες την ίδια φρεσκάδα που είχε την πρώτη ημέρα! Επιπλέον, διαθέτει φωτισμό LED που ανάβει όταν χρειάζεται καινούργιο ανταλλακτικό.

• Microban 24: Η επανάσταση στην απολύμανση του σπιτιού. Προστατεύει ακόμα και τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες επιφάνειες από τη διασπορά και την ανάπτυξη βακτηρίων επί 24 ώρες, εφόσον εφαρμοστεί σύμφωνα με τις οδηγίες.

• Dawn Powerwash Dish Spray: Ο αφρός-σπρέι κολλάει στα λιπαρά υπολείμματα των πιάτων χωρίς να υπάρχει ανάγκη μουλιάσματος, ενώ καθαρίζει τα καμένα λίπη πέντε φορές ταχύτερα. Το μόνο που χρειάζεται είναι ΨΕΚΑΣΜΑ – ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ – ΞΕΒΓΑΛΜΑ και τα πιάτα είναι ξανά έτοιμα για χρήση.

• 50-Liter Home Coalition: Μια προσπάθεια που ξεκίνησε πρόσφατα με πρωτοβουλία της P&G. Εμπλέκει διαφορετικούς κλάδους και Οργανισμούς, με σκοπό την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων χρησιμοποιώντας τεχνολογία και πολιτικές, με στόχο να επαναπροσδιοριστεί ο τρόπος χρήσης του νερού στο σπίτι αλλά και στο ευρύτερο δίκτυο αστικής ύδρευσης. Απώτερος σκοπός είναι η αντιμετώπιση της λειψυδρίας στα αστικά κέντρα.

Στο P&G LifeLab Everyday, ήταν επίσης διαθέσιμο, το κέντρο διασύνδεσης "Connect with P&G”, όπου συνεργάτες και επιχειρηματίες μπορούσαν να μοιραστούν τις πιο πρόσφατες ιδέες τους με ειδικούς της P&G σε θέματα τεχνολογίας και καινοτομίας. Επιπλέον, όσοι ενδιαφέρονταν να απασχοληθούν στην P&G είχαν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα περαιτέρω, συνομιλώντας με εκπροσώπους του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της P&G στο σημείο διασύνδεσης "Work with Us”.

Στο αμφιθέατρο του P&G LifeLab Everyday, η P&G φιλοξένησε τον τρίτο ετήσιο διαγωνισμό καινοτομίας, Innovation Challenge, όπου εκλεκτοί, ανερχόμενοι επιχειρηματίες παρουσίασαν τις πιο πρόσφατες καινοτόμες λύσεις τους, διεκδικώντας μια ευκαιρία να συνεργαστούν με την P&G Ventures για την υλοποίηση της ιδέας τους. Το αμφιθέατρο φιλοξένησε, επίσης, παρουσιάσεις προϊόντων από τους ειδικούς της στοματικής φροντίδας και της φροντίδας σπιτιού, καθώς και την αποκλειστική παρουσίαση "How to Keep a Healthy Home" (Πώς διατηρούμε το σπίτι μας καθαρό και ασφαλές) από την Bounty. Η παρουσίαση αποκάλυψε πόσο εύκολη είναι η διασπορά βακτηρίων στην κουζίνα μας, ενώ ο μικροβιολόγος δρ. Charles Gerba πρότεινε εξειδικευμένες λύσεις για να διατηρούμε το σπίτι μας καθαρό.

Ο Phil Duncan, Chief Design Officer της P&G, δήλωσε: "Προβλέπουμε ένα εντυπωσιακό μέλλον για το P&G LifeLab, πέρα από τα όρια του CES. Επενδύσαμε σε αυτή την καινοτόμα πλατφόρμα εικονικής πραγματικότητας, καθώς πιστεύουμε ότι ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας με τους καταναλωτές, τους συνεργάτες, τα μέσα ενημέρωσης και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σε όλο τον κόσμο, είναι μια πρόσκληση να το εξερευνήσουν – όποτε θέλουν, από όπου και αν βρίσκονται".