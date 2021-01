Γεμάτα αλλά με "πληγωμένα" έσοδα τα malls στο α’ τρίμηνο

Της Πέννυς Κούτρα

Με απώλειες όσον αφορά το σκέλος των εσόδων από ενοίκια αλλά και τις συμπληρωματικές δραστηριότητες εισέρχονται τους πρώτους μήνες τα εμπορικά κέντρα της χώρας, τα οποία ωστόσο επιδεικνύουν ισχυρή ανθεκτικότητα σε ό,τι αφορά τις ισχύουσες μισθώσεις με τις εμπορικές επιχειρήσεις που φιλοξενούν.

Ήδη, το κενό της Notos Com και του πολυκαταστήματος με είδη σπιτιού, που διατηρούσε στο εμπορικό κέντρο Golden Hall της Lamda Development αναμένεται να καλύψει πλήρως η αλυσίδα Public, η οποία προχωρά σε μίσθωση του συνολικού εμβαδού του καταστήματος. Έως πρότινος η αλυσίδα λειτουργούσε ως μεγάλο shop in a shop εντός του Notos Com home, καταλαμβάνοντας εμβαδό 1.200 τ.μ. Με την αποχώρηση του ομίλου Notos Com ωστόσο, προχωρά σε νέα συμφωνία μίσθωσης του συνολικού εμβαδού των 3.200 τ.μ. με τη διαχειρίστρια εταιρεία Lamda Development.

Επιπλέον, την υπογραφή δύο νέων συμφωνιών εμπορικής μίσθωσης ακινήτων ανακοίνωσε και η θυγατρική της Reds που διαχειρίζεται το Smart Park στα Σπάτα, και το οποίο έχει πλέον κάλυψη εμπορικών χώρων της τάξης του 96%.

Παρά την ανησυχία για την εξέλιξη των φυσικών δικτύων καταστημάτων στις ανοιχτές αγορές, η κρίση στο επίπεδο αυτό δεν φαίνεται να επηρεάζει τους οργανωμένους εμπορικούς πόλους. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι αντοχές των malls προέρχονται αφενός από τις υφιστάμενες συνεργασίες με ισχυρά brands και εμπορικές αλυσίδες - που αποτελούν "άγκυρες" τόσο για την εμπορικότητα όσο και για τις δυνατότητες τους να ανταποκριθούν στη συγκυρία- και αφετέρου γιατί η δεξαμενή των ενδιαφερομένων για μια θέση στα εμπορικά κέντρα παραμένει μεγάλη.

Κατά την επανεκκίνηση της αγοράς, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν θετικές όσον αφορά την προσέλευση των καταναλωτών, ωστόσο, δεδομένου του απαγορευτικού στην εστίαση, τις κινηματογραφικές αίθουσες και άλλους χώρους αναψυχής, το α’ τρίμηνο της χρονιάς συνεχίζει να αποτελεί ένα "αδύναμο" διάστημα όσον αφορά τα έσοδα των διαχειριστριών εταιρειών. Σημειώνεται ότι η take away λειτουργία των εστιατορίων έχει επιτραπεί ωστόσο ο υβριδικός τρόπος λειτουργίας περιορίζει την παραμονή εντός των εμπορικών κέντρων (επίπτωση που είχε καταγραφεί και κατά το διάστημα του ανοιξιάτικου lockdown).

Επιπλέον, παιδότοποι (όπως αυτοί που λειτουργούν στο Athens Metro Mall), οι κινηματογράφοι στο The Mall Athens αλλά μουσεία (όπως για παράδειγμα η επέκταση του Golden Hall στο IBC στο Μαρούσι) βρίσκονται σε "καραντίνα" προς το παρόν, μειώνοντας έσοδα και προσέλευση.

Οι εταιρείες διαχείρισης αναμένεται να παρουσιάσουν επίσης μείωση εσόδων και από την εκμετάλλευση των συναφών εγκαταστάσεων (π.χ. πάρκινγκ) αλλά και την εκμετάλλευση χώρων εντός των εμπορικών κέντρων, τα οποία διατίθενται για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς.

Από την άλλη πλευρά, το οριζόντιο άνοιγμα του λιανεμπορίου υπόσχεται επιστροφή στην κανονικότητα τόσο όσον αφορά την εξυπηρέτηση των μσιθωμάτων, όσο και των πρόσθετων εσόδων επί του τζίρου των εν λειτουργία καταστημάτων τους προσεχείς μήνες.