H Samsung Electronics παρουσιάζει τις νέες σειρές τηλεοράσεων Neo QLED, MicroLED και Lifestyle

Η Samsung Electronics Co., Ltd. παρουσίασε σήμερα τις νέες σειρές τηλεοράσεων Neo QLED, MicroLED και Lifestyle για το 2021, κατά τη διάρκεια της πρώτης εικονικής διοργάνωσης First Look, ενόψει της έκθεσης CES 2021. H νέα σειρά υπογραμμίζει τη δέσμευση της Samsung στην προσβασιμότητα, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία, με νέες εξελίξεις που βοηθούν στον επαναπροσδιορισμό του ρόλου της τηλεόρασης στα σπίτια των καταναλωτών.

"Τη χρονιά που πέρασε είδαμε τον καίριο ρόλο που διαδραμάτισε η τεχνολογία και το πώς μας βοήθησε να συνεχίσουμε τις ζωές μας και να παραμείνουμε συνδεδεμένοι", δήλωσε ο JH Han, President του Visual Display Business στη Samsung Electronics. "Η δέσμευση μας για ένα βιώσιμο μέλλον για όλους συμβαδίζει με την αδιάκοπη επιδίωξή μας για καινοτομία που θα απαντά στις μεταβαλλόμενες καταναλωτικές ανάγκες: από τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στα προϊόντα μας μέχρι τη διάθεση μιας σειράς λειτουργιών προσβασιμότητας και την παροχή μιας απαράμιλλης εμπειρίας προβολής που ταιριάζει στον τρόπο ζωής του κάθε χρήστη".

Ένα μέλλον με βιωσιμότητα και προσβασιμότητα για όλους

Κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών, η Samsung θα ξεκινήσει το εγχείρημα "Going Green", συντονίζοντας τις δραστηριότητες του επιχειρηματικού τομέα των τηλεοράσεων, μέσω των ακόλουθων προγραμμάτων μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας:

Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης: Η Samsung θα επιχειρήσει να μειώσει συστηματικά το συνολικό αποτύπωμα άνθρακα κατά την κατασκευή τηλεοράσεων. Θα επιδιώξει επίσης τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του χρήστη και τη χρήση περισσότερων ανακυκλωμένων υλικών σε όλες τις σειρές της τηλεοράσεων.

Σχεδιασμός βιώσιμης συσκευασίας: Με βάση τα σχόλια των καταναλωτών, η Samsung επεκτείνει το βραβευμένο σχεδιασμό "Οικολογικής συσκευασίας" σε όλες τις τηλεοράσεις της σειράς Lifestyle για το 2021 και στο μεγαλύτερο μέρος της σειράς τηλεοράσεων Neo QLED του 2021. Με αυτήν τη βιώσιμη λύση, μπορούν να ανακυκλώνονται μέχρι και 200 χιλιάδες τόνοι συσκευασιών ετησίως. Ελαττώνοντας το κείμενο και τις εικόνες στην Οικολογική συσκευασία, μειώνεται η χρήση μελανιού με βάση το λάδι από τις έγχρωμες εκτυπώσεις που παραδοσιακά χρησιμοποιούνται στις συσκευασίες τηλεοράσεων, συμβάλλοντας στην περαιτέρω μείωση των απορριμμάτων.

Τηλεχειριστήριο Solar Cell: Το 2021, οι τηλεοράσεις της Samsung θα διαθέτουν τηλεχειριστήριο ηλιακής ενέργειας που θα μπορεί να επαναφορτιστεί με φως εσωτερικού χώρου, φως εξωτερικού χώρου ή USB, γεγονός που αποτελεί μια πρωτοποριακή καινοτομία για τη Samsung. Έτσι, θα αποφευχθούν απορρίμματα από περίπου 99 εκατομμύρια μπαταρίες ΑΑ για τα επόμενα 7 χρόνια. Για την κατασκευή του τηλεχειριστηρίου, η Samsung καινοτόμησε στη διαδικασία κατασκευής, χρησιμοποιώντας πλαστικά από ανακυκλωμένα μπουκάλια, συμπεριλαμβάνοντας 24% ανακυκλωμένο περιεχόμενο.

Οι λειτουργίες προσβασιμότητας της Samsung για το 2021, τώρα διαθέσιμες και στα μοντέλα QLED και Neo QLED για το 2021, φέρνουν τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία και την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) για να βοηθήσουν περισσότερους ανθρώπους να απολαύσουν την εμπειρία θέασης. Η σειρά τηλεοράσεων για το 2021 συστήνει νέες λειτουργίες όπως οι Caption Moving, Sign Language Zoom και Multi-Output Audio, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους έχουν προβλήματα ακοής ή όρασης να βελτιώσουν την προβολή σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες τους. Η Samsung έχει δεσμευτεί ότι μέχρι το 2022 θα έχει επεκτείνει σε περισσότερες προϊοντικές κατηγορίες τη λειτουργία Voice Guide, η οποία παρέχει ηχητική καθοδήγηση σε ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Επίσης, η Samsung θα συνεχίσει να αναπτύσσει νέες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης για να ενισχύσει την προσβασιμότητα στις τηλεοράσεις Samsung κατά τα επόμενα χρόνια.

Η Neo QLED κάνει ένα κβαντικό άλμα στις τεχνολογίες οθόνης τηλεόρασης

Η Samsung παρουσιάζει μια ολοκαίνουρια τεχνολογία οθόνης, τη Neo QLED, στα μοντέλα ναυαρχίδες 8K (QN900A) και 4K (QN90A). Η Samsung προάγει την QLED τεχνολογία σε ένα επόμενο επίπεδο με μια νέα πηγή φωτός, το Quantum Mini LED, που ελέγχεται με ακρίβεια από την τεχνολογία Quantum Matrix και τον πανίσχυρο επεξεργαστή εικόνας Neo Quantum, που βελτιστοποιήθηκε για τη Neo QLED.

Η Samsung σχεδίασε το Quantum Mini LED για να είναι το 1/40 του ύψους ενός τυπικού LED. Αντί να χρησιμοποιεί ένα φακό για το διασκορπισμό φωτός και μία διάταξη για τη σταθεροποίηση του LED, το Quantum Mini LED προσφέρει λεπτότερα στρώματα, με πολλά περισσότερα LED. Η τεχνολογία Quantum Matrix επιτρέπει τον εξαιρετικά λεπτομερή και ακριβή έλεγχο των MINI LED, αποτρέποντας την διάχυση του φωτός και επιτρέποντας στους θεατές να απολαύσουν το περιεχόμενο στην άψογη μορφή του. Η τεχνολογία Neo QLED διαχειρίζεται την κλίμακα φωτεινότητας στα 12-bit με 4.096 βήματα, κάνοντας τις σκοτεινές περιοχές πιο σκούρες και τις φωτεινές, φωτεινότερες, με αποτέλεσμα μια καθηλωτική εμπειρία, μεγάλης ακρίβειας. Ακόμα, η Neo QLED επωφελείται από πανίσχυρο επεξεργαστή Neo Quantum της Samsung, με ενισχυμένες δυνατότητες αναβάθμισης εικόνας. Χρησιμοποιώντας μέχρι και 16 διαφορετικά μοντέλα νευρωνικών δικτύων, το καθένα εκπαιδευμένο σε αναβάθμιση εικόνας με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και με τεχνολογία βαθιάς εκμάθησης, o επεξεργαστής Neo Quantum μπορεί να βελτιστοποιήσει την ποιότητα εικόνας σε 8Κ και 4Κ, ανεξαρτήτως της ποιότητας εικόνας και της ανάλυσης της αρχικής πηγής.

Η σειρά τηλεοράσεων Neo QLED 8K της Samsung για το 2021 διαθέτει ένα νέο σχεδιασμό Infinity One, μια οθόνη σχεδόν χωρίς πλαίσιο που παρέχει ακόμη πιο καθηλωτική εμπειρία θέασης με κομψό σχεδιασμό. Ακόμα, το προσαρτημένο κουτί Slim One Connect των Neo QLED 8K τηλεοράσεων, ένα ολοκαίνουριο σύστημα διαχείρισης καλωδίων που μπορεί να στερεωθεί στην πλάτη της τηλεόρασης, επιτρέπει την ευκολότερη εγκατάσταση και προσφέρει καλύτερη αισθητική. Επιπλέον, η σειρά 2021 Neo QLED 8K διαθέτει πλήθος λειτουργιών για premium ήχο. Ο δυναμικός ήχου του Object Tracking Sound (OTS) Pro αντιστοιχείται με την κίνηση των αντικειμένων στην οθόνη, ενώ το SpaceFit Sound αναλύει τον περιβάλλοντα χώρο της τηλεόρασης για να αποδώσει τον ήχο προσαρμοσμένο σε αυτόν.

Τα μοντέλα Neo QLED 8K και 4K της Samsung για το 2021 προσφέρουν έξυπνες λειτουργίες που διευρύνουν το ρόλο της τηλεόρασης και βοηθούν τους χρήστες να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους όσον αφορά την άθληση, τη ψυχαγωγία και την τηλεργασία.

Η εφαρμογή Samsung Health μεταμορφώνει άψογα το σπίτι σε ένα προσωπικό γυμναστήριο ενώ η νέα λειτουργία Smart Trainer παρακολουθεί και αναλύει τη στάση του σώματος σε πραγματικό χρόνο, ακριβώς όπως ένα προσωπικός προπονητής. Κατά τη διάρκεια της άθλησης και μετά από αυτήν, η λειτουργία Smart Trainer παρέχει σχόλια σχετικά με τη φυσική κατάσταση, βοηθά στην μέτρηση των επαναλήψεων και υπολογίζει την καύση θερμίδων. Με βίντεο και διαδραστική άσκηση μέσω του φωνητικά ελεγχόμενου Bixby, η λειτουργία Samsung Health Smart Trainer αναβαθμίζει και εξατομικεύει την εμπειρία άσκησης από το σπίτι.

Με δύο νέες αποκλειστικές λειτουργίες, η Samsung εξασφαλίζει την απόλυτη εμπειρία TV gaming. Η λειτουργία Super Ultrawide GameView δίνει στους παίχτες τη δυνατότητα να παίξουν όχι απλά σε ευρεία αναλογία οθόνης 21:9, αλλά σε υπερ-ευρεία αναλογία οθόνης 32:9. Το ευρύτερο οπτικό πεδίο διασφαλίζει πως οι παίχτες δε θα χάσουν ούτε μια στιγμή δράσης. Επιπλέον, η λειτουργία Game Bar επιτρέπει στους παίχτες να παρακολουθούν και προσαρμόζουν γρήγορα καίριες πτυχές του παιχνιδιού, είτε πρόκειται για εναλλαγή διαστάσεων, ή για έλεγχο καθυστέρησης εικόνας ή για σύνδεση ακουστικών. Τέλος, η λειτουργία FreeSync Premium Pro ελαχιστοποιεί τους θορύβους στην εικόνα, ώστε οι παίχτες να απολαμβάνουν υψηλή ποιότητα εικόνας καθόλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Με το Google Duo, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνό τους για να πραγματοποιήσουν μια βιντεοκλήση υψηλής ποιότητας και ταχύτητας, στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν μέχρι και 32 άτομα, ανεξαρτήτως του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιούν. Με την εφαρμογή Google Duo, οι χρήστες μπορούν να κάνουν βιντεοκλήσεις απευθείας μέσω μια κάμερας που μπορεί να συνδεθεί με USB. Επίσης, με τη λύση έξυπνης κάμερας, η κάμερα μπορεί να ακολουθεί τις κινήσεις του χρήστη και να κάνει zoom in και zoom out, αυτόματα, για βέλτιστη εστίαση.

Η λειτουργία PC on TV στις συσκευές της Samsung επιτρέπει στους χρήστες να συνδέσουν ένα PC στην τηλεόρασή τους, ώστε να έχουν τη δυνατότητα τηλεργασίας ή τηλεκπαίδευσης μέσω της οθόνης της τηλεόρασης και του ποντικιού, του πληκτρολογίου και του υπολογιστή, που είναι όλα συνδεδεμένα. Επιπλέον, οι χρήστες έχουν άμεση πρόσβαση στη σουίτα MS Office 365 μέσω του προγράμματος διαδικτυακής πλοήγησης της τηλεόρασης, για να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν έγγραφα. Εγκαθιστώντας, απλώς, μια εφαρμογή Easy Connection στον υπολογιστή και με τη σύνδεσή τους στο λογαριασμό τους στη Samsung, οι χρήστες θα μπορούν να συνδέσουν αυτόματα την τηλεόρασή τους στον υπολογιστή τους, για απρόσκοπτη εργασία από το σαλόνι του σπιτιού τους.

Μια νέα εποχή εκπληκτικής ποιότητας εικόνας και σχεδιασμού ξεκινά με τις MICRO LED τηλεοράσεις

Το 2021, η υπόσχεση για Micro LED τηλεοράσεις πραγματοποιείται. Με τη νέα MICRO LED σειρά, η Samsung διαθέτει για πρώτη φορά την Micro LED τεχνολογία σε μια τυπική μορφή τηλεόρασης, παρέχοντας στους χρήστες μια εκπληκτική εμπειρία θέασης σε μια εξαιρετικά μεγάλη οθόνη, επόμενης γενιάς.

Διαθέσιμη σε 110’’, 99’’ και μικρότερα μεγέθη έως το τέλος του έτους, η νέα σειρά MICRO LED χρησιμοποιεί φώτα LED μεγέθους μικρομέτρου για την εξάλειψη του οπίσθιου φωτισμού και των χρωματικών φίλτρων που χρησιμοποιούνται στις συμβατικές οθόνες. Αυτο-φωτίζεται και παράγει ρεαλιστικά χρώματα και απίθανη φωτεινότητα μέσω των 24 εκατομμυρίων LED, με ανεξάρτητο έλεγχο. Ο σχεδιασμός Monolith που καλύπτει περισσότερη από 99% αναλογία οθόνης προς σώμα εξασφαλίζει κορυφαία ποιότητα εικόνας.

Η Samsung έχει καινοτομήσει στις λειτουργίες Smart TV για να αξιοποιήσει την τεράστια οθόνης της νέας σειράς τηλεοράσεων MICRO LED. Για παράδειγμα, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία 4Vue(Quad View) για να παρακολουθήσουν άνετα μέχρι και τέσσερεις διαφορετικές πηγές περιεχομένου ταυτόχρονα, σε μια οθόνη. Οι θεατές μπορούν να συνδέσουν πολλές εξωτερικές συσκευές για να παρακολουθούν πολλούς τελικούς αγώνων ταυτόχρονα, ή να κάνουν streaming ενός walkthrough ενώ παίζουν ένα video game, όλα σε εκπληκτική ποιότητα και μέγεθος.

Τέλος, η δυναμική εμπειρία ήχου της νέας σειράς τηλεοράσεων MICRO LED είναι τόσο καθηλωτική, όσο και η εικόνα της. Με λειτουργία Majestic Sound, προσφέρει κορυφαία ήχο 5,1 καναλιών, χωρίς εξωτερικό ηχείο, μετατρέποντας κάθε δωμάτιο σε μια πολυτελή αίθουσα ιδιωτικής προβολής.

Ενίσχυση της βραβευμένης σειράς Lifestyle τηλεοράσεων

Η Samsung ενισχύει, επίσης, τη σειρά Lifestyle τηλεοράσεων για το 2021 με νέο σχεδιασμό και παράγοντες μορφής, που συμβαδίζουν με τις μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των καταναλωτών. Από το 2017 που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, η The Frame έχει επαναπροσδιορίσει την τηλεόραση, μετατρέποντας τις οθόνες σε έργα τέχνης, αγγίζοντας πωλήσεις που ξεπερνούν το 1 εκατομμύρια μονάδες.

Σχεδιασμένη στα πρότυπα καινοτομίας της Τhe Frame, η έκδοση για το 2021 προσφέρει μια εμπειρία με περισσότερες δυνατότητες παραμετροποίησης και διαθέτει πιο λεπτή μορφή. Η The Frame είναι περίπου κατά το ήμισυ λεπτότερη σε σύγκριση με προηγούμενες εκδόσεις, φτάνοντας το πάχος μιας κορνίζας. Οι νέες επιλογές στεφάνης διαθέτουν 5 επιλογές χρωμάτων και δύο διαφορετικά προσαρμόσιμα στυλ, τα Modern και Beveled, για να ταιριάζουν με την αισθητική του δωματίου που βρίσκεται η The Frame.

Με μια συνδρομή στο ολοκαίνουριο Art Store της The Frame, οι χρήστες θα μπορούν να απολαύσουν περισσότερες από 1.400 προσεκτικά επιλεγμένα έργα τέχνης. Η τεχνολογία αυτόματης επιλογής ΑΙ της Samsung αναλύει καλύτερα τις προτιμήσεις των χρηστών για να προτείνει έργα τέχνης.

Με σχεδόν απεριόριστες επιλογές εξατομίκευσης, η σειρά Lifestyle της Samsung που περιλαμβάνει τις τηλεοράσεις The Frame, The Serif, The Sero, The Terrace, και The Premiere αναβαθμίζει στη στιγμή τη διακόσμηση κάθε σπιτιού.