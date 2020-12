Ομαδικότητα και συνεργασία: το μήνυμα της Kaizen Gaming που κέρδισε διεθνή αναγνώριση

Το τέλος κάθε χρονιάς συνδέεται συνήθως με ανασκόπηση όσων πέρασαν, των καλών και των άσχημων στιγμών που ζήσαμε αυτούς τους δώδεκα μήνες, των στόχων που πετύχαμε ή όχι. Παράλληλα όμως, η αυγή της νέας χρονιάς δίνει ένα μήνυμα αισιοδοξίας και θέτει μπροστά μας καινούργιες προκλήσεις.

Η φετινή δύσκολη χρονιά, η πανδημία, τα lockdown έθεσαν άλλα δεδομένα, άλλαξαν τις προτεραιότητές μας και μας έκαναν να συνειδητοποιήσουμε πως τα μικρά και καθημερινά πράγματα είναι αυτά που τελικά έχουν σημασία. Η επικοινωνία, η συνεργασία, η ομαδικότητα είναι μερικά από αυτά.

Σε αυτές τις αξίες βασίστηκε η καμπάνια #MiaOmada της Kaizen Gaming, της μεγαλύτερης GameTech εταιρείας στην Ελλάδα, για την οποία μάλιστα κέρδισε διεθνή αναγνώριση, αποσπώντας βραβείο στην κατηγορία "Μarketing Campaign of the Year” στα SBC Awards, τον κορυφαίο θεσμό βραβείων και διακρίσεων στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών … μια ακόμη διάκριση που έρχεται να προστεθεί στις διαδοχικές διακρίσεις που λαμβάνει. Στόχος της καμπάνιας, να στρέψει την προσοχή σε ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας, που παραμένει πάντα επίκαιρο. Ένα σύγχρονο μήνυμα, που ξεπερνά τα όρια της Ελλάδας.

Οι ρόλοι αντιστράφηκαν

Με κεντρικό μήνυμα "Είμαστε μία ομάδα – Αγωνιζόμαστε και κερδίζουμε μαζί" το τηλεοπτικό σποτ της Kaizen Gaming, που συγκίνησε και προκάλεσε αίσθηση πέτυχε να σκιαγραφήσει απλά και κατανοητά την αξία της αλληλοϋποστήριξης και της συνεργατικότητας, ενώ ταυτόχρονα κατόρθωσε να ενθαρρύνει και να εμψυχώσει τους πολίτες της χώρας για την προσπάθεια που κατέβαλλαν και συνεχίζουν να καταβάλλουν μέσα στις πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας.

Μέχρι σήμερα χειροκροτούσαμε εμείς τους αθλητές για τις επιτυχίες και τα κατορθώματά τους. Αντιστρέφοντας τους ρόλους, το σποτ παρουσιάζει τα μέλη της μεγάλης αθλητικής οικογένειας της Stoiximan που αποτελούν πηγή έμπνευσης, θαυμασμού και αποδέκτες του χειροκροτήματος του κόσμου, να ανταποδίδουν αυτό το χειροκρότημα και να ενθαρρύνουν τους συμπολίτες μας που δίνουν τον δικό τους αγώνα στα νοσηλευτικά ιδρύματα, στα εργοστάσια, στον πρωτογενή τομέα και αυτούς που εργάζονται και βρίσκονται στο δρόμο και εν γένει σε όλους εκείνους που δεν σταματούν να εργάζονται για όλους εμάς.

Έτσι, σπουδαίοι αθλητές, όπως ο Λευτέρης Πετρούνιας, η Κατερίνα Στεφανίδη, η Άννα Κορακάκη, η Βασιλική Μιλλούση, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Σπύρος Γιαννιώτης, ο Γιώργος Σαμαράς, ο Ματιέ Βαλμπουενά και ο Αντελίνο Βιεϊρίνια, κάτω από την τόσο οικεία φωνή του Γιάννη Ζουγανέλη που κάνει την εκφώνηση του κειμένου χειροκροτούν και ευχαριστούν τους ήρωες της καθημερινότητας.

"Η βράβευση μας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και πόσο μάλλον μία τόσο διαφορετική χρονιά στα SBC Awards μας κάνει περήφανους, καθώς αναγνωρίζει την καθημερινή μας προσπάθεια να κάνουμε τη διαφορά στην επικοινωνία επενδύοντας σταθερά στην ποιότητα και την υπευθυνότητα. Απέναντι στον αόρατο εχθρό και την πανδημία είμαστε όλοι ίσοι. Ξεκινάμε όλοι από την ίδια αφετηρία. Τα απλά πράγματα που κάνουμε σεβόμενοι τους συνανθρώπους μας είναι πια ηρωικά. Ήρωας δεν είναι κάποιος επώνυμος ή δυνατός. Ήρωες είναι όλοι οι άνθρωποι. Αυτό ακριβώς είναι και το μήνυμα που θελήσαμε να επικοινωνήσουμε με γνώμονα πάντα την ενσυναίσθηση και οδηγό την ποιοτική δουλειά μέσα από την καμπάνια #MiaOmada. Η διεθνής διάκριση στα SBC Awards, στην κατηγορία "Μarketing Campaign of the Year”, αποκτά επιπλέον νόημα, καθώς στο κέντρο τοποθετεί τους πρωταθλητές και αγωνιστές του σήμερα, τους οποίους χειροκροτούν με πάθος τα "χρυσά παιδιά” του ελληνικού αθλητισμού, η αθλητική οικογένεια της Stoiximan. Στην Kaizen Gaming πιστεύουμε σε ένα αύριο πιο φωτεινό, σε μια επόμενη μέρα που θα μας βρει όλους νικητές. Από τη δική μας πλευρά, θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε και να εργαζόμαστε διαρκώς, ώστε αυτό το αύριο να έρθει πιο κοντά στο σήμερα" σημείωνε με αφορμή τη διάκριση ο Πάνος Κωνσταντόπουλος, CMO της Kaizen Gaming.

Δείτε το τηλεοπτικό σποτ της καμπάνιας #MiaOmada της Kaizen Gaming, που απέσπασε το διεθνές χειροκρότημα.